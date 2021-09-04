https://ria.ru/20210904/zhile-1748684922.html

Чекунков рассказал, какими будут цены на жилье в новом городе Спутник

Чекунков рассказал, какими будут цены на жилье в новом городе Спутник - РИА Новости, 04.09.2021

Чекунков рассказал, какими будут цены на жилье в новом городе Спутник

Цена на жилье в новом городе Спутник рядом с Владивостоком будет ниже среднерыночной, это и красота места привлечёт не только дальневосточников, но и людей со... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T12:57

2021-09-04T12:57

2021-09-04T12:57

экономика

владивосток

дальний восток

алексей чекунков

жилье

недвижимость

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Цена на жилье в новом городе Спутник рядом с Владивостоком будет ниже среднерыночной, это и красота места привлечёт не только дальневосточников, но и людей со всей России, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ."Я считаю, что мы будем конкурировать не только за жителей Дальнего Востока, которые захотят купить там первое или второе жилье. Мы будем конкурировать со всей Россией и привлекать людей со всей России", - добавил Чекунков.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://realty.ria.ru/20210901/zhile-1748110673.html

владивосток

дальний восток

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экономика, владивосток, дальний восток, алексей чекунков, жилье, недвижимость, восточный экономический форум — 2021 (вэф)