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"У меня была счастливая жизнь". Умер Жан-Поль Бельмондо

"У меня была счастливая жизнь". Умер Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 06.09.2021

"У меня была счастливая жизнь". Умер Жан-Поль Бельмондо

Легенда мирового кинематографа и любимец публики. Бельмондо снимался в кино более полувека. Он оставил десятки ролей, многие их которых стали незабвенной классикой.

2021-09-06T22:28

2021-09-06T22:28

2021-09-06T22:28

видео

париж

франция

жан-поль бельмондо

умер жан-поль бельмондо

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Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память актера, назвав его национальным достоянием. Последние дни Жан-Поль Бельмондо провел дома в Париже. Артисту было 88 лет.

париж

франция

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"У меня была счастливая жизнь". Умер Жан-Поль Бельмондо Легенда мирового кинематографа и любимец публики. Бельмондо снимался в кино более полувека. Он оставил десятки ролей, многие их которых стали незабвенной классикой. Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память актера, назвав его национальным достоянием. Последние дни Жан-Поль Бельмондо провел дома в Париже. Артисту было 88 лет. 2021-09-06T22:28 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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