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В Нижнем Новгороде возбудили дело из-за массового отравления школьников
В Нижнем Новгороде возбудили дело из-за массового отравления школьников - РИА Новости, 04.09.2021
В Нижнем Новгороде возбудили дело из-за массового отравления школьников
После проявления признаков отравления у 24 школьников в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T14:35
2021-09-04T15:32
происшествия
нижний новгород
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. После проявления признаков отравления у 24 школьников в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте регионального СК.Ранее сообщалось, что поступило около 40 обращений от родителей по ситуации с возможным отравлением детей в нижегородской гимназии № 13. В региональном Минздраве РИА Новости рассказали, что к врачам обратились родители 24 учеников, троих детей госпитализировали.Сейчас следователи регионального СК вместе с сотрудниками управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области осматривают школу, а также организацию, оказывающую услуги питания. Должностных лиц опрашивают, истребована вся необходимая документация."У обратившихся в больницу произведен забор мазков с целью установления причин заболевания. Основанием для возбуждения уголовного дела в том числе послужили материалы, поступившие из прокуратуры в порядке статьи 37 УПК России", — добавили в СК.Сообщается, что по уголовному делу назначили все необходимые экспертизы, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.Ранее региональная прокуратура начала проверку после сообщения об отравлении школьников. Учебный процесс в начальной школе приостановят. В департаменте образования сообщали со ссылкой на директора гимназии, что дети в столовой не ели, а буфет в гимназии не работает. Главврач больницы в Нижнем Новгороде, где лечат школьников, заявила, что у детей ярко выраженные признаки острой кишечной инфекции вирусной этиологии.
https://ria.ru/20210904/otravlenie-1748686334.html
https://ria.ru/20210315/obvinenie-1601197130.html
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:35 04.09.2021 (обновлено: 15:32 04.09.2021)
 
В Нижнем Новгороде возбудили дело из-за массового отравления школьников

СК возбудил дело из-за отравления 24 школьников в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. После проявления признаков отравления у 24 школьников в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте регионального СК.
Ранее сообщалось, что поступило около 40 обращений от родителей по ситуации с возможным отравлением детей в нижегородской гимназии № 13. В региональном Минздраве РИА Новости рассказали, что к врачам обратились родители 24 учеников, троих детей госпитализировали.
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Сейчас следователи регионального СК вместе с сотрудниками управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области осматривают школу, а также организацию, оказывающую услуги питания. Должностных лиц опрашивают, истребована вся необходимая документация.
"У обратившихся в больницу произведен забор мазков с целью установления причин заболевания. Основанием для возбуждения уголовного дела в том числе послужили материалы, поступившие из прокуратуры в порядке статьи 37 УПК России", — добавили в СК.
Сообщается, что по уголовному делу назначили все необходимые экспертизы, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее региональная прокуратура начала проверку после сообщения об отравлении школьников. Учебный процесс в начальной школе приостановят. В департаменте образования сообщали со ссылкой на директора гимназии, что дети в столовой не ели, а буфет в гимназии не работает. Главврач больницы в Нижнем Новгороде, где лечат школьников, заявила, что у детей ярко выраженные признаки острой кишечной инфекции вирусной этиологии.
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