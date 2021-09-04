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На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке - РИА Новости, 04.09.2021
На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
Возгорание кровли выселенной пятиэтажки на юго-востоке Москвы локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T23:27
2021-09-04T23:27
2021-09-04T23:28
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Возгорание кровли выселенной пятиэтажки на юго-востоке Москвы локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Ранее сообщалось о возгорании в выселенном пятиэтажном здании в столице по адресу: улица Нижегородская, дом 104, корпус 3. Происходило возгорание обрешетника кровли на площади около 500 квадратных метров."В 22.39 пожар локализован", - отметили в главке.Позднее пресс-служба столичного главка сообщила, что в 22.52 открытое горение было ликвидировано.
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РИА Новости
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
23:27 04.09.2021 (обновлено: 23:28 04.09.2021)
На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
МЧС: на юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке