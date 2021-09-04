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В США назвали три российских вертолета самыми опасными в мире
В США назвали три российских вертолета самыми опасными в мире - РИА Новости, 04.09.2021
В США назвали три российских вертолета самыми опасными в мире
Американские военные специалисты включили российские Ка-52, Ми-28HM и Ми-24 в пятерку лучших боевых вертолетов в мире, сообщил журнал Military Watch. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T13:12
2021-09-04T15:46
безопасность
сша
ми-28
ми-24
ка-52 "аллигатор"
ми-28нм
россия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американские военные специалисты включили российские Ка-52, Ми-28HM и Ми-24 в пятерку лучших боевых вертолетов в мире, сообщил журнал Military Watch.Говоря об особенностях разведывательно-ударного вертолета нового поколения Ка-52, эксперты отметили, что соосная система "Аллигатора" делает его эффективнее зарубежных конкурентов.Благодаря ей удалось обеспечить бесшумность и компактность боевой машины, а также увеличить полезную нагрузку, пишут обозреватели.По их мнению, особую ценность представляет тяжелое вооружение вертолета.Они обратили внимание, что Россия — единственная страна, которая производит более одного вида тяжелых ударных вертолетов высокого качества, к которым также отнесли Ми-28Н "Ночной охотник".Отмечается, что это воздушное судно может нести до 16 противотанковых ракет или восемьдесят 80-миллиметровых неуправляемых ракет, обеспечивающих огромную огневую мощь против бронетехники и пехоты противника.По своим летным характеристикам, огневой мощи и простоте обслуживания Ми-28 значительно превосходит американского конкурента Apache и славится своей способностью летать задом наперед, заключили специалисты.Кроме того, впоследствии была создана улучшенная версия Ми-28НМ, способная переносить ракеты класса "воздух — воздух" с инфракрасным самонаведением Р-74М, что дает ему большое преимущество в боях с вражескими вертолетами.В рейтинг также вошел самый грозный ударный вертолет эпохи холодной войны — Ми-24, который, как пишут аналитики, до сих пор считается одним из лучших в своем роде.Они подчеркнули также, что летные характеристики Ми-24 позволяют ему маневрировать очень близко к земле вместе с пехотой и бронетехникой и обстреливать городские районы практически на уровне улиц.В пятерку лучших также вошли американский AH-64E "Апач" и китайский Z-10M.
https://ria.ru/20210717/oruzhie-1741650951.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/yadernoe-1738203226.html
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безопасность, сша, ми-28, ми-24, ка-52 "аллигатор", ми-28нм, россия
13:12 04.09.2021 (обновлено: 15:46 04.09.2021)
 
В США назвали три российских вертолета самыми опасными в мире

Military Watch назвал российские Ка-52, Ми-28HM и Ми-24 самыми опасными вертолетами в мире

© РИА Новости / Министерство обороны РФ/Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкПилоты у вертолета Ка-52 "Аллигатор"
Пилоты у вертолета Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ/Вадим Савицкий
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американские военные специалисты включили российские Ка-52, Ми-28HM и Ми-24 в пятерку лучших боевых вертолетов в мире, сообщил журнал Military Watch.
Говоря об особенностях разведывательно-ударного вертолета нового поколения Ка-52, эксперты отметили, что соосная система "Аллигатора" делает его эффективнее зарубежных конкурентов.
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Благодаря ей удалось обеспечить бесшумность и компактность боевой машины, а также увеличить полезную нагрузку, пишут обозреватели.
По их мнению, особую ценность представляет тяжелое вооружение вертолета.

"Ка-52 могут переносить оружие, нетипичное для ударного вертолета, в том числе крылатые ракеты Х-31, а также ракеты "Атака" и "Вихрь", способные пробивать до 950 и 1000 миллиметров брони соответственно", — подчеркнули зарубежные аналитики.

Они обратили внимание, что Россия — единственная страна, которая производит более одного вида тяжелых ударных вертолетов высокого качества, к которым также отнесли Ми-28Н "Ночной охотник".
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Отмечается, что это воздушное судно может нести до 16 противотанковых ракет или восемьдесят 80-миллиметровых неуправляемых ракет, обеспечивающих огромную огневую мощь против бронетехники и пехоты противника.
По своим летным характеристикам, огневой мощи и простоте обслуживания Ми-28 значительно превосходит американского конкурента Apache и славится своей способностью летать задом наперед, заключили специалисты.
Кроме того, впоследствии была создана улучшенная версия Ми-28НМ, способная переносить ракеты класса "воздух — воздух" с инфракрасным самонаведением Р-74М, что дает ему большое преимущество в боях с вражескими вертолетами.
В рейтинг также вошел самый грозный ударный вертолет эпохи холодной войны — Ми-24, который, как пишут аналитики, до сих пор считается одним из лучших в своем роде.
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"Модернизированная версия Ми-24П-1М может похвастаться радаром AESA, новой модульной системой прямого инфракрасного противодействия, автопилотом, улучшенным блоком питания и станцией навигации и наведения ОПС-24Н-1Л", — отметили авторы материала.

Они подчеркнули также, что летные характеристики Ми-24 позволяют ему маневрировать очень близко к земле вместе с пехотой и бронетехникой и обстреливать городские районы практически на уровне улиц.
В пятерку лучших также вошли американский AH-64E "Апач" и китайский Z-10M.
 
БезопасностьСШАМи-28Ми-24Ка-52 "Аллигатор"Ми-28НМРоссия
 
 
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