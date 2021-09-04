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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 04.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Ветер, кратковременный дождь и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T09:46
2021-09-04T09:46
общество
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ветер, кратковременный дождь и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, по-прежнему ветрено, ветер северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, ветер днем будет порывистый. Атмосферное давление растет, но пока показания барометров ниже нормы, они составят 743 миллиметра ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", михаил леус
09:46 04.09.2021
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Москвичам пообещали ветер, кратковременный дождь и до 12 градусов тепла в субботу

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ветер, кратковременный дождь и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе продолжит определять тыловая холодная часть циклона, которая уходит на северо-восток Европейской России. Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, днем в Москве плюс 10-12, в районах Московской области от плюс 8 до плюс 13 градусов. Такие значения на 4-5 градуса ниже положенной климатической нормы", - рассказал Леус.
По его словам, по-прежнему ветрено, ветер северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, ветер днем будет порывистый. Атмосферное давление растет, но пока показания барометров ниже нормы, они составят 743 миллиметра ртутного столба.
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