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В силах сопротивления назвали районы, которые контролируют в Панджшере

В силах сопротивления назвали районы, которые контролируют в Панджшере - РИА Новости, 06.09.2021

В силах сопротивления назвали районы, которые контролируют в Панджшере

Силы сопротивления в Панджшере остаются во многих частях этой афганской провинции и контролируют большую часть района Базарак, где расположен административный... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T10:21

2021-09-06T10:21

2021-09-06T10:21

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Силы сопротивления в Панджшере остаются во многих частях этой афганской провинции и контролируют большую часть района Базарак, где расположен административный центр региона, сказал представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари после заявления талибов о захвате всей территории Панджшера.Ранее в понедельник представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что Панджшер последней из 34 афганских провинций полностью перешел под их контроль. Силы сопротивления опровергли это сообщение.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

афганистан

панджшер (провинция)

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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние. 2021-09-06T10:21 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), видео