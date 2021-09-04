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На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке

На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке - РИА Новости, 04.09.2021

На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке

Возгорание кровли выселенной пятиэтажки на юго-востоке Москвы локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T23:27

2021-09-04T23:27

2021-09-04T23:28

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Возгорание кровли выселенной пятиэтажки на юго-востоке Москвы локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее сообщалось о возгорании в выселенном пятиэтажном здании в столице по адресу: улица Нижегородская, дом 104, корпус 3. Происходило возгорание обрешетника кровли на площади около 500 квадратных метров."В 22.39 пожар локализован", - отметили в главке.Позднее пресс-служба столичного главка сообщила, что в 22.52 открытое горение было ликвидировано.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия