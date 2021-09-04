https://ria.ru/20210904/zelenskiy-1748699480.html

В Раде рассказали о невероятной просьбе Зеленского на встрече в Вашингтоне

В Раде рассказали о невероятной просьбе Зеленского на встрече в Вашингтоне - РИА Новости, 04.09.2021

В Раде рассказали о невероятной просьбе Зеленского на встрече в Вашингтоне

Депутат Рады Алексей Гончаренко раскрыл детали "плана по трансформации Украины", который президент Владимир Зеленский ранее представил на встрече с бизнесменами РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T16:01

2021-09-04T16:01

2021-09-04T16:30

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко раскрыл детали "плана по трансформации Украины", который президент Владимир Зеленский ранее представил на встрече с бизнесменами в Вашингтоне. В частности, как следует из опубликованного парламентарием документа, Зеленский выразил надежду, что Украина сможет присоединиться к космическим программам Соединенных Штатов.Политик в телеграм-канале отметил, что среди планов по трансформации Украины обозначено и участие Киева в космической программе НАСА по исследованию Луны "Артемида". По мнению Гончаренко, речь идет об участии Киева в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс.Украинское СМИ "Страна" назвало планы Зеленского по развитию космической отрасли "совсем фантастическими".Зеленский первого сентября в ходе рабочего визита в США представил американским инвесторам план трансформации Украины, "направленный на привлечение около 300 миллиардов долларов в украинскую экономику". Детали плана остались неизвестны.Затем Гончаренко опубликовал список проектов, на которые Киеву понадобились американские инвестиции. По его словам, помимо участия в космических программах, президент Украины запланировал создать в стране дата-центры компаний Amazon, Google и Microsoft, построить киевскую окружную дорогу и основать крупный фонд для IT-проектов. В офисе Зеленского эти сообщения не комментировали.

https://ria.ru/20210904/zelenskiy-1748652483.html

https://ria.ru/20210903/ukraina-1748227628.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, наса, google, microsoft corporation, марс, алексей гончаренко