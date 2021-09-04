https://ria.ru/20210904/siriya-1748672657.html

Российский спутник снял нефтяное пятно у берегов Сирии

Российский спутник снял нефтяное пятно у берегов Сирии - РИА Новости, 04.09.2021

Российский спутник снял нефтяное пятно у берегов Сирии

Российский спутник "Аист-2Д" снял с орбиты нефтяное пятно, возникшее после утечки топлива на электростанции в Сирии, космический снимок опубликован в Telegram... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T10:24

2021-09-04T10:24

2021-09-04T10:29

сирия

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российский спутник "Аист-2Д" снял с орбиты нефтяное пятно, возникшее после утечки топлива на электростанции в Сирии, космический снимок опубликован в Telegram "Роскосмоса".Ранее об утечке сообщил ряд СМИ."Российский спутник "Аист-2Д" запечатлел место аварии у берегов Сирии в Средиземном море", - говорится в описании снимка.Космическая съемка проведена два дня назад - 2 сентября

https://ria.ru/20210812/utechka-1745491276.html

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2021

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сирия, роскосмос, космос - риа наука