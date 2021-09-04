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В Париже вновь проходят протесты против санитарных пропусков
В Париже вновь проходят протесты против санитарных пропусков - РИА Новости, 04.09.2021
В Париже вновь проходят протесты против санитарных пропусков
Масштабная акция противников введения санитарных пропусков во Франции проходит в субботу Париже, участники манифестации собрались на Марсовом поле недалеко от... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T16:19
2021-09-04T16:36
распространение коронавируса
в мире
франция
патриот
эммануэль макрон
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Масштабная акция противников введения санитарных пропусков во Франции проходит в субботу Париже, участники манифестации собрались на Марсовом поле недалеко от Эйфелевой башни, передает корреспондент РИА Новости.Акция организована по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо, который выступил с краткой речью до старта шествия.Колона начала движение после 14.30 (15.30 мск). Звучат музыкальные композиции французских исполнителей. Многие манифестанты держат в руках французские триколоры."Свободу, свободу", - традиционного скандируют участники акции. То же слово "свобода" написано и на многих плакатах. Также манифестанты выкрикивают призывы к отставке французского лидера Эммануэля Макрона.Две другие протестные акции против санитарных пропусков организовало в субботу движение "желтых жилетов". Манифестации также запланированы и в других городах страны.В прошлую субботу в акциях против санитарных пропусков по всей Франции приняли участие почти 160 тысяч человек.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для перелетов и поездок на поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, получение отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.
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в мире, франция, патриот, эммануэль макрон, коронавирус covid-19
16:19 04.09.2021 (обновлено: 16:36 04.09.2021)
 
В Париже вновь проходят протесты против санитарных пропусков

Масштабная акция противников санитарных пропусков проходит на Марсовом поле в Париже

© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкУчастники протестной акции "жёлтых жилетов" в Париже. 12 января 2019
Участники протестной акции жёлтых жилетов в Париже. 12 января 2019 - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Масштабная акция противников введения санитарных пропусков во Франции проходит в субботу Париже, участники манифестации собрались на Марсовом поле недалеко от Эйфелевой башни, передает корреспондент РИА Новости.
Акция организована по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо, который выступил с краткой речью до старта шествия.
Колона начала движение после 14.30 (15.30 мск). Звучат музыкальные композиции французских исполнителей. Многие манифестанты держат в руках французские триколоры.
"Свободу, свободу", - традиционного скандируют участники акции. То же слово "свобода" написано и на многих плакатах. Также манифестанты выкрикивают призывы к отставке французского лидера Эммануэля Макрона.
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Две другие протестные акции против санитарных пропусков организовало в субботу движение "желтых жилетов". Манифестации также запланированы и в других городах страны.
В прошлую субботу в акциях против санитарных пропусков по всей Франции приняли участие почти 160 тысяч человек.
С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для перелетов и поездок на поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, получение отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.
 
Распространение коронавирусаВ миреФранцияПатриотЭммануэль МакронКоронавирус COVID-19
 
 
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