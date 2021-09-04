13:27 04.09.2021 (обновлено: 14:18 04.09.2021)
В Гватемале расследуют взятку президенту "ковром с деньгами", сообщили СМИ
Emisoras Unidas: в Гватемале расследуют дело о подкупе россиянами президента Джамматтеи
© AP Photo / Oliver De RosПрезидент Гватемалы Алехандро Джамматтеи
© AP Photo / Oliver De Ros
САН-САЛЬВАДОР, 3 сен — РИА Новости. В Гватемале начали расследование предполагаемого подкупа президента республики Алехандро Джамматтеи, сообщили местные СМИ со ссылкой на прокуратуру.
Как сообщила на своем сайте радиостанция Emisoras Unidas, главе государства могли доставить "ковер с деньгами".
По информации СМИ, фигуранты расследования — некие "граждане России", заинтересованные в приобретении портовой инфраструктуры.
В правительстве Гватемалы отвергли обвинения и заявили, что единственный источник информации по этому делу — интервью, которое беглый руководитель Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью (FECI) Хуан Франсиско Сандоваль дал СМИ в США, где он скрывается от уголовного преследования.
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В июле в стране вспыхнули протесты с требованиями отставки президента Алехандро Джамматеи и генпрокурора страны Марии Поррас после того, как власти уволили Сандоваля, расследовавшего дела о коррупции в правительстве. Говоря о причинах его отставки, генпрокурор обвинила его в избирательном применении правосудия и злоупотреблении полномочиями.
Отстранение Сандоваля вызвало резкую критику правительства Гватемалы как внутри страны, так и за рубежом. Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что в этом году наградил его за борьбу с коррупцией, и заявил, что увольнение Сандоваля подрывает верховенство закона и укрепляет безнаказанность. Правительство США заявило, что приостановит сотрудничество с прокуратурой Гватемалы, утратив доверие к ее руководству. Джамматеи назвал это решение контрпродуктивным.
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