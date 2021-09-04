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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210904/weeknd-1748544274.html
The Weeknd выпустил новый клип на свой хит "Can’t Feel My Face"
The Weeknd выпустил новый клип на свой хит "Can’t Feel My Face" - РИА Новости, 04.09.2021
The Weeknd выпустил новый клип на свой хит "Can’t Feel My Face"
The ​​Weeknd (Эйбел Тесфайе) выпустил новый клип на "Can’t Feel My Face", сообщает Billboard. Видео опубликовано на официальном YouTube-аккаунте музыканта. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T03:29
2021-09-04T03:29
культура
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. The ​​Weeknd (Эйбел Тесфайе) выпустил новый клип на "Can’t Feel My Face", сообщает Billboard. Видео опубликовано на официальном YouTube-аккаунте музыканта.Песня вышла в 2015 году. Она попала во второй альбом Тесфайе "Beauty behind the madness". Вместе с "Earned it", ставшей саундтреком к фильму "Пятьдесят оттенков серого", эта композиция принесла The ​​Weeknd мировую известность. Новое видео на "Can’t feel my face" гораздо жестче, чем оригинальный ролик. В первом клипе было показано, как исполнитель поет и танцует перед посетителями ресторана. Во втором изображен роман двух молодых людей. Точнее, одна непростая ночь. Их поход в клуб оборачивается целой драмой.
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новости культуры, музыка
03:29 04.09.2021
 

The Weeknd выпустил новый клип на свой хит "Can’t Feel My Face"

© The WeekndThe Weeknd - Can’t Feel My Face
The Weeknd - Can’t Feel My Face
© The Weeknd
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. The ​​Weeknd (Эйбел Тесфайе) выпустил новый клип на "Can’t Feel My Face", сообщает Billboard. Видео опубликовано на официальном YouTube-аккаунте музыканта.
Песня вышла в 2015 году. Она попала во второй альбом Тесфайе "Beauty behind the madness". Вместе с "Earned it", ставшей саундтреком к фильму "Пятьдесят оттенков серого", эта композиция принесла The ​​Weeknd мировую известность.
Новое видео на "Can’t feel my face" гораздо жестче, чем оригинальный ролик. В первом клипе было показано, как исполнитель поет и танцует перед посетителями ресторана.
Во втором изображен роман двух молодых людей. Точнее, одна непростая ночь. Их поход в клуб оборачивается целой драмой.
Кадр из клипа The Weeknd Take My Breath
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