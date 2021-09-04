https://ria.ru/20210904/rogozin-1748722458.html

Рогозин рассказал об уникальных возможностях нового аэропорта

Рогозин рассказал об уникальных возможностях нового аэропорта - РИА Новости, 04.09.2021

Рогозин рассказал об уникальных возможностях нового аэропорта

Новый аэропорт, который строится у космодрома Восточный, будет обладать взлетно-посадочной полосой длиной 4,4 километра для всех типов самолетов и даже для... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T21:51

2021-09-04T21:51

2021-09-04T21:51

наука

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новый аэропорт, который строится у космодрома Восточный, будет обладать взлетно-посадочной полосой длиной 4,4 километра для всех типов самолетов и даже для возвращаемых многоразовых блоков ракет, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Будет 4400 (метров - ред.), то есть любые самолёты, и не только самолеты, но, в том числе, возвращаемые ракетные блоки, которые по-самолетному могут садиться на эту полосу ... полоса, вот такие требования у неё уникальные", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Рогозин уточнил, что в рамках первого этапа строительства длина полосы достигнет 3 километров 250 метров. Она должна заработать к 2023 году. Тогда на новую полосу смогут приземляться грузовые самолёты с тяжелыми космическими аппаратами, которые будут запускаться ракетами "Ангара".

https://ria.ru/20210529/vostochnyy-1734720734.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука