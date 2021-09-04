https://ria.ru/20210904/yugra-1748702168.html

В небольшом поселке в Югре появится современный парк

В небольшом поселке в Югре появится современный парк - РИА Новости, 04.09.2021

В небольшом поселке в Югре появится современный парк

Современный парк "Мечта" с детскими и спортивными площадками, в реализацию которого вложено более 73 миллиона рублей, открылся в поселке городского типа... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T16:31

2021-09-04T16:31

2021-09-04T16:31

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/39858/15/398581520_0:127:2048:1279_1920x0_80_0_0_3cfd1924ffa1bc4ef5dedab0a8c9e3b1.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Современный парк "Мечта" с детскими и спортивными площадками, в реализацию которого вложено более 73 миллиона рублей, открылся в поселке городского типа Федоровский в Югре, сообщает администрация Сургутского района.Реализация масштабного проекта началась в 2020 году. На сегодняшний день на объекте выполнены земляные работы, созданы тротуарные дорожки, зоны отдыха и прогулок. Также обустроены скейт-парк и спортивные площадки для детей разных возрастов, имеется собственное искусственное озеро и точки доступа Wi-Fi."На данный момент вложили 73 миллиона. Видим, что парк полон детей, взрослых. Это одно из очень немногих мест, где могут отдохнуть все жители: от малышей до бабушек. Есть планы продолжить облагораживать территорию. Уже разрабатываем идеи", – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.Как сообщила журналистам депутат думы Сургутского района Светлана Кривоблоцкая, в настоящее время райадминистрация планирует финансирование на следующий год, чтобы реализовать третий этап благоустройства территории. По ее словам, парк продолжат насыщать малыми архитектурными формами и тренажерными площадками для взрослых, сейчас наполнение еще определяется.

https://ria.ru/20210901/kibersport-1748190623.html

сургутский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сургутский район