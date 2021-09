The Weeknd выпустил новый клип на свой хит "Can’t Feel My Face"

https://ria.ru/20210904/weeknd-1748544274.html

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. The ​​Weeknd (Эйбел Тесфайе) выпустил новый клип на "Can’t Feel My Face", сообщает Billboard. Видео опубликовано на официальном YouTube-аккаунте музыканта.Песня вышла в 2015 году. Она попала во второй альбом Тесфайе "Beauty behind the madness". Вместе с "Earned it", ставшей саундтреком к фильму "Пятьдесят оттенков серого", эта композиция принесла The ​​Weeknd мировую известность. Новое видео на "Can’t feel my face" гораздо жестче, чем оригинальный ролик. В первом клипе было показано, как исполнитель поет и танцует перед посетителями ресторана. Во втором изображен роман двух молодых людей. Точнее, одна непростая ночь. Их поход в клуб оборачивается целой драмой.

