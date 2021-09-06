Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/bank-1748898726.html
В ВТБ Онлайн стало возможным приобретать паи ОПИФ
В ВТБ Онлайн стало возможным приобретать паи ОПИФ - РИА Новости, 06.09.2021
В ВТБ Онлайн стало возможным приобретать паи ОПИФ
Банк ВТБ (ПАО) предоставил клиентам возможность приобретать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) под управлением ВТБ Капитал Инвестиции в ВТБ Онлайн РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:41
2021-09-06T16:41
новости компаний - экономика
втб
втб капитал
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) предоставил клиентам возможность приобретать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) под управлением ВТБ Капитал Инвестиции в ВТБ Онлайн (6+), сообщает банк."В настоящее время в продуктовую линейку входят более 20 ОПИФ. Клиенты ВТБ смогут приобрести паи ОПИФ в ВТБ Онлайн. Для этого пользователю достаточно войти в раздел "Инвестиции", выбрать фонд, оформить и оплатить заявку", - говорится в сообщении.Стоимость чистых активов в ОПИФ под управлением ВТБ Капитал Инвестиции на 31 августа 2021 года, по данным Investfunds, достигла 192,3 миллиарда рублей. При этом "ВТБ — Фонд Казначейский" является самым большим отрытыми фондом в России с СЧА порядка 68 миллиарда рублей, отметили в банке."ВТБ сегодня предоставляет одну из самых широких и разнообразных линеек открытых инвестиционных фондов в стране. Теперь купить ОПИФ станет еще проще, напрямую в ВТБ Онлайн", — приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.В банке напомнили, что с марта 2021 года клиенты ВТБ через мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн получили возможность инвестировать средства в недвижимость, покупая паи ЗПИФН "ВТБ Капитал — Рентный доход". В апреле 2020 года банк реализовал в ВТБ Онлайн покупку облигаций ВТБ и ОФЗ-н, а в июле года в ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ).
https://ria.ru/20210903/bank-1748546172.html
https://ria.ru/20210903/stroitelstvo-1748501583.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, втб, втб капитал, россия
16:41 06.09.2021
 

В ВТБ Онлайн стало возможным приобретать паи ОПИФ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) предоставил клиентам возможность приобретать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) под управлением ВТБ Капитал Инвестиции в ВТБ Онлайн (6+), сообщает банк.
"В настоящее время в продуктовую линейку входят более 20 ОПИФ. Клиенты ВТБ смогут приобрести паи ОПИФ в ВТБ Онлайн. Для этого пользователю достаточно войти в раздел "Инвестиции", выбрать фонд, оформить и оплатить заявку", - говорится в сообщении.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 13:38
ВТБ повысил доходность по накопительному счету до 8%
Стоимость чистых активов в ОПИФ под управлением ВТБ Капитал Инвестиции на 31 августа 2021 года, по данным Investfunds, достигла 192,3 миллиарда рублей. При этом "ВТБ — Фонд Казначейский" является самым большим отрытыми фондом в России с СЧА порядка 68 миллиарда рублей, отметили в банке.
"ВТБ сегодня предоставляет одну из самых широких и разнообразных линеек открытых инвестиционных фондов в стране. Теперь купить ОПИФ станет еще проще, напрямую в ВТБ Онлайн", — приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 11:06
ВТБ поддержит строительство объектов туризма и торговли на Дальнем Востоке
В банке напомнили, что с марта 2021 года клиенты ВТБ через мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн получили возможность инвестировать средства в недвижимость, покупая паи ЗПИФН "ВТБ Капитал — Рентный доход". В апреле 2020 года банк реализовал в ВТБ Онлайн покупку облигаций ВТБ и ОФЗ-н, а в июле года в ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ).
"Мы стремимся сделать максимально доступными инструменты инвестирования для пользователей ВТБ Онлайн. Например, недавно для удобства клиентов запустили простой переход между приложениями ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции без логина и пароля. Сейчас в приложении появилась возможность приобрести паи более 20 открытых паевых фондов. Теперь у наших клиентов будет еще больше возможностей для самостоятельного инвестирования", — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБВТБ КапиталРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
03:35Врач посоветовала продукт для зрения и улучшения работы кишечника
Лента новостейМолния