https://ria.ru/20210904/pozhary-1748659745.html

Кожемяко: Приморью не грозит ситуация с лесными пожарами, как в Якутии

Кожемяко: Приморью не грозит ситуация с лесными пожарами, как в Якутии - РИА Новости, 04.09.2021

Кожемяко: Приморью не грозит ситуация с лесными пожарами, как в Якутии

Несмотря на сухое лето в Приморье, нет оснований полагать, что в регионе повторится такая же тяжелая ситуация с пожарами в лесах, как в Якутии, сообщил в... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T06:33

2021-09-04T06:33

2021-09-04T06:33

общество

олег кожемяко

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

россия

природные пожары в россии

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746618933_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb02574ae54ff2a1bb348bdb95af442f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Несмотря на сухое лето в Приморье, нет оснований полагать, что в регионе повторится такая же тяжелая ситуация с пожарами в лесах, как в Якутии, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Приморья Олег Кожемяко.Из-за угрозы лесных пожаров населенным пунктам в Якутии 8 августа ввели режим ЧС регионального характера. Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера действует в республике с 13 августа.По его словам, с 16 августа в регионе сняли особый противопожарный режим, так как все пожары были ликвидированы. На пожарах работали более 170 человек и 26 единиц техники."Нам очень повезло и с погодой - в районах прошли дожди, это облегчило задачу, и в целом ситуация с пожарами была не очень сложной. Мы принимаем все необходимые меры для усиления сил и средств: закупается пожарная техника, заключаются договоры на привлечение федеральной авиабазы, отработано межрегиональное взаимодействие с соседними регионами. В населенных пунктах создаются добровольные пожарные дружины", - отметил собеседник.Он добавил, что для тушения лесных пожаров активно привлекались арендаторы, казаки, другие пользователи лесных участков.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/pozhary-1748473017.html

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, олег кожемяко, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, природные пожары в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)