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Власти Свердловской области рассказали о ситуации с природными пожарами
Власти Свердловской области рассказали о ситуации с природными пожарами - РИА Новости, 04.09.2021
Власти Свердловской области рассказали о ситуации с природными пожарами
Восемнадцать природных пожаров ликвидировали за сутки в Свердловской области, сообщает в субботу департамент информполитики региона. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T15:30
2021-09-04T15:30
2021-09-04T15:30
происшествия
свердловская область
природные пожары в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Восемнадцать природных пожаров ликвидировали за сутки в Свердловской области, сообщает в субботу департамент информполитики региона."В Свердловской области спасатели продолжают борьбу с природными пожарами. Действует 41 природный пожар на площади 8047,66 гектара, из них локализованы 29 на площади 6035,31 гектара. Ликвидированы 18 пожаров. Сегодня запланирован облет территорий бортами уральской авиабазы по пяти маршрутам: Серовскому, Свердловскому, Алапаевскому, Тавдинскому Тугулымскому. В настоящее время угрозы распространения пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет", - говорится в сообщении.В ликвидации природных пожаров принимают участие 745 человек, задействовано 224 единицы техники, в том числе 36 пожарных машин, девять бульдозеров, 50 тракторов. Для выяснения причин возникновения природных пожаров вблизи населенных пунктов и выявления виновных работали 163 патрульных и маневренных группы. За сутки вынесено одно определение о возбуждении административного расследования, составлено 11 протоколов об административных правонарушениях.На автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Ревде и Первоуральске превышений максимально разовых предельно допустимых концентраций по всем измеряемым веществам не зафиксировано, уточняют власти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, природные пожары в россии
Власти Свердловской области рассказали о ситуации с природными пожарами
В Свердловской области за сутки потушили 18 природных пожаров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости.
Восемнадцать природных пожаров ликвидировали за сутки в Свердловской области
, сообщает в субботу департамент информполитики региона.
"В Свердловской области спасатели продолжают борьбу с природными пожарами. Действует 41 природный пожар на площади 8047,66 гектара, из них локализованы 29 на площади 6035,31 гектара. Ликвидированы 18 пожаров. Сегодня запланирован облет территорий бортами уральской авиабазы по пяти маршрутам: Серовскому, Свердловскому, Алапаевскому, Тавдинскому Тугулымскому. В настоящее время угрозы распространения пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет", - говорится в сообщении.
В ликвидации природных пожаров принимают участие 745 человек, задействовано 224 единицы техники, в том числе 36 пожарных машин, девять бульдозеров, 50 тракторов. Для выяснения причин возникновения природных пожаров вблизи населенных пунктов и выявления виновных работали 163 патрульных и маневренных группы. За сутки вынесено одно определение о возбуждении административного расследования, составлено 11 протоколов об административных правонарушениях.
На автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге
, Ревде
и Первоуральске
превышений максимально разовых предельно допустимых концентраций по всем измеряемым веществам не зафиксировано, уточняют власти.