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В ВТБ Онлайн стало возможным приобретать паи ОПИФ
В ВТБ Онлайн стало возможным приобретать паи ОПИФ - РИА Новости, 06.09.2021
В ВТБ Онлайн стало возможным приобретать паи ОПИФ
Банк ВТБ (ПАО) предоставил клиентам возможность приобретать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) под управлением ВТБ Капитал Инвестиции в ВТБ Онлайн РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:41
2021-09-06T16:41
2021-09-06T16:41
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) предоставил клиентам возможность приобретать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) под управлением ВТБ Капитал Инвестиции в ВТБ Онлайн (6+), сообщает банк."В настоящее время в продуктовую линейку входят более 20 ОПИФ. Клиенты ВТБ смогут приобрести паи ОПИФ в ВТБ Онлайн. Для этого пользователю достаточно войти в раздел "Инвестиции", выбрать фонд, оформить и оплатить заявку", - говорится в сообщении.Стоимость чистых активов в ОПИФ под управлением ВТБ Капитал Инвестиции на 31 августа 2021 года, по данным Investfunds, достигла 192,3 миллиарда рублей. При этом "ВТБ — Фонд Казначейский" является самым большим отрытыми фондом в России с СЧА порядка 68 миллиарда рублей, отметили в банке."ВТБ сегодня предоставляет одну из самых широких и разнообразных линеек открытых инвестиционных фондов в стране. Теперь купить ОПИФ станет еще проще, напрямую в ВТБ Онлайн", — приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.В банке напомнили, что с марта 2021 года клиенты ВТБ через мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн получили возможность инвестировать средства в недвижимость, покупая паи ЗПИФН "ВТБ Капитал — Рентный доход". В апреле 2020 года банк реализовал в ВТБ Онлайн покупку облигаций ВТБ и ОФЗ-н, а в июле года в ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ).
https://ria.ru/20210903/bank-1748546172.html
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости
. Банк ВТБ
(ПАО) предоставил клиентам возможность приобретать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) под управлением ВТБ Капитал Инвестиции в ВТБ Онлайн (6+), сообщает банк.
"В настоящее время в продуктовую линейку входят более 20 ОПИФ. Клиенты ВТБ смогут приобрести паи ОПИФ в ВТБ Онлайн. Для этого пользователю достаточно войти в раздел "Инвестиции", выбрать фонд, оформить и оплатить заявку", - говорится в сообщении.
Стоимость чистых активов в ОПИФ под управлением ВТБ Капитал Инвестиции на 31 августа 2021 года, по данным Investfunds, достигла 192,3 миллиарда рублей. При этом "ВТБ — Фонд Казначейский" является самым большим отрытыми фондом в России с СЧА порядка 68 миллиарда рублей, отметили в банке.
"ВТБ сегодня предоставляет одну из самых широких и разнообразных линеек открытых инвестиционных фондов в стране. Теперь купить ОПИФ станет еще проще, напрямую в ВТБ Онлайн", — приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.
В банке напомнили, что с марта 2021 года клиенты ВТБ через мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн получили возможность инвестировать средства в недвижимость, покупая паи ЗПИФН "ВТБ Капитал — Рентный доход". В апреле 2020 года банк реализовал в ВТБ Онлайн покупку облигаций ВТБ и ОФЗ-н, а в июле года в ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ).
"Мы стремимся сделать максимально доступными инструменты инвестирования для пользователей ВТБ Онлайн. Например, недавно для удобства клиентов запустили простой переход между приложениями ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции без логина и пароля. Сейчас в приложении появилась возможность приобрести паи более 20 открытых паевых фондов. Теперь у наших клиентов будет еще больше возможностей для самостоятельного инвестирования", — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.