https://ria.ru/20210904/pokazatel-1748577667.html

Россия догоняет Америку по важнейшему показателю

Россия догоняет Америку по важнейшему показателю - РИА Новости, 04.09.2021

Россия догоняет Америку по важнейшему показателю

Уверенно опережая Саудовскую Аравию, Россия по добыче нефти уступает только США. Сократив экспорт почти на 12 процентов, до 11,4 миллиона тонн, отечественные... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T08:00

2021-09-04T08:00

2021-09-04T08:03

экономика

сша

опек

цены на нефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748585088_0:219:3217:2029_1920x0_80_0_0_0aeec636e5cf03a994c4cab33a92acfc.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Уверенно опережая Саудовскую Аравию, Россия по добыче нефти уступает только США. Сократив экспорт почти на 12 процентов, до 11,4 миллиона тонн, отечественные компании выполняют обязательства в рамках сделки ОПЕК+. У американцев же руки развязаны. РИА Новости разбиралось, сможем ли мы выйти в лидеры и есть ли в этом смысл.Догнать и перегнать АмерикуВесной прошлого года на нефтяном рынке возникла паника. Мир охватывала пандемия, цены падали. Шестого марта участники ОПЕК+ встретились, чтобы пересмотреть параметры соглашения. Саудовская Аравия предлагала сократить добычу до полутора миллионов баррелей в сутки. Россия настаивала на сохранении условий. Компромисса не достигли.На этих новостях котировки рухнули на 30 процентов. Цена марки Brent опустилась до 31 доллара за баррель.День за днем заболеваемость ковидом в Европе, США, Азии росла. Объявили карантин. Закрывались заводы, магазины, фактически прекратили летать самолеты. Глобальная экономика погрузилась в рецессию. К концу месяца предложение нефти превысило спрос на 20 миллионов баррелей в сутки. Brent впервые за десятилетия стоила всего 22 доллара.Требовались экстренные действия. В начале апреля переговоры ОПЕК+ возобновились. Дискуссии продолжались четыре дня. На этот раз нашли общий язык. И снизили добычу на 9,7 миллиона баррелей в день.К сделке, действующей до апреля 2022-го, присоединились США, Норвегия, Аргентина и Канада. Но обязательствами они не связаны и все могут поменять.К слову, именно Штаты приложили руку к разбалансировке рынка. За несколько лет там практически вдвое увеличили добычу, пока саудиты и российские нефтяники искусственно сдерживали мощности.Американцы снизят в этом году поставки на 70 тысяч баррелей в сутки — до 11,2 миллиона в день. Но уже в следующем снова добавят.Поэтому догнать их сейчас маловероятно. "В течение трех-пяти лет — возможно, — полагает Лев Кравец, главный аналитик финансовой компании Esperio. — Администрация Джозефа Байдена не жалует нефтяников субсидиями и налоговыми льготами. Предпочитает зеленые технологии. Скорее всего, инвесторы уменьшат финансирование сланцевых проектов".Сколько стоит нефтьРоссии имеет смысл наращивать добычу только при мировом спросе не менее ста миллионов баррелей в сутки. Производство обходится недешево. Во втором квартале себестоимость черного золота достигла 20,4 тысячи рублей за тонну — максимум за десять лет. Год назад было чуть больше девяти тысяч.Качество запасов на действующих месторождениях снижается. К тому же при расчете налога на добычу полезных ископаемых стоимость сырья учитывается в долларах.Однако большинство стран намерены увеличить мощности. Надеются, что мировой рынок абсорбирует дополнительные объемы.С августа альянс постепенно наращивает добычу — на 400 тысяч баррелей в месяц.Арабы выбили новые льготы — для них квоту повысили с 3,17 миллиона баррелей в сутки до 3,65. Разногласия в ОПЕК+ смутили рынок. Поэтому параметры соглашения не пересматривают — избегают споров между его участниками.В середине июля ожидали, что к осени запасы основных потребителей иссякнут. Но спрос, особенно в Азии, подорвали новые вспышки коронавируса. Даже в экономически развитых странах потребляют меньше.Кроме того, Федеральная резервная система США планирует свернуть стимулирующие меры. Это негативно скажется на нефтяных фьючерсах, используемых многими инвесторами как защита от инфляции.Потребление не поспевает за предложением. "Картель увеличивает добычу плавно, чтобы не нарушить балансировку рынка в рамках восходящего тренда", — подчеркивает Лев Кравец.Согласно августовскому отчету ОПЕК+, ко второму полугодию 2022-го объем производства составит сто миллионов баррелей в сутки.По прогнозу норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, Россия вполне может выйти на рекордный уровень добычи нефти и газового конденсата уже к июлю 2022-го.Однако отечественные компании связаны обязательствами в рамках ОПЕК+. А здесь все зависит от конъюнктуры мирового рынка и эпидемиологической ситуации.

https://ria.ru/20210903/neft-1748449417.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, опек, цены на нефть, россия