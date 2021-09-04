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Кожемяко: Приморью не грозит ситуация с лесными пожарами, как в Якутии
Кожемяко: Приморью не грозит ситуация с лесными пожарами, как в Якутии - РИА Новости, 04.09.2021
Кожемяко: Приморью не грозит ситуация с лесными пожарами, как в Якутии
Несмотря на сухое лето в Приморье, нет оснований полагать, что в регионе повторится такая же тяжелая ситуация с пожарами в лесах, как в Якутии, сообщил в... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T06:33
2021-09-04T06:33
общество
олег кожемяко
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
россия
природные пожары в россии
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Несмотря на сухое лето в Приморье, нет оснований полагать, что в регионе повторится такая же тяжелая ситуация с пожарами в лесах, как в Якутии, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Приморья Олег Кожемяко.Из-за угрозы лесных пожаров населенным пунктам в Якутии 8 августа ввели режим ЧС регионального характера. Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера действует в республике с 13 августа.По его словам, с 16 августа в регионе сняли особый противопожарный режим, так как все пожары были ликвидированы. На пожарах работали более 170 человек и 26 единиц техники."Нам очень повезло и с погодой - в районах прошли дожди, это облегчило задачу, и в целом ситуация с пожарами была не очень сложной. Мы принимаем все необходимые меры для усиления сил и средств: закупается пожарная техника, заключаются договоры на привлечение федеральной авиабазы, отработано межрегиональное взаимодействие с соседними регионами. В населенных пунктах создаются добровольные пожарные дружины", - отметил собеседник.Он добавил, что для тушения лесных пожаров активно привлекались арендаторы, казаки, другие пользователи лесных участков.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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общество, олег кожемяко, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, природные пожары в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:33 04.09.2021
 
Кожемяко: Приморью не грозит ситуация с лесными пожарами, как в Якутии

Губернатор Кожемяко: в Приморье не повторится ситуация с лесными пожарами, как в Якутии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Несмотря на сухое лето в Приморье, нет оснований полагать, что в регионе повторится такая же тяжелая ситуация с пожарами в лесах, как в Якутии, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Приморья Олег Кожемяко.
Из-за угрозы лесных пожаров населенным пунктам в Якутии 8 августа ввели режим ЧС регионального характера. Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера действует в республике с 13 августа.
"Сил и средств в крае достаточно для своевременного тушения возникающих пожаров и палов, нет оснований полагать, что в Приморье повторится та же ситуация, что в Якутии", - сказал Кожемяко.
По его словам, с 16 августа в регионе сняли особый противопожарный режим, так как все пожары были ликвидированы. На пожарах работали более 170 человек и 26 единиц техники.
"Нам очень повезло и с погодой - в районах прошли дожди, это облегчило задачу, и в целом ситуация с пожарами была не очень сложной. Мы принимаем все необходимые меры для усиления сил и средств: закупается пожарная техника, заключаются договоры на привлечение федеральной авиабазы, отработано межрегиональное взаимодействие с соседними регионами. В населенных пунктах создаются добровольные пожарные дружины", - отметил собеседник.
Он добавил, что для тушения лесных пожаров активно привлекались арендаторы, казаки, другие пользователи лесных участков.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Волонтеры во время тушения пожара в заказнике Шайтан-тау в Республике Башкортостан - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 08:15
Арендаторы лесов могут стать ответственными за нетушение пожаров
 
ОбществоОлег КожемякоДальневосточный федеральный университетДальний ВостокРоссияПриродные пожары в РоссииВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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