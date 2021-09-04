Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210904/pokazatel-1748577667.html
Россия догоняет Америку по важнейшему показателю
Россия догоняет Америку по важнейшему показателю - РИА Новости, 04.09.2021
Россия догоняет Америку по важнейшему показателю
Уверенно опережая Саудовскую Аравию, Россия по добыче нефти уступает только США. Сократив экспорт почти на 12 процентов, до 11,4 миллиона тонн, отечественные... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T08:00
2021-09-04T08:03
экономика
сша
опек
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748585088_0:219:3217:2029_1920x0_80_0_0_0aeec636e5cf03a994c4cab33a92acfc.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Уверенно опережая Саудовскую Аравию, Россия по добыче нефти уступает только США. Сократив экспорт почти на 12 процентов, до 11,4 миллиона тонн, отечественные компании выполняют обязательства в рамках сделки ОПЕК+. У американцев же руки развязаны. РИА Новости разбиралось, сможем ли мы выйти в лидеры и есть ли в этом смысл.Догнать и перегнать АмерикуВесной прошлого года на нефтяном рынке возникла паника. Мир охватывала пандемия, цены падали. Шестого марта участники ОПЕК+ встретились, чтобы пересмотреть параметры соглашения. Саудовская Аравия предлагала сократить добычу до полутора миллионов баррелей в сутки. Россия настаивала на сохранении условий. Компромисса не достигли.На этих новостях котировки рухнули на 30 процентов. Цена марки Brent опустилась до 31 доллара за баррель.День за днем заболеваемость ковидом в Европе, США, Азии росла. Объявили карантин. Закрывались заводы, магазины, фактически прекратили летать самолеты. Глобальная экономика погрузилась в рецессию. К концу месяца предложение нефти превысило спрос на 20 миллионов баррелей в сутки. Brent впервые за десятилетия стоила всего 22 доллара.Требовались экстренные действия. В начале апреля переговоры ОПЕК+ возобновились. Дискуссии продолжались четыре дня. На этот раз нашли общий язык. И снизили добычу на 9,7 миллиона баррелей в день.К сделке, действующей до апреля 2022-го, присоединились США, Норвегия, Аргентина и Канада. Но обязательствами они не связаны и все могут поменять.К слову, именно Штаты приложили руку к разбалансировке рынка. За несколько лет там практически вдвое увеличили добычу, пока саудиты и российские нефтяники искусственно сдерживали мощности.Американцы снизят в этом году поставки на 70 тысяч баррелей в сутки — до 11,2 миллиона в день. Но уже в следующем снова добавят.Поэтому догнать их сейчас маловероятно. "В течение трех-пяти лет — возможно, — полагает Лев Кравец, главный аналитик финансовой компании Esperio. — Администрация Джозефа Байдена не жалует нефтяников субсидиями и налоговыми льготами. Предпочитает зеленые технологии. Скорее всего, инвесторы уменьшат финансирование сланцевых проектов".Сколько стоит нефтьРоссии имеет смысл наращивать добычу только при мировом спросе не менее ста миллионов баррелей в сутки. Производство обходится недешево. Во втором квартале себестоимость черного золота достигла 20,4 тысячи рублей за тонну — максимум за десять лет. Год назад было чуть больше девяти тысяч.Качество запасов на действующих месторождениях снижается. К тому же при расчете налога на добычу полезных ископаемых стоимость сырья учитывается в долларах.Однако большинство стран намерены увеличить мощности. Надеются, что мировой рынок абсорбирует дополнительные объемы.С августа альянс постепенно наращивает добычу — на 400 тысяч баррелей в месяц.Арабы выбили новые льготы — для них квоту повысили с 3,17 миллиона баррелей в сутки до 3,65. Разногласия в ОПЕК+ смутили рынок. Поэтому параметры соглашения не пересматривают — избегают споров между его участниками.В середине июля ожидали, что к осени запасы основных потребителей иссякнут. Но спрос, особенно в Азии, подорвали новые вспышки коронавируса. Даже в экономически развитых странах потребляют меньше.Кроме того, Федеральная резервная система США планирует свернуть стимулирующие меры. Это негативно скажется на нефтяных фьючерсах, используемых многими инвесторами как защита от инфляции.Потребление не поспевает за предложением. "Картель увеличивает добычу плавно, чтобы не нарушить балансировку рынка в рамках восходящего тренда", — подчеркивает Лев Кравец.Согласно августовскому отчету ОПЕК+, ко второму полугодию 2022-го объем производства составит сто миллионов баррелей в сутки.По прогнозу норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, Россия вполне может выйти на рекордный уровень добычи нефти и газового конденсата уже к июлю 2022-го.Однако отечественные компании связаны обязательствами в рамках ОПЕК+. А здесь все зависит от конъюнктуры мирового рынка и эпидемиологической ситуации.
https://ria.ru/20210903/neft-1748449417.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748585088_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8683e7912c2bea3145bbfea7818d000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сша, опек, цены на нефть, россия
08:00 04.09.2021 (обновлено: 08:03 04.09.2021)
 

Россия догоняет Америку по важнейшему показателю

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота буровых установок ПАО "Татнефть"
Работа буровых установок ПАО Татнефть - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Уверенно опережая Саудовскую Аравию, Россия по добыче нефти уступает только США. Сократив экспорт почти на 12 процентов, до 11,4 миллиона тонн, отечественные компании выполняют обязательства в рамках сделки ОПЕК+. У американцев же руки развязаны. РИА Новости разбиралось, сможем ли мы выйти в лидеры и есть ли в этом смысл.

Догнать и перегнать Америку

Весной прошлого года на нефтяном рынке возникла паника. Мир охватывала пандемия, цены падали. Шестого марта участники ОПЕК+ встретились, чтобы пересмотреть параметры соглашения. Саудовская Аравия предлагала сократить добычу до полутора миллионов баррелей в сутки. Россия настаивала на сохранении условий. Компромисса не достигли.
На этих новостях котировки рухнули на 30 процентов. Цена марки Brent опустилась до 31 доллара за баррель.
День за днем заболеваемость ковидом в Европе, США, Азии росла. Объявили карантин. Закрывались заводы, магазины, фактически прекратили летать самолеты. Глобальная экономика погрузилась в рецессию. К концу месяца предложение нефти превысило спрос на 20 миллионов баррелей в сутки. Brent впервые за десятилетия стоила всего 22 доллара.
© AP Photo / Frank Franklin IIНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Frank Franklin II
Нью-Йоркская фондовая биржа
Требовались экстренные действия. В начале апреля переговоры ОПЕК+ возобновились. Дискуссии продолжались четыре дня. На этот раз нашли общий язык. И снизили добычу на 9,7 миллиона баррелей в день.
К сделке, действующей до апреля 2022-го, присоединились США, Норвегия, Аргентина и Канада. Но обязательствами они не связаны и все могут поменять.
К слову, именно Штаты приложили руку к разбалансировке рынка. За несколько лет там практически вдвое увеличили добычу, пока саудиты и российские нефтяники искусственно сдерживали мощности.
Американцы снизят в этом году поставки на 70 тысяч баррелей в сутки — до 11,2 миллиона в день. Но уже в следующем снова добавят.
Поэтому догнать их сейчас маловероятно. "В течение трех-пяти лет — возможно, — полагает Лев Кравец, главный аналитик финансовой компании Esperio. — Администрация Джозефа Байдена не жалует нефтяников субсидиями и налоговыми льготами. Предпочитает зеленые технологии. Скорее всего, инвесторы уменьшат финансирование сланцевых проектов".
© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Sue Ogrocki
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити

Сколько стоит нефть

России имеет смысл наращивать добычу только при мировом спросе не менее ста миллионов баррелей в сутки. Производство обходится недешево. Во втором квартале себестоимость черного золота достигла 20,4 тысячи рублей за тонну — максимум за десять лет. Год назад было чуть больше девяти тысяч.
Качество запасов на действующих месторождениях снижается. К тому же при расчете налога на добычу полезных ископаемых стоимость сырья учитывается в долларах.
Однако большинство стран намерены увеличить мощности. Надеются, что мировой рынок абсорбирует дополнительные объемы.
С августа альянс постепенно наращивает добычу — на 400 тысяч баррелей в месяц.
Арабы выбили новые льготы — для них квоту повысили с 3,17 миллиона баррелей в сутки до 3,65. Разногласия в ОПЕК+ смутили рынок. Поэтому параметры соглашения не пересматривают — избегают споров между его участниками.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов
В середине июля ожидали, что к осени запасы основных потребителей иссякнут. Но спрос, особенно в Азии, подорвали новые вспышки коронавируса. Даже в экономически развитых странах потребляют меньше.
Кроме того, Федеральная резервная система США планирует свернуть стимулирующие меры. Это негативно скажется на нефтяных фьючерсах, используемых многими инвесторами как защита от инфляции.
Потребление не поспевает за предложением. "Картель увеличивает добычу плавно, чтобы не нарушить балансировку рынка в рамках восходящего тренда", — подчеркивает Лев Кравец.
Согласно августовскому отчету ОПЕК+, ко второму полугодию 2022-го объем производства составит сто миллионов баррелей в сутки.
По прогнозу норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, Россия вполне может выйти на рекордный уровень добычи нефти и газового конденсата уже к июлю 2022-го.
Однако отечественные компании связаны обязательствами в рамках ОПЕК+. А здесь все зависит от конъюнктуры мирового рынка и эпидемиологической ситуации.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 02:15
Минэнерго назвало равновесную цену нефти при восстановлении рынка
 
ЭкономикаСШАОПЕКЦены на нефтьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30"Страх Европы": на Украине рассказали, как Меркель "наплевала" на Киев
05:01В Токио назвали дату встречи глав МИД G-7 с участием представителей России
04:18National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского в США
04:15Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества
04:05На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка
03:40Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон
03:31В НАТО высказались за участие России в борьбе с террористами в Афганистане
03:15Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм
03:13На МКС в 2023 году испытают защиту от радиации в дальнем космосе
03:05Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
02:15Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон
02:15Почетный донор объяснил желание делиться кровью
01:59"Хорошо для Путина": в Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением
01:53Племянница Трампа раскрыла его отношение к Путину
01:42В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине
01:35СМИ: в Ираке не менее семи полицейских погибли при атаке ИГ*
01:15Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать
23:28Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум
23:27На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
23:02Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального
Лента новостейМолния