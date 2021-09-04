00:34 04.09.2021 (обновлено: 00:45 04.09.2021)
Захарова сравнила Украину с рыбой на сковороде
Пресс-секретарь МИД Захарова после слов Арестовича сравнила Украину с рыбой на сковороде
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова советника киевской делегации в трехсторонней контактной группе и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, что Украина снялась с "крючка" минских соглашений.
В пятницу Арестович заявил, что Украина снялась с "крючка" минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, и назвал это "прорывным достижением". Это высказывание он сделал после визита президента Украины Владимира Зеленского в США и его переговоров с американским лидером Джо Байденом.
"Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение", - подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет", - написала Захарова.
В апреле глава МИД Сергей Лавров говорил, что команда Зеленского "извивается как может" в попытках перевернуть минские договоренности и их нельзя "спускать с крючка".
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является "единственным возможным средством урегулирования" конфликта.