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Туризм
https://ria.ru/20210904/turizm-1748660328.html
"Туризм.РФ" и власти Приморья разработают концепцию развития туризма в крае
"Туризм.РФ" и власти Приморья разработают концепцию развития туризма в крае - РИА Новости, 04.09.2021
"Туризм.РФ" и власти Приморья разработают концепцию развития туризма в крае
Корпорация "Туризм.РФ" и власти Приморья заключили соглашение, в рамках которого будет разработана концепция развития туризма края, подписание документа... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T06:42
2021-09-04T09:41
туризм
олег кожемяко
арктика
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
владивосток
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости Корпорация "Туризм.РФ" и власти Приморья заключили соглашение, в рамках которого будет разработана концепция развития туризма края, подписание документа состоялось во время Восточного экономического форума, сообщили в пресс-службе корпорации.Глава корпорации Сергей Суханов отметил, что соглашение является продолжением договоренностей, достигнутых во время визита "Туризм.РФ" в Приморье в июле 2021 года. "У Приморья большой потенциал как для привлечения российских, так и зарубежных путешественников. И чтобы создать для них качественную инфраструктуру, в рамках соглашения мы разработаем концепцию развития туризма края и проведем мастер-планирование территорий", - сказал он."Рассчитываем на плодотворную совместную работу не только с регионом, но и министерством развития Дальнего Востока и Арктики, бизнес-сообществом. У нас уже есть инвесторы, которые готовы вкладывать средства в создание здесь новых всесезонных курортов", - продолжил Суханов."Любой, кто хоть раз побывал в Приморье, увозит с собой только яркие впечатления об уникальной природе края - море, пляжах, сопках, тайге и людях, которые здесь живут. Это дар, которым надо умело воспользоваться, и, я уверен, что наши совместные усилия с корпорацией "Туризм.РФ" приведут к качественным изменениям в организации туристкой инфраструктуры края. Жемчужины приморской природы должны стать доступнее для россиян и зарубежных гостей", - сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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олег кожемяко, арктика, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, новости - туризм
06:42 04.09.2021 (обновлено: 09:41 04.09.2021)
 
"Туризм.РФ" и власти Приморья разработают концепцию развития туризма в крае

"Туризм.РФ" и власти Приморья договорились о разработке концепции развития туризма в крае

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости Корпорация "Туризм.РФ" и власти Приморья заключили соглашение, в рамках которого будет разработана концепция развития туризма края, подписание документа состоялось во время Восточного экономического форума, сообщили в пресс-службе корпорации.
"Корпорация "Туризм.РФ" и правительство Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве. Оно станет началом совместной работы региона и корпорации по федеральной программе "Развитие туристической инфраструктуры" нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - сказали в корпорации.
Глава корпорации Сергей Суханов отметил, что соглашение является продолжением договоренностей, достигнутых во время визита "Туризм.РФ" в Приморье в июле 2021 года. "У Приморья большой потенциал как для привлечения российских, так и зарубежных путешественников. И чтобы создать для них качественную инфраструктуру, в рамках соглашения мы разработаем концепцию развития туризма края и проведем мастер-планирование территорий", - сказал он.
"Рассчитываем на плодотворную совместную работу не только с регионом, но и министерством развития Дальнего Востока и Арктики, бизнес-сообществом. У нас уже есть инвесторы, которые готовы вкладывать средства в создание здесь новых всесезонных курортов", - продолжил Суханов.
"Любой, кто хоть раз побывал в Приморье, увозит с собой только яркие впечатления об уникальной природе края - море, пляжах, сопках, тайге и людях, которые здесь живут. Это дар, которым надо умело воспользоваться, и, я уверен, что наши совместные усилия с корпорацией "Туризм.РФ" приведут к качественным изменениям в организации туристкой инфраструктуры края. Жемчужины приморской природы должны стать доступнее для россиян и зарубежных гостей", - сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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