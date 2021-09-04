https://ria.ru/20210904/pavodki-1748667016.html

Приморье получило 130 миллионов рублей на противопаводковые мероприятия

Приморье получило 130 миллионов рублей на противопаводковые мероприятия - РИА Новости, 04.09.2021

Приморье получило 130 миллионов рублей на противопаводковые мероприятия

Приморье в этом году получило 130 миллионов рублей на строительство новых и укрепление старых дамб в рамках противопаводковых мероприятий, сообщил в интервью... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T09:00

2021-09-04T09:00

2021-09-04T09:00

общество

приморский край

владивосток

олег кожемяко

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Приморье в этом году получило 130 миллионов рублей на строительство новых и укрепление старых дамб в рамках противопаводковых мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Приморья Олег Кожемяко.По его словам, главам муниципалитетов поручено проследить за тем, чтобы все сооружения были в надлежащем состоянии, 31 район уже отчитался о проделанной работе. Через два года планируется закончить реконструкцию сооружений Вишневского водохранилища, также окончены работы на реке Шкотовка для защиты сел Центральное и Новороссия."Необходимо определить границы зон затопления и подтопления населённых пунктов. Эта работа также идёт по графику. В нем 278 населенных пунктов. Ведется заключение государственного контракта на выполнение работ в отношении 20 из них. Работы должны завершится в мае 2022 года. В полном же объеме исполнения графика планируется до конца 2024 года", - добавил губернатор.В последние годы Приморье регулярно страдало от паводков в результате тайфунов в конце лета-начале осени. В этом году в регионе впервые за несколько лет не отмечается масштабных подтоплений.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210617/podtopleniya-1737406730.html

приморский край

владивосток

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общество, приморский край, владивосток, олег кожемяко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)