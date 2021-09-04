Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210904/pozhar-1748726917.html
На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке - РИА Новости, 04.09.2021
На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
Возгорание кровли выселенной пятиэтажки на юго-востоке Москвы локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T23:27
2021-09-04T23:28
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_d82561338145311102aed23071af4cf3.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Возгорание кровли выселенной пятиэтажки на юго-востоке Москвы локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее сообщалось о возгорании в выселенном пятиэтажном здании в столице по адресу: улица Нижегородская, дом 104, корпус 3. Происходило возгорание обрешетника кровли на площади около 500 квадратных метров."В 22.39 пожар локализован", - отметили в главке.Позднее пресс-служба столичного главка сообщила, что в 22.52 открытое горение было ликвидировано.
https://ria.ru/20210827/pozhar-1747536607.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_80d955d323bc9209a853109d78ee6d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
23:27 04.09.2021 (обновлено: 23:28 04.09.2021)
 
На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке

МЧС: на юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Возгорание кровли выселенной пятиэтажки на юго-востоке Москвы локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании в выселенном пятиэтажном здании в столице по адресу: улица Нижегородская, дом 104, корпус 3. Происходило возгорание обрешетника кровли на площади около 500 квадратных метров.
"В 22.39 пожар локализован", - отметили в главке.
Позднее пресс-служба столичного главка сообщила, что в 22.52 открытое горение было ликвидировано.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 15:28
В Новой Москве загорелось общежитие
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30"Страх Европы": на Украине рассказали, как Меркель "наплевала" на Киев
05:01В Токио назвали дату встречи глав МИД G-7 с участием представителей России
04:18National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского в США
04:15Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества
04:05На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка
03:40Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон
03:31В НАТО высказались за участие России в борьбе с террористами в Афганистане
03:15Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм
03:13На МКС в 2023 году испытают защиту от радиации в дальнем космосе
03:05Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
02:15Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон
02:15Почетный донор объяснил желание делиться кровью
01:59"Хорошо для Путина": в Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением
01:53Племянница Трампа раскрыла его отношение к Путину
01:42В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине
01:35СМИ: в Ираке не менее семи полицейских погибли при атаке ИГ*
01:15Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать
23:28Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум
23:27На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
23:02Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального
Лента новостейМолния