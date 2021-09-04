https://ria.ru/20210904/shkolnik-1748694653.html
У восьмиклассника остановилось сердце во время урока
У восьмиклассника остановилось сердце во время урока - РИА Новости, 04.09.2021
У восьмиклассника остановилось сердце во время урока
Ученик гимназии в Запорожской области Украины пережил клиническую смерть во время урока, сообщил в фейсбуке директор регионального Центра скорой медицинской... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T14:53
2021-09-04T14:53
2021-09-04T15:24
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ученик гимназии в Запорожской области Украины пережил клиническую смерть во время урока, сообщил в фейсбуке директор регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко."Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом. Пусть у него все будет хорошо", — написал он.По данным телеканала "Общественный", до приезда скорой помощи четырнадцатилетнего мальчика реанимировала школьная медсестра и инженер по охране труда.Сейчас восьмиклассник находится в больнице.
https://ria.ru/20210903/sud-1748579373.html
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в мире, школа, украина, запорожье
14:53 04.09.2021 (обновлено: 15:24 04.09.2021)
У восьмиклассника остановилось сердце во время урока
Четырнадцатилетний мальчик пережил клиническую смерть на уроке истории