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Чернышенко поприветствовал участников первых Игр стран СНГ
Чернышенко поприветствовал участников первых Игр стран СНГ - РИА Новости, 04.09.2021
Чернышенко поприветствовал участников первых Игр стран СНГ
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников первых Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и отметил, что турнир объединяет... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T13:40
2021-09-04T13:40
общество
казань
снг
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников первых Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и отметил, что турнир объединяет дружественные страны, имеющие совместную историю.Торжественное открытие I Игр стран СНГ состоится в Казани 4 сентября.Вице-премьер добавил, что игры также покажут богатое спортивное и культурное разнообразие СНГ. Он отметил, что данный турнир является отличной площадкой для обмена опытом и продолжения позитивного диалога между странами СНГ."Идею проведения Игр еще в 2018 году поддержал президент России Владимир Путин, и с тех пор велась активная подготовка, результаты которой мы увидим на этой неделе. Местом проведения I Игр стран СНГ выбрана Казань – многонациональный город, имеющий отличную спортивную инфраструктуру", - добавил Чернышенко.Также он выразил уверенность в том, что по итогам первого турнира Игры стран СНГ станут новой традицией.
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общество, казань, снг, дмитрий чернышенко
13:40 04.09.2021
 
Чернышенко поприветствовал участников первых Игр стран СНГ

Вице-премьер Чернышенко: игры стран СНГ объединяют государства, имеющие совместную историю

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников первых Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и отметил, что турнир объединяет дружественные страны, имеющие совместную историю.
Торжественное открытие I Игр стран СНГ состоится в Казани 4 сентября.

"Приветствуем в Казани участников I Игр стран СНГ. Спортсмены, представляющие девять национальных сборных, разыграют медали в 16 видах спорта – это более 180 комплектов наград. I Игры стран СНГ объединяют на спортивных площадках представителей дружественных государств, имеющих большую совместную историю", - приводятся слова Чернышенко на сайте кабмина.

Вице-премьер добавил, что игры также покажут богатое спортивное и культурное разнообразие СНГ. Он отметил, что данный турнир является отличной площадкой для обмена опытом и продолжения позитивного диалога между странами СНГ.
"Идею проведения Игр еще в 2018 году поддержал президент России Владимир Путин, и с тех пор велась активная подготовка, результаты которой мы увидим на этой неделе. Местом проведения I Игр стран СНГ выбрана Казань – многонациональный город, имеющий отличную спортивную инфраструктуру", - добавил Чернышенко.
Также он выразил уверенность в том, что по итогам первого турнира Игры стран СНГ станут новой традицией.
Олег Матыцин
12 июля, 13:48
Матыцин: Казань проведет Игры стран СНГ на самом высоком уровне
 
ОбществоКазаньСНГДмитрий Чернышенко
 
 
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