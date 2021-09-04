https://ria.ru/20210904/shkolnik-1748694653.html

У восьмиклассника остановилось сердце во время урока

У восьмиклассника остановилось сердце во время урока - РИА Новости, 04.09.2021

У восьмиклассника остановилось сердце во время урока

Ученик гимназии в Запорожской области Украины пережил клиническую смерть во время урока, сообщил в фейсбуке директор регионального Центра скорой медицинской... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T14:53

2021-09-04T14:53

2021-09-04T15:24

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ученик гимназии в Запорожской области Украины пережил клиническую смерть во время урока, сообщил в фейсбуке директор регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко."Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом. Пусть у него все будет хорошо", — написал он.По данным телеканала "Общественный", до приезда скорой помощи четырнадцатилетнего мальчика реанимировала школьная медсестра и инженер по охране труда.Сейчас восьмиклассник находится в больнице.

https://ria.ru/20210903/sud-1748579373.html

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в мире, школа, украина, запорожье