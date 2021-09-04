https://ria.ru/20210904/vybory-1748694955.html

Единая Россия начала обучение наблюдателей на выборах

Единая Россия начала обучение наблюдателей на выборах - РИА Новости, 04.09.2021

Единая Россия начала обучение наблюдателей на выборах

"Единая Россия" начала обучение наблюдателей, которых направит на выборы 17-19 сентября, говорится в сообщении пресс-службы партии. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T14:54

2021-09-04T14:54

2021-09-04T17:59

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москва

единая россия

госдума рф

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николай булаев

евгений ревенко

александр карелин

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. "Единая Россия" начала обучение наблюдателей, которых направит на выборы 17-19 сентября, говорится в сообщении пресс-службы партии.Ранее замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко заявлял, что ЕР выставит 95 тысяч наблюдателей на избирательные участки по всей стране."Наблюдатели должны проверить наличие санитайзеров, масок, разметки для социальной дистанции на участках. И тогда соглашение "Единой России" с другими политическими партиями за безопасные выборы будет реализовано. Мы должны сообщать о возможных проблемах территориальным комиссиям и Центризбиркому. Главная задача — это, конечно, честные выборы. Но сейчас главное — безопасность людей", — сказал руководитель федерального штаба, сенатор Александр Карелин в ходе обучения наблюдателей от партии, которое проходит в Москве.В свою очередь, заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев напомнил, что избирательная кампания 2021 года является крупнейшей за последние пять лет. По его словам, наблюдатели будут назначаться за три дня до дня голосования — по шесть человек на один участок."Видеонаблюдение выстроено в этом году на иной основе: трансляция будет идти в течение 70 часов непрерывно. Все 100 тысяч камер видеонаблюдения будут работать на служебный портал. К нему могут подключиться 14 партий, которые участвуют в выборах в Госдуму. Для просмотра они получат то количество аккаунтов, которое определено постановлением ЦИК: до десяти. И смогут просмотреть камеры с любого избирательного участка, откуда поступила жалоба, оценить событие, сформировать позицию и оформить ее", — пояснил зампредседателя Центризбиркома.Уточняется, что к порталу будет иметь доступ также члены Общественной палаты, более двух тысяч кандидатов по одномандатным избирательным округам, общественные центры наблюдения в субъектах, СПЧ, уполномоченный по правам человека в России и в субъектах.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210904/golosovanie-1748684703.html

https://ria.ru/20210902/vybory-1748408265.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/gosduma-1748204628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, николай булаев, евгений ревенко, александр карелин, россия