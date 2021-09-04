https://ria.ru/20210904/skuka-1748653768.html

Психолог объяснила, как смертная скука связана со смертью

Психолог объяснила, как смертная скука связана со смертью - РИА Новости, 04.09.2021

Психолог объяснила, как смертная скука связана со смертью

Скука может сокращать продолжительность жизни, убеждена нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия. В интервью радио Sputnik она объяснила, как этого... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T02:11

2021-09-04T02:11

2021-09-04T02:11

общество

ирина хвингия

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Скука может сокращать продолжительность жизни, убеждена нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия. В интервью радио Sputnik она объяснила, как этого избежать.Скукой медики называют состояние, при котором мы подавлены, малоактивны, мало интересуемся окружающей действительностью. Ощущать время от времени скуку – совершенно нормально. Но постоянно находиться в таком состоянии не только ненормально, но и опасно, предупредила врач.Вывод очевиден – постоянная скука может со временем превратиться в депрессию, которая в состоянии довести человека до летального исхода.Помочь избавиться от такой "смертной" скуки, продолжила Ирина Хвингия, может планомерное выявление причин ее возникновения. Этим занимаются психологи, а в особо тяжелых случаях психиатры."Здесь важно разбираться с причиной. Если говорить о психологической составляющей, то первопричина формирования скуки – большое количество бессмысленных и бесполезных занятий. Любое наше действие должно иметь либо очевидный результат, либо внутренний смысл. Если у нас много бессмысленных занятий, то со временем формируется скука", – объяснила Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik.Специалист поможет определить, какие наши привычные действия и занятия действительно бессмысленны или бесполезны, а какие только кажутся такими, а на самом деле в них присутствуют и смысл, и польза. При этом уже сама эта сортировка может оказаться довольно интересным процессом – и скука начнет уходить.

https://ria.ru/20200403/1569518169.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ирина хвингия