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На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 06.09.2021
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Движение на юге МКАД затруднено после массового ДТП с пятью автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T09:26
2021-09-06T09:26
2021-09-06T11:19
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Движение на юге МКАД затруднено после массового ДТП с пятью автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне 33 км МКАД перед развязкой с Варшавским шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение затруднено, перекрыта одна полоса, для движения свободны пять полос.По уточненным данным, движение на юге МКАД восстановлено после массового ДТП с 5 автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
09:26 06.09.2021 (обновлено: 11:19 06.09.2021)
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Движение на юге МКАД затруднено после массового ДТП с пятью автомобилями
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Движение на юге МКАД затруднено после массового ДТП с пятью автомобилями, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне 33 км МКАД перед развязкой с Варшавским шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение затруднено, перекрыта одна полоса, для движения свободны пять полос.
По уточненным данным, движение на юге МКАД восстановлено после массового ДТП с 5 автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.