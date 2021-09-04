Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210904/zayavlenie-1748651326.html
Захарова сравнила Украину с рыбой на сковороде
Захарова сравнила Украину с рыбой на сковороде - РИА Новости, 04.09.2021
Захарова сравнила Украину с рыбой на сковороде
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова советника киевской делегации в трехсторонней контактной... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T00:34
2021-09-04T00:45
в мире
сша
оон
джо байден
владимир зеленский
сергей лавров
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489363_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_f3ea6289684190dbb132d154b499ff06.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова советника киевской делегации в трехсторонней контактной группе и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, что Украина снялась с "крючка" минских соглашений.В пятницу Арестович заявил, что Украина снялась с "крючка" минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, и назвал это "прорывным достижением". Это высказывание он сделал после визита президента Украины Владимира Зеленского в США и его переговоров с американским лидером Джо Байденом.В апреле глава МИД Сергей Лавров говорил, что команда Зеленского "извивается как может" в попытках перевернуть минские договоренности и их нельзя "спускать с крючка".Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является "единственным возможным средством урегулирования" конфликта.
https://ria.ru/20210903/soglasheniya-1748623849.html
сша
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489363_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_409afb91aae9e08d5ddb39465fef8fe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, оон, джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, донецкая народная республика, россия
00:34 04.09.2021 (обновлено: 00:45 04.09.2021)
 
Захарова сравнила Украину с рыбой на сковороде

Пресс-секретарь МИД Захарова после слов Арестовича сравнила Украину с рыбой на сковороде

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова советника киевской делегации в трехсторонней контактной группе и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, что Украина снялась с "крючка" минских соглашений.
В пятницу Арестович заявил, что Украина снялась с "крючка" минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, и назвал это "прорывным достижением". Это высказывание он сделал после визита президента Украины Владимира Зеленского в США и его переговоров с американским лидером Джо Байденом.
"Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение", - подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет", - написала Захарова.
В апреле глава МИД Сергей Лавров говорил, что команда Зеленского "извивается как может" в попытках перевернуть минские договоренности и их нельзя "спускать с крючка".
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является "единственным возможным средством урегулирования" конфликта.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 19:10
В России отреагировали на заявления Украины об отказе от Минских соглашений
 
В миреСШАООНДжо БайденВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Украинский паралимпиец вновь отказался фотографироваться с россиянами
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15В Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05В Минприроды назвали экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
Лента новостейМолния