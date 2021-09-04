Кожемяко: Приморью не грозит ситуация с лесными пожарами, как в Якутии
Губернатор Кожемяко: в Приморье не повторится ситуация с лесными пожарами, как в Якутии
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Несмотря на сухое лето в Приморье, нет оснований полагать, что в регионе повторится такая же тяжелая ситуация с пожарами в лесах, как в Якутии, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Приморья Олег Кожемяко.
Из-за угрозы лесных пожаров населенным пунктам в Якутии 8 августа ввели режим ЧС регионального характера. Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера действует в республике с 13 августа.
"Сил и средств в крае достаточно для своевременного тушения возникающих пожаров и палов, нет оснований полагать, что в Приморье повторится та же ситуация, что в Якутии", - сказал Кожемяко.
По его словам, с 16 августа в регионе сняли особый противопожарный режим, так как все пожары были ликвидированы. На пожарах работали более 170 человек и 26 единиц техники.
"Нам очень повезло и с погодой - в районах прошли дожди, это облегчило задачу, и в целом ситуация с пожарами была не очень сложной. Мы принимаем все необходимые меры для усиления сил и средств: закупается пожарная техника, заключаются договоры на привлечение федеральной авиабазы, отработано межрегиональное взаимодействие с соседними регионами. В населенных пунктах создаются добровольные пожарные дружины", - отметил собеседник.
Он добавил, что для тушения лесных пожаров активно привлекались арендаторы, казаки, другие пользователи лесных участков.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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