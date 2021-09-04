Талибы пригрозили наказать боевиков, стреляющих в воздух
Талибы пригрозили изъять оружие и наказать боевиков, которые стреляли в воздух
© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что у боевиков, которые стреляют в воздух в городах, станут изымать оружие и привлекать к ответственности.
Ранее представитель талибов и очевидцы говорили, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Талибы заверили жителей Кабула, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призвали боевиков прекратить стрельбу.
"Заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб издал ряд распоряжений в отношении тех, кто стреляет в воздух. С завтрашнего дня у каждого, кто будет стрелять в воздух в Кабуле или других городах, будет незамедлительно изъято оружие. Такие действия наносят ущерб казне, и их виновники будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте движения.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, говорил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
В пятницу представитель талибов Билал Карими заявил, что Панджшер перешел под контроль "Талибана"*. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате Панджшера, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.
*Запрещенная в России террористическая организация