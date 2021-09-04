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Психолог объяснила, как смертная скука связана со смертью
Психолог объяснила, как смертная скука связана со смертью - РИА Новости, 04.09.2021
Психолог объяснила, как смертная скука связана со смертью
Скука может сокращать продолжительность жизни, убеждена нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия. В интервью радио Sputnik она объяснила, как этого... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T02:11
2021-09-04T02:11
общество
ирина хвингия
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Скука может сокращать продолжительность жизни, убеждена нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия. В интервью радио Sputnik она объяснила, как этого избежать.Скукой медики называют состояние, при котором мы подавлены, малоактивны, мало интересуемся окружающей действительностью. Ощущать время от времени скуку – совершенно нормально. Но постоянно находиться в таком состоянии не только ненормально, но и опасно, предупредила врач.Вывод очевиден – постоянная скука может со временем превратиться в депрессию, которая в состоянии довести человека до летального исхода.Помочь избавиться от такой "смертной" скуки, продолжила Ирина Хвингия, может планомерное выявление причин ее возникновения. Этим занимаются психологи, а в особо тяжелых случаях психиатры."Здесь важно разбираться с причиной. Если говорить о психологической составляющей, то первопричина формирования скуки – большое количество бессмысленных и бесполезных занятий. Любое наше действие должно иметь либо очевидный результат, либо внутренний смысл. Если у нас много бессмысленных занятий, то со временем формируется скука", – объяснила Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik.Специалист поможет определить, какие наши привычные действия и занятия действительно бессмысленны или бесполезны, а какие только кажутся такими, а на самом деле в них присутствуют и смысл, и польза. При этом уже сама эта сортировка может оказаться довольно интересным процессом – и скука начнет уходить.
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общество, ирина хвингия
02:11 04.09.2021
 
Психолог объяснила, как смертная скука связана со смертью

Нефропсихолог Хвингия: скука может превратиться в депрессию и вызвать преждевременную смерть

© Depositphotos / VoyagerixСкучающий человек
Скучающий человек - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Depositphotos / Voyagerix
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Скука может сокращать продолжительность жизни, убеждена нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия. В интервью радио Sputnik она объяснила, как этого избежать.
Скукой медики называют состояние, при котором мы подавлены, малоактивны, мало интересуемся окружающей действительностью. Ощущать время от времени скуку – совершенно нормально. Но постоянно находиться в таком состоянии не только ненормально, но и опасно, предупредила врач.
"Были исследования ученых, которые доказали, что скука связана с ранней смертностью. В многолетнем эксперименте участвовало достаточно много народу, среди которых были и люди в состоянии хронической скуки. Позже причина смерти таких людей так или иначе была связана с их образом жизни", – рассказала клинический психолог.
Вывод очевиден – постоянная скука может со временем превратиться в депрессию, которая в состоянии довести человека до летального исхода.
Помочь избавиться от такой "смертной" скуки, продолжила Ирина Хвингия, может планомерное выявление причин ее возникновения. Этим занимаются психологи, а в особо тяжелых случаях психиатры.
"Здесь важно разбираться с причиной. Если говорить о психологической составляющей, то первопричина формирования скуки – большое количество бессмысленных и бесполезных занятий. Любое наше действие должно иметь либо очевидный результат, либо внутренний смысл. Если у нас много бессмысленных занятий, то со временем формируется скука", – объяснила Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik.
Специалист поможет определить, какие наши привычные действия и занятия действительно бессмысленны или бесполезны, а какие только кажутся такими, а на самом деле в них присутствуют и смысл, и польза. При этом уже сама эта сортировка может оказаться довольно интересным процессом – и скука начнет уходить.
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