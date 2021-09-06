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"У меня была счастливая жизнь". Умер Жан-Поль Бельмондо
"У меня была счастливая жизнь". Умер Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 06.09.2021
"У меня была счастливая жизнь". Умер Жан-Поль Бельмондо
Легенда мирового кинематографа и любимец публики. Бельмондо снимался в кино более полувека. Он оставил десятки ролей, многие их которых стали незабвенной классикой.
2021-09-06T22:28
2021-09-06T22:28
2021-09-06T22:28
видео
париж
франция
жан-поль бельмондо
умер жан-поль бельмондо
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Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память актера, назвав его национальным достоянием. Последние дни Жан-Поль Бельмондо провел дома в Париже. Артисту было 88 лет.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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"У меня была счастливая жизнь". Умер Жан-Поль Бельмондо
Легенда мирового кинематографа и любимец публики. Бельмондо снимался в кино более полувека. Он оставил десятки ролей, многие их которых стали незабвенной классикой. Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память актера, назвав его национальным достоянием. Последние дни Жан-Поль Бельмондо провел дома в Париже. Артисту было 88 лет.
2021-09-06T22:28
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PT0M55S
РИА Новости
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5
4.7
96
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видео, париж, франция, жан-поль бельмондо, умер жан-поль бельмондо, видео
"У меня была счастливая жизнь". Умер Жан-Поль Бельмондо
Легенда мирового кинематографа и любимец публики. Бельмондо снимался в кино более полувека. Он оставил десятки ролей, многие их которых стали незабвенной классикой.
2021-09-06T22:28
true
PT0M55S
"У меня была счастливая жизнь". Умер Жан-Поль Бельмондо
Легенда мирового кинематографа и любимец публики. Бельмондо снимался в кино более полувека. Он оставил десятки ролей, многие их которых стали незабвенной классикой.
Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память актера, назвав его национальным достоянием. Последние дни Жан-Поль Бельмондо провел дома в Париже. Артисту было 88 лет.