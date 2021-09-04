https://ria.ru/20210904/zayavlenie-1748651326.html

Захарова сравнила Украину с рыбой на сковороде

Захарова сравнила Украину с рыбой на сковороде - РИА Новости, 04.09.2021

Захарова сравнила Украину с рыбой на сковороде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова советника киевской делегации в трехсторонней контактной... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T00:34

2021-09-04T00:34

2021-09-04T00:45

в мире

сша

оон

джо байден

владимир зеленский

сергей лавров

донецкая народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489363_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_f3ea6289684190dbb132d154b499ff06.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова советника киевской делегации в трехсторонней контактной группе и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, что Украина снялась с "крючка" минских соглашений.В пятницу Арестович заявил, что Украина снялась с "крючка" минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, и назвал это "прорывным достижением". Это высказывание он сделал после визита президента Украины Владимира Зеленского в США и его переговоров с американским лидером Джо Байденом.В апреле глава МИД Сергей Лавров говорил, что команда Зеленского "извивается как может" в попытках перевернуть минские договоренности и их нельзя "спускать с крючка".Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является "единственным возможным средством урегулирования" конфликта.

https://ria.ru/20210903/soglasheniya-1748623849.html

сша

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, донецкая народная республика, россия