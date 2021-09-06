https://ria.ru/20210906/avtozapolnenie-1748863866.html

Правительство утвердило автозаполнение данных для заявлений на "Госуслугах"

Правительство утвердило автозаполнение данных для заявлений на "Госуслугах" - РИА Новости, 06.09.2021

Правительство утвердило автозаполнение данных для заявлений на "Госуслугах"

Правительство утвердило изменения, которые позволят автоматически заполнять часть данных в обращениях пользователей на сайте "Госуслуги". РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:53

2021-09-06T13:53

2021-09-06T13:53

общество

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

россия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Правительство утвердило изменения, которые позволят автоматически заполнять часть данных в обращениях пользователей на сайте "Госуслуги"."Теперь при оформлении гражданами заявлений на получение той или иной услуги информационная система портала сможет запрашивать необходимые данные в органах власти или организациях и самостоятельно вносить их в нужные поля", — рассказали в пресс-службе правительства.При этом запрос будет направляться исключительно в момент заполнения документа, а после его отправки полученные данные не будут храниться на портале .Так, например, для регистрации по месту жительства портал сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и его семьи по указанному адресу. А при подготовке пользователем заявления на субсидии и различные выплаты сайт проверит наличие свидетельств ЗАГСа у гражданина и ввести полученные данные.

https://ria.ru/20210906/troyka-1748810927.html

https://ria.ru/20210902/gosuslugi-1748330808.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия