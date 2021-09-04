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Единая Россия начала обучение наблюдателей на выборах
Единая Россия начала обучение наблюдателей на выборах - РИА Новости, 04.09.2021
Единая Россия начала обучение наблюдателей на выборах
"Единая Россия" начала обучение наблюдателей, которых направит на выборы 17-19 сентября, говорится в сообщении пресс-службы партии. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T14:54
2021-09-04T17:59
политика
москва
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
николай булаев
евгений ревенко
александр карелин
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. "Единая Россия" начала обучение наблюдателей, которых направит на выборы 17-19 сентября, говорится в сообщении пресс-службы партии.Ранее замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко заявлял, что ЕР выставит 95 тысяч наблюдателей на избирательные участки по всей стране."Наблюдатели должны проверить наличие санитайзеров, масок, разметки для социальной дистанции на участках. И тогда соглашение "Единой России" с другими политическими партиями за безопасные выборы будет реализовано. Мы должны сообщать о возможных проблемах территориальным комиссиям и Центризбиркому. Главная задача — это, конечно, честные выборы. Но сейчас главное — безопасность людей", — сказал руководитель федерального штаба, сенатор Александр Карелин в ходе обучения наблюдателей от партии, которое проходит в Москве.В свою очередь, заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев напомнил, что избирательная кампания 2021 года является крупнейшей за последние пять лет. По его словам, наблюдатели будут назначаться за три дня до дня голосования — по шесть человек на один участок."Видеонаблюдение выстроено в этом году на иной основе: трансляция будет идти в течение 70 часов непрерывно. Все 100 тысяч камер видеонаблюдения будут работать на служебный портал. К нему могут подключиться 14 партий, которые участвуют в выборах в Госдуму. Для просмотра они получат то количество аккаунтов, которое определено постановлением ЦИК: до десяти. И смогут просмотреть камеры с любого избирательного участка, откуда поступила жалоба, оценить событие, сформировать позицию и оформить ее", — пояснил зампредседателя Центризбиркома.Уточняется, что к порталу будет иметь доступ также члены Общественной палаты, более двух тысяч кандидатов по одномандатным избирательным округам, общественные центры наблюдения в субъектах, СПЧ, уполномоченный по правам человека в России и в субъектах.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210904/golosovanie-1748684703.html
https://ria.ru/20210902/vybory-1748408265.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210901/gosduma-1748204628.html
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политика, москва, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, николай булаев, евгений ревенко, александр карелин, россия
14:54 04.09.2021 (обновлено: 17:59 04.09.2021)
 
Единая Россия начала обучение наблюдателей на выборах

"Единая Россия" начала обучение наблюдателей, которых направит на выборы 17-19 сентября

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. "Единая Россия" начала обучение наблюдателей, которых направит на выборы 17-19 сентября, говорится в сообщении пресс-службы партии.
Ранее замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко заявлял, что ЕР выставит 95 тысяч наблюдателей на избирательные участки по всей стране.
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"Наблюдатели должны проверить наличие санитайзеров, масок, разметки для социальной дистанции на участках. И тогда соглашение "Единой России" с другими политическими партиями за безопасные выборы будет реализовано. Мы должны сообщать о возможных проблемах территориальным комиссиям и Центризбиркому. Главная задача — это, конечно, честные выборы. Но сейчас главное — безопасность людей", — сказал руководитель федерального штаба, сенатор Александр Карелин в ходе обучения наблюдателей от партии, которое проходит в Москве.
В свою очередь, заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев напомнил, что избирательная кампания 2021 года является крупнейшей за последние пять лет. По его словам, наблюдатели будут назначаться за три дня до дня голосования — по шесть человек на один участок.
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"Видеонаблюдение выстроено в этом году на иной основе: трансляция будет идти в течение 70 часов непрерывно. Все 100 тысяч камер видеонаблюдения будут работать на служебный портал. К нему могут подключиться 14 партий, которые участвуют в выборах в Госдуму. Для просмотра они получат то количество аккаунтов, которое определено постановлением ЦИК: до десяти. И смогут просмотреть камеры с любого избирательного участка, откуда поступила жалоба, оценить событие, сформировать позицию и оформить ее", — пояснил зампредседателя Центризбиркома.
Уточняется, что к порталу будет иметь доступ также члены Общественной палаты, более двух тысяч кандидатов по одномандатным избирательным округам, общественные центры наблюдения в субъектах, СПЧ, уполномоченный по правам человека в России и в субъектах.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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ПолитикаМоскваЕдиная РоссияГосдума РФВыборы в Государственную думуНиколай БулаевЕвгений РевенкоАлександр КарелинРоссия
 
 
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