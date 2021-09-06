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В Туле при поддержке ПСБ открылась выставка "Романовы"

В Туле при поддержке ПСБ открылась выставка "Романовы" - РИА Новости, 06.09.2021

В Туле при поддержке ПСБ открылась выставка "Романовы"

В филиале Государственного исторического музея в Туле при поддержке ПСБ открылась выставка "Романовы", посвященная истории знаменитой царской династии, сообщает РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:07

2021-09-06T16:07

2021-09-06T16:07

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ТУЛА, 6 сен – РИА Новости. В филиале Государственного исторического музея в Туле при поддержке ПСБ открылась выставка "Романовы", посвященная истории знаменитой царской династии, сообщает пресс-служба ПСБ. На выставке представлены семейные ценности Романовых, их портреты, исторические документы и артефакты, ордена и медали, оружие, изделия тульских мастеров, которые они коллекционировали, памятники прикладного искусства из фондов Исторического музея. Часть этого собрания хранится в Государственном историческом музее и представлена на выставке в Туле – порядка 400 предметов."В последние десятилетия сфера культуры рассматривается как важный сектор экономики, который обеспечивает рост занятости, развитие наукоемких отраслей, приток туристов в регионы и их развитие. Поддержка отечественных музеев в их многогранной просветительской работе стала доброй традицией для ПСБ. Мы высоко ценим тот вклад, который вносит Государственный исторический музей в популяризацию российского историко-культурного наследия. Уверен, выставка вызовет большой интерес не только у жителей Тулы, но и у гостей города, станет заметным событием культурной жизни региона и страны", - сказал на церемонии открытия экспозиции председатель ПСБ Петр Фрадков, слова которого цитирует пресс-служба банка.По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, символично, что выставка проходит в год 300-летия Российской империи. "За три века правления Романовых наша страна прошла серьёзный путь, стала поистине могучей державой. И эта выставка – уникальная возможность увидеть реликвии царской династии. Несомненно, она будет способствовать повышению интереса к истории Отечества у наших граждан", – сказал глава региона.Как отметил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, это вторая большая выставка, которая открылась в филиале Исторического музея в Туле."Благодаря поддержке ПСБ мы смогли привезти в Тулу великолепную коллекцию, представляющую три века российской истории", – сказал он.

https://ria.ru/20210901/bank-1748166708.html

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новости компаний - экономика, петр фрадков, псб (банк псб)