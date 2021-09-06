https://ria.ru/20210906/avariya-1748815156.html

На МКАД столкнулись пять автомобилей

На МКАД столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 06.09.2021

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Движение на юге МКАД затруднено после массового ДТП с пятью автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T09:26

2021-09-06T09:26

2021-09-06T11:19

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Движение на юге МКАД затруднено после массового ДТП с пятью автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне 33 км МКАД перед развязкой с Варшавским шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение затруднено, перекрыта одна полоса, для движения свободны пять полос.По уточненным данным, движение на юге МКАД восстановлено после массового ДТП с 5 автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва