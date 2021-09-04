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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 04.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Ветер, кратковременный дождь и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T09:46
2021-09-04T09:46
2021-09-04T09:46
общество
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ветер, кратковременный дождь и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, по-прежнему ветрено, ветер северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, ветер днем будет порывистый. Атмосферное давление растет, но пока показания барометров ниже нормы, они составят 743 миллиметра ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", михаил леус
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Москвичам пообещали ветер, кратковременный дождь и до 12 градусов тепла в субботу