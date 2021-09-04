https://ria.ru/20210904/shkola-1748693004.html

В Нижнем Новгороде возбудили дело из-за массового отравления школьников

В Нижнем Новгороде возбудили дело из-за массового отравления школьников - РИА Новости, 04.09.2021

В Нижнем Новгороде возбудили дело из-за массового отравления школьников

После проявления признаков отравления у 24 школьников в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T14:35

2021-09-04T14:35

2021-09-04T15:32

происшествия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. После проявления признаков отравления у 24 школьников в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте регионального СК.Ранее сообщалось, что поступило около 40 обращений от родителей по ситуации с возможным отравлением детей в нижегородской гимназии № 13. В региональном Минздраве РИА Новости рассказали, что к врачам обратились родители 24 учеников, троих детей госпитализировали.Сейчас следователи регионального СК вместе с сотрудниками управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области осматривают школу, а также организацию, оказывающую услуги питания. Должностных лиц опрашивают, истребована вся необходимая документация."У обратившихся в больницу произведен забор мазков с целью установления причин заболевания. Основанием для возбуждения уголовного дела в том числе послужили материалы, поступившие из прокуратуры в порядке статьи 37 УПК России", — добавили в СК.Сообщается, что по уголовному делу назначили все необходимые экспертизы, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.Ранее региональная прокуратура начала проверку после сообщения об отравлении школьников. Учебный процесс в начальной школе приостановят. В департаменте образования сообщали со ссылкой на директора гимназии, что дети в столовой не ели, а буфет в гимназии не работает. Главврач больницы в Нижнем Новгороде, где лечат школьников, заявила, что у детей ярко выраженные признаки острой кишечной инфекции вирусной этиологии.

https://ria.ru/20210904/otravlenie-1748686334.html

https://ria.ru/20210315/obvinenie-1601197130.html

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия