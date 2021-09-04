https://ria.ru/20210904/rubl-1748665322.html

Эксперты проанализировали, уходит ли рубль от "августовского проклятья"

Эксперты проанализировали, уходит ли рубль от "августовского проклятья" - РИА Новости, 04.09.2021

Эксперты проанализировали, уходит ли рубль от "августовского проклятья"

"Августовское проклятье" рубля в последние годы теряет свою актуальность благодаря изменениям фундаментальных факторов курсообразования российской валюты,... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T08:28

2021-09-04T08:28

2021-09-04T08:28

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости, Дмитрий Майоров. "Августовское проклятье" рубля в последние годы теряет свою актуальность благодаря изменениям фундаментальных факторов курсообразования российской валюты, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.Кроме того, пандемия коронавируса и реакция на нее со стороны финансовых регуляторов мира может надолго или навсегда сломать любые статистические закономерности на рынках, полагают аналитики.В прошлом месяце доллар повысился к рублю на 0,08%, в августе 2020 года - снизился на 0,5%, в августе 2017 года доллар упал на 3%, 2016-го - на 1,1%. В последние месяцы лета 2018 и 2019 годов валюта США росла почти на 5% и на 8%, соответственно."Проклятие августа"-иррациональная история"Проклятье августа" для рубля теряет свою актуальность и скорее носит психологический характер, подтвержденный историческими событиями: уже который год рубль выглядит довольно стабильным в этот месяц, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".Негативные ожидания, связанные с августом, по большому счету иррациональны и вызваны несколькими редкими негативными событиями, произошедшими более чем за 20 лет именно в этот месяц, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций"."Статистически август не самый плохой месяц для рубля. Самые неудачные для российской валюты - это ноябрь, декабрь и январь. Даже в июле рубль себя чувствует обычно хуже, чем в августе", - добавляет он.Что изменило "карму" рубля?Накопленные резервы и низкая долговая нагрузка РФ изменили отношение инвесторов к российской валюте, снизив размер кредитных дефолтных свопов РФ (оценка риска странового дефолта) к исторически минимальным значениям, считает Евстифеев из банка "Зенит". "Введение плавающего курса рубля и бюджетного правила снизили его реакцию на волатильность нефтяных котировок", - добавляет он.Важную роль в устойчивости рубля в августе сыграли и относительно стабильные отношения между Россией и Западом, чему способствовала июньская встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Вместе с высокими доходностями ОФЗ и недооцененностью российских акций все это привлекает иностранный капитал в рублевые активы, оказывая дополнительную поддержку рублю", - добавляет он.Ситуация на внешних рынках, взбудораженных вспышкой коронавируса в Китае, быстро успокоилась: ограничительные меры оказались не столь продолжительными и жёсткими, добавляет Валерий Вайсберг из ИК "Регион", говоря об устойчивости рубля в прошедшем августе.Фактором укрепления рубля, естественно, выступил и симпозиум ФРС США, точнее прозвучавшая на нем крайне "мягкая" риторика главы ФРС Джерома Пауэлла относительно монетарных стимулов, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.Тренды ломаются?Традиционный августовский риск объясняется тем, что компании в странах с развитой экономикой уплачивают в этом месяце налоги в бюджет по итогам фискального года, что формирует на глобальных рынках риски ликвидности и является негативным сигналом для инвестиционного спроса, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс". В августе 2019 года этот риск был усилен увеличением объема эмиссии госдолга США, а 2018 года - ужесточением кредитной политики ФРС, добавляет он.Однако в этом году регуляторы США активно противодействовали подобным рискам, опасаясь их усиления под влиянием ожиданий, связанных с завершением QE (Quantitative Easing - программа количественного смягчения, программа выкупа активов, стимулирующая рост инвестиций в экономику), особенно на фоне сохраняющихся коронавирусных рисков, отмечает Осин.Главная причина того, что август в последние годы обходится без "черных лебедей" в том, что всё страшное для рынков, и российского в частности, происходит в первой половине года, после чего идет коррекция, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "В начале 2020 года это был коронавирус, в начале 2021 года - новый раунд американских санкций с массовым оттоком средств из России", - поясняет он.В целом же, беспрецедентное для всего мира событие - пандемия, может надолго или навсегда сломать любые статистические закономерности на рынках, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Это может произойти, в том числе из-за небывалого в мировой истории вмешательства центробанков в рыночные механизмы путем вливания огромного количества ликвидности и удержания процентных ставок долгое время на исторических минимумах", - резюмировал он.

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https://ria.ru/20210830/valyuta-1747767665.html

https://ria.ru/20210803/rubl-1743965367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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