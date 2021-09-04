https://ria.ru/20210904/vzyatka-1748687240.html

В Гватемале расследуют взятку президенту "ковром с деньгами", сообщили СМИ

В Гватемале расследуют взятку президенту "ковром с деньгами", сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2021

В Гватемале расследуют взятку президенту "ковром с деньгами", сообщили СМИ

В Гватемале начали расследование предполагаемого подкупа президента республики Алехандро Джамматтеи, сообщили местные СМИ со ссылкой на прокуратуру. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T13:27

2021-09-04T13:27

2021-09-04T14:18

в мире

сша

гватемала (республика)

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748686626_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_123292bd2a536de0c8d15763ebd74d73.jpg

САН-САЛЬВАДОР, 3 сен — РИА Новости. В Гватемале начали расследование предполагаемого подкупа президента республики Алехандро Джамматтеи, сообщили местные СМИ со ссылкой на прокуратуру.Как сообщила на своем сайте радиостанция Emisoras Unidas, главе государства могли доставить "ковер с деньгами".По информации СМИ, фигуранты расследования — некие "граждане России", заинтересованные в приобретении портовой инфраструктуры.В правительстве Гватемалы отвергли обвинения и заявили, что единственный источник информации по этому делу — интервью, которое беглый руководитель Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью (FECI) Хуан Франсиско Сандоваль дал СМИ в США, где он скрывается от уголовного преследования.В июле в стране вспыхнули протесты с требованиями отставки президента Алехандро Джамматеи и генпрокурора страны Марии Поррас после того, как власти уволили Сандоваля, расследовавшего дела о коррупции в правительстве. Говоря о причинах его отставки, генпрокурор обвинила его в избирательном применении правосудия и злоупотреблении полномочиями.Отстранение Сандоваля вызвало резкую критику правительства Гватемалы как внутри страны, так и за рубежом. Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что в этом году наградил его за борьбу с коррупцией, и заявил, что увольнение Сандоваля подрывает верховенство закона и укрепляет безнаказанность. Правительство США заявило, что приостановит сотрудничество с прокуратурой Гватемалы, утратив доверие к ее руководству. Джамматеи назвал это решение контрпродуктивным.

https://ria.ru/20210831/gvatemala-1747931508.html

https://ria.ru/20200610/1572757480.html

сша

гватемала (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, гватемала (республика), энтони блинкен