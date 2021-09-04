https://ria.ru/20210904/sng-1748688699.html

Чернышенко поприветствовал участников первых Игр стран СНГ

Чернышенко поприветствовал участников первых Игр стран СНГ - РИА Новости, 04.09.2021

Чернышенко поприветствовал участников первых Игр стран СНГ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников первых Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и отметил, что турнир объединяет... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T13:40

2021-09-04T13:40

2021-09-04T13:40

общество

казань

снг

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников первых Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и отметил, что турнир объединяет дружественные страны, имеющие совместную историю.Торжественное открытие I Игр стран СНГ состоится в Казани 4 сентября.Вице-премьер добавил, что игры также покажут богатое спортивное и культурное разнообразие СНГ. Он отметил, что данный турнир является отличной площадкой для обмена опытом и продолжения позитивного диалога между странами СНГ."Идею проведения Игр еще в 2018 году поддержал президент России Владимир Путин, и с тех пор велась активная подготовка, результаты которой мы увидим на этой неделе. Местом проведения I Игр стран СНГ выбрана Казань – многонациональный город, имеющий отличную спортивную инфраструктуру", - добавил Чернышенко.Также он выразил уверенность в том, что по итогам первого турнира Игры стран СНГ станут новой традицией.

https://rsport.ria.ru/20210712/matytsin-1740917540.html

казань

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2021

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общество, казань, снг, дмитрий чернышенко