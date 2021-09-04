16:01 04.09.2021 (обновлено: 16:30 04.09.2021)
В Раде рассказали о невероятной просьбе Зеленского на встрече в Вашингтоне
Депутат Рады Гончаренко: Зеленский захотел участвовать в программе НАСА по освоению Луны
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко раскрыл детали "плана по трансформации Украины", который президент Владимир Зеленский ранее представил на встрече с бизнесменами в Вашингтоне. В частности, как следует из опубликованного парламентарием документа, Зеленский выразил надежду, что Украина сможет присоединиться к космическим программам Соединенных Штатов.
Политик в телеграм-канале отметил, что среди планов по трансформации Украины обозначено и участие Киева в космической программе НАСА по исследованию Луны "Артемида". По мнению Гончаренко, речь идет об участии Киева в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс.
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Украинское СМИ "Страна" назвало планы Зеленского по развитию космической отрасли "совсем фантастическими".
Зеленский первого сентября в ходе рабочего визита в США представил американским инвесторам план трансформации Украины, "направленный на привлечение около 300 миллиардов долларов в украинскую экономику". Детали плана остались неизвестны.
Затем Гончаренко опубликовал список проектов, на которые Киеву понадобились американские инвестиции. По его словам, помимо участия в космических программах, президент Украины запланировал создать в стране дата-центры компаний Amazon, Google и Microsoft, построить киевскую окружную дорогу и основать крупный фонд для IT-проектов. В офисе Зеленского эти сообщения не комментировали.
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