https://ria.ru/20210904/parizh-1748700758.html

В Париже вновь проходят протесты против санитарных пропусков

В Париже вновь проходят протесты против санитарных пропусков - РИА Новости, 04.09.2021

В Париже вновь проходят протесты против санитарных пропусков

Масштабная акция противников введения санитарных пропусков во Франции проходит в субботу Париже, участники манифестации собрались на Марсовом поле недалеко от... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T16:19

2021-09-04T16:19

2021-09-04T16:36

распространение коронавируса

в мире

франция

патриот

эммануэль макрон

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Масштабная акция противников введения санитарных пропусков во Франции проходит в субботу Париже, участники манифестации собрались на Марсовом поле недалеко от Эйфелевой башни, передает корреспондент РИА Новости.Акция организована по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо, который выступил с краткой речью до старта шествия.Колона начала движение после 14.30 (15.30 мск). Звучат музыкальные композиции французских исполнителей. Многие манифестанты держат в руках французские триколоры."Свободу, свободу", - традиционного скандируют участники акции. То же слово "свобода" написано и на многих плакатах. Также манифестанты выкрикивают призывы к отставке французского лидера Эммануэля Макрона.Две другие протестные акции против санитарных пропусков организовало в субботу движение "желтых жилетов". Манифестации также запланированы и в других городах страны.В прошлую субботу в акциях против санитарных пропусков по всей Франции приняли участие почти 160 тысяч человек.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для перелетов и поездок на поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, получение отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.

https://ria.ru/20210713/zakharova-1741132923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, патриот, эммануэль макрон, коронавирус covid-19