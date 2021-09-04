https://ria.ru/20210904/rogozin-1748721751.html

Рогозин назвал дату пуска "Союза" с космодрома Куру

Рогозин назвал дату пуска "Союза" с космодрома Куру - РИА Новости, 04.09.2021

Рогозин назвал дату пуска "Союза" с космодрома Куру

Два пуска российских ракет-носителей "Союз" намечается осуществить с космодрома Куру во Французской Гвиане до конца этого года, заявил генеральный директор... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T21:35

2021-09-04T21:35

2021-09-04T21:35

наука

французская гвиана

дмитрий рогозин

роскосмос

союз

космос - риа наука

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Два пуска российских ракет-носителей "Союз" намечается осуществить с космодрома Куру во Французской Гвиане до конца этого года, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Космодром Куру, там тоже у нас до конца года должны быть два пуска", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".В августе источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что на 23 ноября с Куру на "Союзе" полетят два европейских навигационных спутника Galileo, а на 29 декабря - 34 британских спутника связи OneWeb, однако этот запуск могут отложить на январь 2022 года.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".

https://ria.ru/20210904/raketa-1748654063.html

французская гвиана

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французская гвиана, дмитрий рогозин, роскосмос, союз, космос - риа наука