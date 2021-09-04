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Чекунков рассказал, какими будут цены на жилье в новом городе Спутник
Чекунков рассказал, какими будут цены на жилье в новом городе Спутник - РИА Новости, 04.09.2021
Чекунков рассказал, какими будут цены на жилье в новом городе Спутник
Цена на жилье в новом городе Спутник рядом с Владивостоком будет ниже среднерыночной, это и красота места привлечёт не только дальневосточников, но и людей со... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T12:57
2021-09-04T12:57
экономика
владивосток
дальний восток
алексей чекунков
жилье
недвижимость
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Цена на жилье в новом городе Спутник рядом с Владивостоком будет ниже среднерыночной, это и красота места привлечёт не только дальневосточников, но и людей со всей России, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ."Я считаю, что мы будем конкурировать не только за жителей Дальнего Востока, которые захотят купить там первое или второе жилье. Мы будем конкурировать со всей Россией и привлекать людей со всей России", - добавил Чекунков.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, дальний восток, алексей чекунков, жилье, недвижимость, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:57 04.09.2021
 
Чекунков рассказал, какими будут цены на жилье в новом городе Спутник

Глава Минвостока Чекунков: цена на жилье в новом городе Спутник будет ниже среднерыночной

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края
Вид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Цена на жилье в новом городе Спутник рядом с Владивостоком будет ниже среднерыночной, это и красота места привлечёт не только дальневосточников, но и людей со всей России, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ.
"Ответьте мне на вопрос: когда у вас есть участок и есть деньги, есть ли у вас проблемы? Вам нужен спрос. Хорошо, ответьте мне на вопрос: есть ли спрос даже на 200 тысяч квартир в самом красивом месте Российской Федерации? А с учётом масштаба строительства цена будет ниже среднерыночной", - сказал он.
"Я считаю, что мы будем конкурировать не только за жителей Дальнего Востока, которые захотят купить там первое или второе жилье. Мы будем конкурировать со всей Россией и привлекать людей со всей России", - добавил Чекунков.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 09:54
Трутнев: новый город возле Владивостока позволит снизить цены на жилье
 
ЭкономикаВладивостокДальний ВостокАлексей ЧекунковЖильеНедвижимостьВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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