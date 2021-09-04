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В Сочи загорелась жилая многоэтажка
В Сочи загорелась жилая многоэтажка - РИА Новости, 04.09.2021
В Сочи загорелась жилая многоэтажка
Пожар произошел в квартире в многоэтажке в Сочи, эвакуированы 70 человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T13:34
2021-09-04T13:34
2021-09-04T13:50
происшествия
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Пожар произошел в квартире в многоэтажке в Сочи, эвакуированы 70 человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.По данным МЧС, пожар произошел в доме по улице Демократическая в Адлерском районе города."В 12.52 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в 18-этажном жилом доме. Площадь 15 квадратных метров. Эвакуировано 70 человек", - говорится в сообщении.К тушению пожара привлечены 20 спасателей и пять единиц техники.По уточненным данным, пожар в жилой многоэтажке в Сочи ликвидирован, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю."В 13.20 ликвидация пожара на площади 15 квадратных метров. Эвакуировано 70 человек. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
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происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:34 04.09.2021 (обновлено: 13:50 04.09.2021)
В Сочи загорелась жилая многоэтажка
МЧС: в Сочи загорелась жилая многоэтажка, эвакуировали 70 человек
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости.
Пожар произошел в квартире в многоэтажке в Сочи
, эвакуированы 70 человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС
по Краснодарскому краю
.
По данным МЧС, пожар произошел в доме по улице Демократическая в Адлерском районе города.
"В 12.52 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в 18-этажном жилом доме. Площадь 15 квадратных метров. Эвакуировано 70 человек", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 20 спасателей и пять единиц техники.
По уточненным данным, пожар в жилой многоэтажке в Сочи ликвидирован, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
"В 13.20 ликвидация пожара на площади 15 квадратных метров. Эвакуировано 70 человек. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в МЧС.