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Наука
https://ria.ru/20210904/rogozin-1748722458.html
Рогозин рассказал об уникальных возможностях нового аэропорта
Рогозин рассказал об уникальных возможностях нового аэропорта - РИА Новости, 04.09.2021
Рогозин рассказал об уникальных возможностях нового аэропорта
Новый аэропорт, который строится у космодрома Восточный, будет обладать взлетно-посадочной полосой длиной 4,4 километра для всех типов самолетов и даже для... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T21:51
2021-09-04T21:51
наука
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новый аэропорт, который строится у космодрома Восточный, будет обладать взлетно-посадочной полосой длиной 4,4 километра для всех типов самолетов и даже для возвращаемых многоразовых блоков ракет, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Будет 4400 (метров - ред.), то есть любые самолёты, и не только самолеты, но, в том числе, возвращаемые ракетные блоки, которые по-самолетному могут садиться на эту полосу ... полоса, вот такие требования у неё уникальные", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Рогозин уточнил, что в рамках первого этапа строительства длина полосы достигнет 3 километров 250 метров. Она должна заработать к 2023 году. Тогда на новую полосу смогут приземляться грузовые самолёты с тяжелыми космическими аппаратами, которые будут запускаться ракетами "Ангара".
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука
21:51 04.09.2021
 
Рогозин рассказал об уникальных возможностях нового аэропорта

Рогозин: возвращаемые блоки ракет смогут приземляться в новом аэропорту возле Восточного

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новый аэропорт, который строится у космодрома Восточный, будет обладать взлетно-посадочной полосой длиной 4,4 километра для всех типов самолетов и даже для возвращаемых многоразовых блоков ракет, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Будет 4400 (метров - ред.), то есть любые самолёты, и не только самолеты, но, в том числе, возвращаемые ракетные блоки, которые по-самолетному могут садиться на эту полосу ... полоса, вот такие требования у неё уникальные", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Рогозин уточнил, что в рамках первого этапа строительства длина полосы достигнет 3 километров 250 метров. Она должна заработать к 2023 году. Тогда на новую полосу смогут приземляться грузовые самолёты с тяжелыми космическими аппаратами, которые будут запускаться ракетами "Ангара".
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