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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210904/yugra-1748702168.html
В небольшом поселке в Югре появится современный парк
В небольшом поселке в Югре появится современный парк - РИА Новости, 04.09.2021
В небольшом поселке в Югре появится современный парк
Современный парк "Мечта" с детскими и спортивными площадками, в реализацию которого вложено более 73 миллиона рублей, открылся в поселке городского типа... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T16:31
2021-09-04T16:31
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Современный парк "Мечта" с детскими и спортивными площадками, в реализацию которого вложено более 73 миллиона рублей, открылся в поселке городского типа Федоровский в Югре, сообщает администрация Сургутского района.Реализация масштабного проекта началась в 2020 году. На сегодняшний день на объекте выполнены земляные работы, созданы тротуарные дорожки, зоны отдыха и прогулок. Также обустроены скейт-парк и спортивные площадки для детей разных возрастов, имеется собственное искусственное озеро и точки доступа Wi-Fi."На данный момент вложили 73 миллиона. Видим, что парк полон детей, взрослых. Это одно из очень немногих мест, где могут отдохнуть все жители: от малышей до бабушек. Есть планы продолжить облагораживать территорию. Уже разрабатываем идеи", – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.Как сообщила журналистам депутат думы Сургутского района Светлана Кривоблоцкая, в настоящее время райадминистрация планирует финансирование на следующий год, чтобы реализовать третий этап благоустройства территории. По ее словам, парк продолжат насыщать малыми архитектурными формами и тренажерными площадками для взрослых, сейчас наполнение еще определяется.
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сургутский район
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общество, сургутский район
16:31 04.09.2021
 
В небольшом поселке в Югре появится современный парк

Современный парк стоимостью 73 миллиона рублей открылся в небольшом поселке в Югре

© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в фотобанкВиды города Сургут
Виды города Сургут - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Современный парк "Мечта" с детскими и спортивными площадками, в реализацию которого вложено более 73 миллиона рублей, открылся в поселке городского типа Федоровский в Югре, сообщает администрация Сургутского района.
Реализация масштабного проекта началась в 2020 году. На сегодняшний день на объекте выполнены земляные работы, созданы тротуарные дорожки, зоны отдыха и прогулок. Также обустроены скейт-парк и спортивные площадки для детей разных возрастов, имеется собственное искусственное озеро и точки доступа Wi-Fi.
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"На данный момент вложили 73 миллиона. Видим, что парк полон детей, взрослых. Это одно из очень немногих мест, где могут отдохнуть все жители: от малышей до бабушек. Есть планы продолжить облагораживать территорию. Уже разрабатываем идеи", – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Как сообщила журналистам депутат думы Сургутского района Светлана Кривоблоцкая, в настоящее время райадминистрация планирует финансирование на следующий год, чтобы реализовать третий этап благоустройства территории. По ее словам, парк продолжат насыщать малыми архитектурными формами и тренажерными площадками для взрослых, сейчас наполнение еще определяется.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоСургутский район
 
 
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