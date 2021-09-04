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The Weeknd выпустил новый клип на свой хит "Can’t Feel My Face"
The Weeknd выпустил новый клип на свой хит "Can’t Feel My Face" - РИА Новости, 04.09.2021
The Weeknd выпустил новый клип на свой хит "Can’t Feel My Face"
The Weeknd (Эйбел Тесфайе) выпустил новый клип на "Can’t Feel My Face", сообщает Billboard. Видео опубликовано на официальном YouTube-аккаунте музыканта. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T03:29
2021-09-04T03:29
2021-09-04T03:29
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. The Weeknd (Эйбел Тесфайе) выпустил новый клип на "Can’t Feel My Face", сообщает Billboard. Видео опубликовано на официальном YouTube-аккаунте музыканта.Песня вышла в 2015 году. Она попала во второй альбом Тесфайе "Beauty behind the madness". Вместе с "Earned it", ставшей саундтреком к фильму "Пятьдесят оттенков серого", эта композиция принесла The Weeknd мировую известность. Новое видео на "Can’t feel my face" гораздо жестче, чем оригинальный ролик. В первом клипе было показано, как исполнитель поет и танцует перед посетителями ресторана. Во втором изображен роман двух молодых людей. Точнее, одна непростая ночь. Их поход в клуб оборачивается целой драмой.
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