https://ria.ru/20210904/vystrely-1748663413.html

Талибы пригрозили наказать боевиков, стреляющих в воздух

Талибы пригрозили наказать боевиков, стреляющих в воздух - РИА Новости, 04.09.2021

Талибы пригрозили наказать боевиков, стреляющих в воздух

Движение "Талибан"* заявило, что у боевиков, которые стреляют в воздух в городах, станут изымать оружие и привлекать к ответственности. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T07:42

2021-09-04T07:42

2021-09-04T07:42

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

дмитрий жирнов

ахмад масуд

амрулла салех

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748043970_0:1:3033:1707_1920x0_80_0_0_84504e36a2f0334cdc812f3f122e259b.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что у боевиков, которые стреляют в воздух в городах, станут изымать оружие и привлекать к ответственности.Ранее представитель талибов и очевидцы говорили, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Талибы заверили жителей Кабула, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призвали боевиков прекратить стрельбу."Заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб издал ряд распоряжений в отношении тех, кто стреляет в воздух. С завтрашнего дня у каждого, кто будет стрелять в воздух в Кабуле или других городах, будет незамедлительно изъято оружие. Такие действия наносят ущерб казне, и их виновники будут привлечены к ответственности", - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте движения.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, говорил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.В пятницу представитель талибов Билал Карими заявил, что Панджшер перешел под контроль "Талибана"*. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате Панджшера, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210904/prava-1748657090.html

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, дмитрий жирнов, ахмад масуд, амрулла салех