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Приморье получило 130 миллионов рублей на противопаводковые мероприятия
Приморье получило 130 миллионов рублей на противопаводковые мероприятия - РИА Новости, 04.09.2021
Приморье получило 130 миллионов рублей на противопаводковые мероприятия
Приморье в этом году получило 130 миллионов рублей на строительство новых и укрепление старых дамб в рамках противопаводковых мероприятий, сообщил в интервью... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T09:00
2021-09-04T09:00
общество
приморский край
владивосток
олег кожемяко
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Приморье в этом году получило 130 миллионов рублей на строительство новых и укрепление старых дамб в рамках противопаводковых мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Приморья Олег Кожемяко.По его словам, главам муниципалитетов поручено проследить за тем, чтобы все сооружения были в надлежащем состоянии, 31 район уже отчитался о проделанной работе. Через два года планируется закончить реконструкцию сооружений Вишневского водохранилища, также окончены работы на реке Шкотовка для защиты сел Центральное и Новороссия."Необходимо определить границы зон затопления и подтопления населённых пунктов. Эта работа также идёт по графику. В нем 278 населенных пунктов. Ведется заключение государственного контракта на выполнение работ в отношении 20 из них. Работы должны завершится в мае 2022 года. В полном же объеме исполнения графика планируется до конца 2024 года", - добавил губернатор.В последние годы Приморье регулярно страдало от паводков в результате тайфунов в конце лета-начале осени. В этом году в регионе впервые за несколько лет не отмечается масштабных подтоплений.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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общество, приморский край, владивосток, олег кожемяко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:00 04.09.2021
 
Приморье получило 130 миллионов рублей на противопаводковые мероприятия

Кожемяко: Приморье получило 130 миллионов рублей на противопаводковые мероприятия

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Приморье в этом году получило 130 миллионов рублей на строительство новых и укрепление старых дамб в рамках противопаводковых мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Приморья Олег Кожемяко.
"В этом году на эти цели нам было выделено 130 миллионов рублей. Сделано многое, немало ещё предстоит сделать – планов множество. Планируем закончить работы в декабре этого года на реках Богатая и Пионерская, реконструкцию водохранилища в Уссурийском городском округе, капитальный ремонт дамбы на реке Партизанская в районе села Золотая Долина", - рассказал Кожемяко.
По его словам, главам муниципалитетов поручено проследить за тем, чтобы все сооружения были в надлежащем состоянии, 31 район уже отчитался о проделанной работе. Через два года планируется закончить реконструкцию сооружений Вишневского водохранилища, также окончены работы на реке Шкотовка для защиты сел Центральное и Новороссия.
"Необходимо определить границы зон затопления и подтопления населённых пунктов. Эта работа также идёт по графику. В нем 278 населенных пунктов. Ведется заключение государственного контракта на выполнение работ в отношении 20 из них. Работы должны завершится в мае 2022 года. В полном же объеме исполнения графика планируется до конца 2024 года", - добавил губернатор.
В последние годы Приморье регулярно страдало от паводков в результате тайфунов в конце лета-начале осени. В этом году в регионе впервые за несколько лет не отмечается масштабных подтоплений.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ОбществоПриморский крайВладивостокОлег КожемякоВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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