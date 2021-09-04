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Во Франции два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Во Франции два человека погибли при крушении легкомоторного самолета - РИА Новости, 04.09.2021

Во Франции два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Два человека погибли в результате крушения самолета в коммуне Вуаньярю в департаменте Сомма на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T15:04

2021-09-04T15:04

2021-09-04T15:04

в мире

франция

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ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения самолета в коммуне Вуаньярю в департаменте Сомма на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu.Как сообщается, инцидент произошел в субботу утром. Самолет врезался в дорогу. Прибывшие на место происшествия пожарные констатировали смерть двух человек, находившихся в воздушном судне.По данным агентства Франс Пресс, речь идет о двухместном туристическом самолете DR400.

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в мире, франция