https://ria.ru/20210904/zhile-1748684922.html
Чекунков рассказал, какими будут цены на жилье в новом городе Спутник
Чекунков рассказал, какими будут цены на жилье в новом городе Спутник - РИА Новости, 04.09.2021
Чекунков рассказал, какими будут цены на жилье в новом городе Спутник
Цена на жилье в новом городе Спутник рядом с Владивостоком будет ниже среднерыночной, это и красота места привлечёт не только дальневосточников, но и людей со... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T12:57
2021-09-04T12:57
2021-09-04T12:57
экономика
владивосток
дальний восток
алексей чекунков
жилье
недвижимость
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Цена на жилье в новом городе Спутник рядом с Владивостоком будет ниже среднерыночной, это и красота места привлечёт не только дальневосточников, но и людей со всей России, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ."Я считаю, что мы будем конкурировать не только за жителей Дальнего Востока, которые захотят купить там первое или второе жилье. Мы будем конкурировать со всей Россией и привлекать людей со всей России", - добавил Чекунков.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://realty.ria.ru/20210901/zhile-1748110673.html
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экономика, владивосток, дальний восток, алексей чекунков, жилье, недвижимость, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Чекунков рассказал, какими будут цены на жилье в новом городе Спутник
Глава Минвостока Чекунков: цена на жилье в новом городе Спутник будет ниже среднерыночной