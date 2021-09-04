https://ria.ru/20210904/vertolety-1748685807.html

В США назвали три российских вертолета самыми опасными в мире

В США назвали три российских вертолета самыми опасными в мире - РИА Новости, 04.09.2021

В США назвали три российских вертолета самыми опасными в мире

Американские военные специалисты включили российские Ка-52, Ми-28HM и Ми-24 в пятерку лучших боевых вертолетов в мире, сообщил журнал Military Watch. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T13:12

2021-09-04T13:12

2021-09-04T15:46

безопасность

сша

ми-28

ми-24

ка-52 "аллигатор"

ми-28нм

россия

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американские военные специалисты включили российские Ка-52, Ми-28HM и Ми-24 в пятерку лучших боевых вертолетов в мире, сообщил журнал Military Watch.Говоря об особенностях разведывательно-ударного вертолета нового поколения Ка-52, эксперты отметили, что соосная система "Аллигатора" делает его эффективнее зарубежных конкурентов.Благодаря ей удалось обеспечить бесшумность и компактность боевой машины, а также увеличить полезную нагрузку, пишут обозреватели.По их мнению, особую ценность представляет тяжелое вооружение вертолета.Они обратили внимание, что Россия — единственная страна, которая производит более одного вида тяжелых ударных вертолетов высокого качества, к которым также отнесли Ми-28Н "Ночной охотник".Отмечается, что это воздушное судно может нести до 16 противотанковых ракет или восемьдесят 80-миллиметровых неуправляемых ракет, обеспечивающих огромную огневую мощь против бронетехники и пехоты противника.По своим летным характеристикам, огневой мощи и простоте обслуживания Ми-28 значительно превосходит американского конкурента Apache и славится своей способностью летать задом наперед, заключили специалисты.Кроме того, впоследствии была создана улучшенная версия Ми-28НМ, способная переносить ракеты класса "воздух — воздух" с инфракрасным самонаведением Р-74М, что дает ему большое преимущество в боях с вражескими вертолетами.В рейтинг также вошел самый грозный ударный вертолет эпохи холодной войны — Ми-24, который, как пишут аналитики, до сих пор считается одним из лучших в своем роде.Они подчеркнули также, что летные характеристики Ми-24 позволяют ему маневрировать очень близко к земле вместе с пехотой и бронетехникой и обстреливать городские районы практически на уровне улиц.В пятерку лучших также вошли американский AH-64E "Апач" и китайский Z-10M.

https://ria.ru/20210717/oruzhie-1741650951.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/yadernoe-1738203226.html

https://ria.ru/20210604/rostekh-1735564128.html

сша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сша, ми-28, ми-24, ка-52 "аллигатор", ми-28нм, россия