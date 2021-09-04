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Рогозин рассказал сколько еще будет эксплуатироваться ракета "Союз-2"
Рогозин рассказал сколько еще будет эксплуатироваться ракета "Союз-2" - РИА Новости, 04.09.2021
Рогозин рассказал сколько еще будет эксплуатироваться ракета "Союз-2"
Российская ракета-носитель "Союз-2" будет эксплуатироваться еще около 10 лет, затем ей на смену придет новая многоразовая ракета, сообщил глава "Роскосмоса"... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T02:18
2021-09-04T02:18
2021-09-04T02:19
владимир путин
юрий гагарин (космонавт)
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 4 сен - РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз-2" будет эксплуатироваться еще около 10 лет, затем ей на смену придет новая многоразовая ракета, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин президенту Владимиру Путину при посещении космодрома Восточный.Ракета "Союз-2" входит в семейство легендарных ракет Р-7 конструктора Сергея Королева вместе с ракетами "Спутник", "Восток", "Восход", "Молния". На этих ракетах были достигнуты первые победы в космосе - запущен первый спутник и отправился в полет Юрий Гагарин. Первый пуск ракеты "Союз" состоялся в 1966 году, затем было несколько модификаций носителя. В 2004 году состоялся первый старт ракеты "Союз-2". С космодрома Восточный ракета летает с 2016 года.В настоящее время "Роскосмос" создает многоразовую ракету "Амур-СПГ" на замену "Союзу-2".
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владимир путин, юрий гагарин (космонавт), дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, восточный
02:18 04.09.2021 (обновлено: 02:19 04.09.2021)
Рогозин рассказал сколько еще будет эксплуатироваться ракета "Союз-2"
Глава "Роскосмоса" Рогозин: модернизированная ракета "Союз-2" сможет летать 10 лет