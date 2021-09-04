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https://ria.ru/20210904/zelenskiy-1748699480.html
В Раде рассказали о невероятной просьбе Зеленского на встрече в Вашингтоне
В Раде рассказали о невероятной просьбе Зеленского на встрече в Вашингтоне - РИА Новости, 04.09.2021
В Раде рассказали о невероятной просьбе Зеленского на встрече в Вашингтоне
Депутат Рады Алексей Гончаренко раскрыл детали "плана по трансформации Украины", который президент Владимир Зеленский ранее представил на встрече с бизнесменами РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T16:01
2021-09-04T16:30
в мире
украина
сша
владимир зеленский
наса
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко раскрыл детали "плана по трансформации Украины", который президент Владимир Зеленский ранее представил на встрече с бизнесменами в Вашингтоне. В частности, как следует из опубликованного парламентарием документа, Зеленский выразил надежду, что Украина сможет присоединиться к космическим программам Соединенных Штатов.Политик в телеграм-канале отметил, что среди планов по трансформации Украины обозначено и участие Киева в космической программе НАСА по исследованию Луны "Артемида". По мнению Гончаренко, речь идет об участии Киева в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс.Украинское СМИ "Страна" назвало планы Зеленского по развитию космической отрасли "совсем фантастическими".Зеленский первого сентября в ходе рабочего визита в США представил американским инвесторам план трансформации Украины, "направленный на привлечение около 300 миллиардов долларов в украинскую экономику". Детали плана остались неизвестны.Затем Гончаренко опубликовал список проектов, на которые Киеву понадобились американские инвестиции. По его словам, помимо участия в космических программах, президент Украины запланировал создать в стране дата-центры компаний Amazon, Google и Microsoft, построить киевскую окружную дорогу и основать крупный фонд для IT-проектов. В офисе Зеленского эти сообщения не комментировали.
https://ria.ru/20210904/zelenskiy-1748652483.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, наса, google, microsoft corporation, марс, алексей гончаренко
16:01 04.09.2021 (обновлено: 16:30 04.09.2021)
 
В Раде рассказали о невероятной просьбе Зеленского на встрече в Вашингтоне

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский захотел участвовать в программе НАСА по освоению Луны

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко раскрыл детали "плана по трансформации Украины", который президент Владимир Зеленский ранее представил на встрече с бизнесменами в Вашингтоне. В частности, как следует из опубликованного парламентарием документа, Зеленский выразил надежду, что Украина сможет присоединиться к космическим программам Соединенных Штатов.
Политик в телеграм-канале отметил, что среди планов по трансформации Украины обозначено и участие Киева в космической программе НАСА по исследованию Луны "Артемида". По мнению Гончаренко, речь идет об участии Киева в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
Вчера, 01:25
Названа фатальная ошибка Зеленского в Вашингтоне
Украинское СМИ "Страна" назвало планы Зеленского по развитию космической отрасли "совсем фантастическими".
Зеленский первого сентября в ходе рабочего визита в США представил американским инвесторам план трансформации Украины, "направленный на привлечение около 300 миллиардов долларов в украинскую экономику". Детали плана остались неизвестны.
Затем Гончаренко опубликовал список проектов, на которые Киеву понадобились американские инвестиции. По его словам, помимо участия в космических программах, президент Украины запланировал создать в стране дата-центры компаний Amazon, Google и Microsoft, построить киевскую окружную дорогу и основать крупный фонд для IT-проектов. В офисе Зеленского эти сообщения не комментировали.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 08:00
C протянутой рукой: Украина просит у США гарантий по госдолгу
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийНАСАGoogleMicrosoft CorporationМарсАлексей Гончаренко
 
 
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