Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210904/vystrely-1748663413.html
Талибы пригрозили наказать боевиков, стреляющих в воздух
Талибы пригрозили наказать боевиков, стреляющих в воздух - РИА Новости, 04.09.2021
Талибы пригрозили наказать боевиков, стреляющих в воздух
Движение "Талибан"* заявило, что у боевиков, которые стреляют в воздух в городах, станут изымать оружие и привлекать к ответственности. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T07:42
2021-09-04T07:42
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
дмитрий жирнов
ахмад масуд
амрулла салех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748043970_0:1:3033:1707_1920x0_80_0_0_84504e36a2f0334cdc812f3f122e259b.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что у боевиков, которые стреляют в воздух в городах, станут изымать оружие и привлекать к ответственности.Ранее представитель талибов и очевидцы говорили, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Талибы заверили жителей Кабула, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призвали боевиков прекратить стрельбу."Заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб издал ряд распоряжений в отношении тех, кто стреляет в воздух. С завтрашнего дня у каждого, кто будет стрелять в воздух в Кабуле или других городах, будет незамедлительно изъято оружие. Такие действия наносят ущерб казне, и их виновники будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте движения.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, говорил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.В пятницу представитель талибов Билал Карими заявил, что Панджшер перешел под контроль "Талибана"*. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате Панджшера, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210904/prava-1748657090.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748043970_242:0:2870:1971_1920x0_80_0_0_b65f0a13f32eabe143bb68305024abf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, дмитрий жирнов, ахмад масуд, амрулла салех
07:42 04.09.2021
 
Талибы пригрозили наказать боевиков, стреляющих в воздух

Талибы пригрозили изъять оружие и наказать боевиков, которые стреляли в воздух

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что у боевиков, которые стреляют в воздух в городах, станут изымать оружие и привлекать к ответственности.
Ранее представитель талибов и очевидцы говорили, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Талибы заверили жителей Кабула, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призвали боевиков прекратить стрельбу.
"Заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб издал ряд распоряжений в отношении тех, кто стреляет в воздух. С завтрашнего дня у каждого, кто будет стрелять в воздух в Кабуле или других городах, будет незамедлительно изъято оружие. Такие действия наносят ущерб казне, и их виновники будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте движения.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, говорил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
В пятницу представитель талибов Билал Карими заявил, что Панджшер перешел под контроль "Талибана"*. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате Панджшера, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.
*Запрещенная в России террористическая организация
Афганские женщины - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
Вчера, 04:25Захват власти в Афганистане талибами
Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДмитрий ЖирновАхмад МасудАмрулла Салех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала