https://ria.ru/20210904/rezhim-1748663883.html

Рокотов: особый налоговый режим на Курилах - вариант диалога с Японией

Рокотов: особый налоговый режим на Курилах - вариант диалога с Японией - РИА Новости, 04.09.2021

Рокотов: особый налоговый режим на Курилах - вариант диалога с Японией

Введение особого налогового режима на Курильских островах может стать новой вехой в отношении с японцами по курильскому вопросу, считает мэр Курильского района... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T07:49

2021-09-04T07:49

2021-09-04T07:49

япония

владимир путин

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен – РИА Новости. Введение особого налогового режима на Курильских островах может стать новой вехой в отношении с японцами по курильскому вопросу, считает мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов.В пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. Налоговыми и таможенными преимуществами смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы. Президент также подчеркнул, что отсутствие мирного договора с Японией - это нонсенс, а поправка в Конституцию РФ, где указано, что территория страны неделима и Южные Курилы навечно стали частью России, не меняет подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора."Я думаю, что это (инициатива президента по Курилам – ред.) - прямой призыв к нашим японским коллегам, чтобы обратить внимание, чтобы они зашли (с бизнесом на Курилы – ред.). Это еще один вариант большого политического диалога, который уже много лет идет с разными долями успеха и неуспеха", - заявил Рокотов в интервью РИА Новости в субботу.По его словам, два соседних государства, обладающих высокими технологиями, ресурсами и уже более 70 лет живущие без мирного договора, не могут делать вид, что их нет друг у друга.По его мнению, вопрос передачи островов Японии в какой-либо форме уже и ставить нельзя.Он также выразил надежду на то, что объявленный президентом РФ новый налоговый режим на островах подтолкнет страны к осуществлению ранее высказанной инициативы о безвизовом пространстве между Сахалинской областью и Хоккайдо.

https://ria.ru/20210903/rezhim-1748464862.html

япония

россия

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япония, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)