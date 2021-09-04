https://ria.ru/20210904/siriya-1748672657.html
Российский спутник снял нефтяное пятно у берегов Сирии
Российский спутник снял нефтяное пятно у берегов Сирии - РИА Новости, 04.09.2021
Российский спутник снял нефтяное пятно у берегов Сирии
Российский спутник "Аист-2Д" снял с орбиты нефтяное пятно, возникшее после утечки топлива на электростанции в Сирии, космический снимок опубликован в Telegram... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T10:24
2021-09-04T10:24
2021-09-04T10:29
сирия
роскосмос
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748673022_0:41:1920:1121_1920x0_80_0_0_a6164e5e6f3e01c4a751b903862c68d4.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российский спутник "Аист-2Д" снял с орбиты нефтяное пятно, возникшее после утечки топлива на электростанции в Сирии, космический снимок опубликован в Telegram "Роскосмоса".Ранее об утечке сообщил ряд СМИ."Российский спутник "Аист-2Д" запечатлел место аварии у берегов Сирии в Средиземном море", - говорится в описании снимка.Космическая съемка проведена два дня назад - 2 сентября
https://ria.ru/20210812/utechka-1745491276.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748673022_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_eb6c871e21e433e55fbc65a5dc3f152d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, роскосмос, космос - риа наука
10:24 04.09.2021 (обновлено: 10:29 04.09.2021)
Российский спутник снял нефтяное пятно у берегов Сирии
Российский спутник "Аист-2Д" снял нефтяное пятно у берегов Сирии