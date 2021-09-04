https://ria.ru/20210904/yugra-1748702168.html
В небольшом поселке в Югре появится современный парк
В небольшом поселке в Югре появится современный парк - РИА Новости, 04.09.2021
В небольшом поселке в Югре появится современный парк
Современный парк "Мечта" с детскими и спортивными площадками, в реализацию которого вложено более 73 миллиона рублей, открылся в поселке городского типа... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T16:31
2021-09-04T16:31
2021-09-04T16:31
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/39858/15/398581520_0:127:2048:1279_1920x0_80_0_0_3cfd1924ffa1bc4ef5dedab0a8c9e3b1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Современный парк "Мечта" с детскими и спортивными площадками, в реализацию которого вложено более 73 миллиона рублей, открылся в поселке городского типа Федоровский в Югре, сообщает администрация Сургутского района.Реализация масштабного проекта началась в 2020 году. На сегодняшний день на объекте выполнены земляные работы, созданы тротуарные дорожки, зоны отдыха и прогулок. Также обустроены скейт-парк и спортивные площадки для детей разных возрастов, имеется собственное искусственное озеро и точки доступа Wi-Fi."На данный момент вложили 73 миллиона. Видим, что парк полон детей, взрослых. Это одно из очень немногих мест, где могут отдохнуть все жители: от малышей до бабушек. Есть планы продолжить облагораживать территорию. Уже разрабатываем идеи", – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.Как сообщила журналистам депутат думы Сургутского района Светлана Кривоблоцкая, в настоящее время райадминистрация планирует финансирование на следующий год, чтобы реализовать третий этап благоустройства территории. По ее словам, парк продолжат насыщать малыми архитектурными формами и тренажерными площадками для взрослых, сейчас наполнение еще определяется.
https://ria.ru/20210901/kibersport-1748190623.html
сургутский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39858/15/398581520_88:0:1961:1405_1920x0_80_0_0_affab26fc81755b3600bca6d825ef3e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сургутский район
В небольшом поселке в Югре появится современный парк
Современный парк стоимостью 73 миллиона рублей открылся в небольшом поселке в Югре
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости.
Современный парк "Мечта" с детскими и спортивными площадками, в реализацию которого вложено более 73 миллиона рублей, открылся в поселке городского типа Федоровский в Югре, сообщает администрация Сургутского района
.
Реализация масштабного проекта началась в 2020 году. На сегодняшний день на объекте выполнены земляные работы, созданы тротуарные дорожки, зоны отдыха и прогулок. Также обустроены скейт-парк и спортивные площадки для детей разных возрастов, имеется собственное искусственное озеро и точки доступа Wi-Fi.
"На данный момент вложили 73 миллиона. Видим, что парк полон детей, взрослых. Это одно из очень немногих мест, где могут отдохнуть все жители: от малышей до бабушек. Есть планы продолжить облагораживать территорию. Уже разрабатываем идеи", – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Как сообщила журналистам депутат думы Сургутского района Светлана Кривоблоцкая, в настоящее время райадминистрация планирует финансирование на следующий год, чтобы реализовать третий этап благоустройства территории. По ее словам, парк продолжат насыщать малыми архитектурными формами и тренажерными площадками для взрослых, сейчас наполнение еще определяется.