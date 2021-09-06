https://ria.ru/20210906/avariya-1748813970.html
В Адыгее три человека погибли при столкновении иномарки с "Камазом"
В Адыгее три человека погибли при столкновении иномарки с "Камазом" - РИА Новости, 06.09.2021
В Адыгее три человека погибли при столкновении иномарки с "Камазом"
Три человека, двое из которых - 15-летние подростки, погибли в Адыгее в лобовом ДТП иномарки с "Камазом", сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T09:10
2021-09-06T09:10
2021-09-06T09:26
происшествия
тахтамукайский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 6 сен – РИА Новости. Три человека, двое из которых - 15-летние подростки, погибли в Адыгее в лобовом ДТП иномарки с "Камазом", сообщает пресс-служба республиканского МВД."В дорожно-транспортном происшествии в Тахтамукайском районе, произошедшем 5 сентября 2021 года, около 21.00 часа, погибли три человека. Как предварительно установлено…, на 25 км автодороги "Краснодар-Верхнебаканский" автомобиль "Хендай" под управлением 33-летней жительницы Краснодарского края столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Камаз", - говорится в сообщении.Отмечается, что от удара иномарку отбросило, и она столкнулась ещё с тремя попутно ехавшими автомобилями."В результате этого тяжкого ДТП погибла водитель автомобиля "Хендай" и двое находившихся в иномарке 15-летних подростков – мальчик и девочка", - добавляется в релизе.На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, координировать работу полицейских и экстренных служб выехал министр внутренних дел по Адыгее Иван Бахилов.Как уточняет пресс-служба Упрдор "Черноморье", ДТП произошло с участием шести автомобилей.В настоящее время движение транспортных средств осуществляется по двум полосам из четырех в оба направления. К работе приступили сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20210905/dtp-1748787767.html
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тахтамукайский район
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происшествия, тахтамукайский район, краснодарский край
09:10 06.09.2021 (обновлено: 09:26 06.09.2021)
В Адыгее три человека погибли при столкновении иномарки с "Камазом"
МВД: в Адыгее три человека погибли при столкновении иномарки с "Камазом"
КРАСНОДАР, 6 сен – РИА Новости. Три человека, двое из которых - 15-летние подростки, погибли в Адыгее в лобовом ДТП иномарки с "Камазом", сообщает пресс-служба республиканского МВД.
"В дорожно-транспортном происшествии в Тахтамукайском районе
, произошедшем 5 сентября 2021 года, около 21.00 часа, погибли три человека. Как предварительно установлено…, на 25 км автодороги "Краснодар-Верхнебаканский" автомобиль "Хендай" под управлением 33-летней жительницы Краснодарского края
столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Камаз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от удара иномарку отбросило, и она столкнулась ещё с тремя попутно ехавшими автомобилями.
"В результате этого тяжкого ДТП погибла водитель автомобиля "Хендай" и двое находившихся в иномарке 15-летних подростков – мальчик и девочка", - добавляется в релизе.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, координировать работу полицейских и экстренных служб выехал министр внутренних дел по Адыгее Иван Бахилов.
Как уточняет пресс-служба Упрдор "Черноморье", ДТП произошло с участием шести автомобилей.
В настоящее время движение транспортных средств осуществляется по двум полосам из четырех в оба направления. К работе приступили сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Все обстоятельства произошедшего выясняются.