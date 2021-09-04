В Парке Яуза открыли памятник 13-й дивизии Московского народного ополчения
Памятник 13-й дивизии Московского народного ополчения открыли в столичном парке Яуза
© Фото : Парк Яуза/FacebookПамятник 13-й дивизии Московского народного ополчения в парке Яуза, Москва
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Памятник 13-й дивизии Московского народного ополчения открыли в столичном парке Яуза, сообщил журналистам в субботу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Сегодня для всех нас очень радостный день - в парке Яуза, у Ростокинского акведука, мы открыли памятник 13-й дивизии, ростокинской дизивии Московского народного ополчения... Московская городская дума непосредственно принимает участие и является инициатором программы памяти Московского народного ополчения, где одна из составляющих - это открытие и создание памятников тем дивизиям Московского народного ополчения, кому памятники еще не были установлены", - сказал Шапошников.
По его словам, остался один памятник, который откроют в ближайшее время, и таким образом закончат установку памятников всем дивизиям Московского народного ополчения.
Председатель Мосгордумы отметил, что в городской парламент внесен законопроект, которым предлагается установить памятную дату города Москвы - День московского народного ополчения (1941 год) - 11 октября. Мероприятия, посвященные памятным датам города Москвы, будут проводиться в порядке, установленном правительством Москвы.