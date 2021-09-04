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В России растет популяция амурского тигра
В России растет популяция амурского тигра - РИА Новости, 04.09.2021
В России растет популяция амурского тигра
Свыше 600 амурских тигров, по экспертным оценкам, обитают в России, есть тенденция к росту популяции, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T03:40
2021-09-04T03:42
владивосток
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
сергей арамилев
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Свыше 600 амурских тигров, по экспертным оценкам, обитают в России, есть тенденция к росту популяции, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. Осенью 2020 года Арамилев сообщал РИА Новости, что, по экспертным оценкам, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей."Мы сейчас говорим, что более 600 особей. Потому что уровень антропогенного воздействия, браконьерства, размножения сохранился. Тенденции к росту (численности) есть. Если 500 тигров приносили по 80-90 тигрят ежегодно, при этом выживают не все детеныши - порядка 60%, поэтому сейчас 600 тигров должны приносить порядка 90-100 тигрят. Сейчас этих хищников однозначно более 600, это подтверждают данные мониторинга",- сказал Арамилев.По его словам, более точный порядок цифр специалисты узнают после проведения сплошного учета эту зиму.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, сергей арамилев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:40 04.09.2021 (обновлено: 03:42 04.09.2021)
 
В России растет популяция амурского тигра

Директор центра "Амурский тигр" Арамилев: более 600 амурских тигров обитают в России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Свыше 600 амурских тигров, по экспертным оценкам, обитают в России, есть тенденция к росту популяции, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. Осенью 2020 года Арамилев сообщал РИА Новости, что, по экспертным оценкам, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.
"Мы сейчас говорим, что более 600 особей. Потому что уровень антропогенного воздействия, браконьерства, размножения сохранился. Тенденции к росту (численности) есть. Если 500 тигров приносили по 80-90 тигрят ежегодно, при этом выживают не все детеныши - порядка 60%, поэтому сейчас 600 тигров должны приносить порядка 90-100 тигрят. Сейчас этих хищников однозначно более 600, это подтверждают данные мониторинга",- сказал Арамилев.
По его словам, более точный порядок цифр специалисты узнают после проведения сплошного учета эту зиму.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ВладивостокДальневосточный федеральный университетДальний ВостокСергей АрамилевРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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