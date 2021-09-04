https://ria.ru/20210904/pogoda-1748669952.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 04.09.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Ветер, кратковременный дождь и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T09:46

2021-09-04T09:46

2021-09-04T09:46

общество

московская область (подмосковье)

москва

центр "фобос"

михаил леус

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ветер, кратковременный дождь и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, по-прежнему ветрено, ветер северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, ветер днем будет порывистый. Атмосферное давление растет, но пока показания барометров ниже нормы, они составят 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210902/pogoda-1748367623.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", михаил леус