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Рокотов: особый налоговый режим на Курилах - вариант диалога с Японией
Рокотов: особый налоговый режим на Курилах - вариант диалога с Японией - РИА Новости, 04.09.2021
Рокотов: особый налоговый режим на Курилах - вариант диалога с Японией
Введение особого налогового режима на Курильских островах может стать новой вехой в отношении с японцами по курильскому вопросу, считает мэр Курильского района... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T07:49
2021-09-04T07:49
япония
владимир путин
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен – РИА Новости. Введение особого налогового режима на Курильских островах может стать новой вехой в отношении с японцами по курильскому вопросу, считает мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов.В пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. Налоговыми и таможенными преимуществами смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы. Президент также подчеркнул, что отсутствие мирного договора с Японией - это нонсенс, а поправка в Конституцию РФ, где указано, что территория страны неделима и Южные Курилы навечно стали частью России, не меняет подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора."Я думаю, что это (инициатива президента по Курилам – ред.) - прямой призыв к нашим японским коллегам, чтобы обратить внимание, чтобы они зашли (с бизнесом на Курилы – ред.). Это еще один вариант большого политического диалога, который уже много лет идет с разными долями успеха и неуспеха", - заявил Рокотов в интервью РИА Новости в субботу.По его словам, два соседних государства, обладающих высокими технологиями, ресурсами и уже более 70 лет живущие без мирного договора, не могут делать вид, что их нет друг у друга.По его мнению, вопрос передачи островов Японии в какой-либо форме уже и ставить нельзя.Он также выразил надежду на то, что объявленный президентом РФ новый налоговый режим на островах подтолкнет страны к осуществлению ранее высказанной инициативы о безвизовом пространстве между Сахалинской областью и Хоккайдо.
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япония, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:49 04.09.2021
 
Рокотов: особый налоговый режим на Курилах - вариант диалога с Японией

Мэр Итурупа Рокотов: особый налоговый режим на Курилах поможет наладить диалог с Японией

© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Анто Денисов
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен – РИА Новости. Введение особого налогового режима на Курильских островах может стать новой вехой в отношении с японцами по курильскому вопросу, считает мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. Налоговыми и таможенными преимуществами смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы. Президент также подчеркнул, что отсутствие мирного договора с Японией - это нонсенс, а поправка в Конституцию РФ, где указано, что территория страны неделима и Южные Курилы навечно стали частью России, не меняет подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора.
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"Я думаю, что это (инициатива президента по Курилам – ред.) - прямой призыв к нашим японским коллегам, чтобы обратить внимание, чтобы они зашли (с бизнесом на Курилы – ред.). Это еще один вариант большого политического диалога, который уже много лет идет с разными долями успеха и неуспеха", - заявил Рокотов в интервью РИА Новости в субботу.
По его словам, два соседних государства, обладающих высокими технологиями, ресурсами и уже более 70 лет живущие без мирного договора, не могут делать вид, что их нет друг у друга.

"Если раньше кто-то уповал на безвизовые обмены, то люди, конечно, привыкли друг к другу, ездят, но это ни на шаг не придвинуло нас к мирному договору", - сказал Рокотов.

По его мнению, вопрос передачи островов Японии в какой-либо форме уже и ставить нельзя.

"Россия такая страна, которая отстаивает свои территории. Упадок сознания и политических откатов 90-х годов он закончился. Придут к нам японцы (с хозяйственной деятельностью) – мы будем рады. Пусть приезжают, открывают (производства), но в рамках законодательства - никто возражать не будет", - отметил глава района.

Он также выразил надежду на то, что объявленный президентом РФ новый налоговый режим на островах подтолкнет страны к осуществлению ранее высказанной инициативы о безвизовом пространстве между Сахалинской областью и Хоккайдо.

"Мне нравится идея безвизового режима, только чтобы он распространился на всех жителей Сахалинской области, чтобы в любое время сел (в самолет) - и слетал в Саппоро на выходные. Я надеюсь, что режим свободной зоны нас к этому подтолкнет. Что получится в итоге – покажет время, хотя практика говорит, что, если не приходят японцы, мы сами справляемся", - сказал Рокотов.

 
ЯпонияВладимир ПутинРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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