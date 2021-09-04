https://ria.ru/20210904/turizm-1748660328.html

"Туризм.РФ" и власти Приморья разработают концепцию развития туризма в крае

"Туризм.РФ" и власти Приморья разработают концепцию развития туризма в крае - РИА Новости, 04.09.2021

"Туризм.РФ" и власти Приморья разработают концепцию развития туризма в крае

Корпорация "Туризм.РФ" и власти Приморья заключили соглашение, в рамках которого будет разработана концепция развития туризма края, подписание документа... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T06:42

2021-09-04T06:42

2021-09-04T09:41

туризм

олег кожемяко

арктика

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

владивосток

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости Корпорация "Туризм.РФ" и власти Приморья заключили соглашение, в рамках которого будет разработана концепция развития туризма края, подписание документа состоялось во время Восточного экономического форума, сообщили в пресс-службе корпорации.Глава корпорации Сергей Суханов отметил, что соглашение является продолжением договоренностей, достигнутых во время визита "Туризм.РФ" в Приморье в июле 2021 года. "У Приморья большой потенциал как для привлечения российских, так и зарубежных путешественников. И чтобы создать для них качественную инфраструктуру, в рамках соглашения мы разработаем концепцию развития туризма края и проведем мастер-планирование территорий", - сказал он."Рассчитываем на плодотворную совместную работу не только с регионом, но и министерством развития Дальнего Востока и Арктики, бизнес-сообществом. У нас уже есть инвесторы, которые готовы вкладывать средства в создание здесь новых всесезонных курортов", - продолжил Суханов."Любой, кто хоть раз побывал в Приморье, увозит с собой только яркие впечатления об уникальной природе края - море, пляжах, сопках, тайге и людях, которые здесь живут. Это дар, которым надо умело воспользоваться, и, я уверен, что наши совместные усилия с корпорацией "Туризм.РФ" приведут к качественным изменениям в организации туристкой инфраструктуры края. Жемчужины приморской природы должны стать доступнее для россиян и зарубежных гостей", - сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210904/kamchatka-1748660030.html

арктика

дальний восток

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кожемяко, арктика, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, новости - туризм