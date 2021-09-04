https://ria.ru/20210904/pozhar-1748688188.html

В Сочи загорелась жилая многоэтажка

В Сочи загорелась жилая многоэтажка - РИА Новости, 04.09.2021

В Сочи загорелась жилая многоэтажка

Пожар произошел в квартире в многоэтажке в Сочи, эвакуированы 70 человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T13:34

2021-09-04T13:34

2021-09-04T13:50

происшествия

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Пожар произошел в квартире в многоэтажке в Сочи, эвакуированы 70 человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.По данным МЧС, пожар произошел в доме по улице Демократическая в Адлерском районе города."В 12.52 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в 18-этажном жилом доме. Площадь 15 квадратных метров. Эвакуировано 70 человек", - говорится в сообщении.К тушению пожара привлечены 20 спасателей и пять единиц техники.По уточненным данным, пожар в жилой многоэтажке в Сочи ликвидирован, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю."В 13.20 ликвидация пожара на площади 15 квадратных метров. Эвакуировано 70 человек. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20210901/pozhar-1748110519.html

краснодарский край

сочи

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происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)