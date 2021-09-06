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В ВТБ Онлайн стало возможным приобретать паи ОПИФ

В ВТБ Онлайн стало возможным приобретать паи ОПИФ - РИА Новости, 06.09.2021

В ВТБ Онлайн стало возможным приобретать паи ОПИФ

Банк ВТБ (ПАО) предоставил клиентам возможность приобретать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) под управлением ВТБ Капитал Инвестиции в ВТБ Онлайн РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:41

2021-09-06T16:41

2021-09-06T16:41

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) предоставил клиентам возможность приобретать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) под управлением ВТБ Капитал Инвестиции в ВТБ Онлайн (6+), сообщает банк."В настоящее время в продуктовую линейку входят более 20 ОПИФ. Клиенты ВТБ смогут приобрести паи ОПИФ в ВТБ Онлайн. Для этого пользователю достаточно войти в раздел "Инвестиции", выбрать фонд, оформить и оплатить заявку", - говорится в сообщении.Стоимость чистых активов в ОПИФ под управлением ВТБ Капитал Инвестиции на 31 августа 2021 года, по данным Investfunds, достигла 192,3 миллиарда рублей. При этом "ВТБ — Фонд Казначейский" является самым большим отрытыми фондом в России с СЧА порядка 68 миллиарда рублей, отметили в банке."ВТБ сегодня предоставляет одну из самых широких и разнообразных линеек открытых инвестиционных фондов в стране. Теперь купить ОПИФ станет еще проще, напрямую в ВТБ Онлайн", — приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.В банке напомнили, что с марта 2021 года клиенты ВТБ через мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн получили возможность инвестировать средства в недвижимость, покупая паи ЗПИФН "ВТБ Капитал — Рентный доход". В апреле 2020 года банк реализовал в ВТБ Онлайн покупку облигаций ВТБ и ОФЗ-н, а в июле года в ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ).

https://ria.ru/20210903/bank-1748546172.html

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новости компаний - экономика, втб, втб капитал, россия