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В Парке Яуза открыли памятник 13-й дивизии Московского народного ополчения
В Парке Яуза открыли памятник 13-й дивизии Московского народного ополчения - РИА Новости, 04.09.2021
В Парке Яуза открыли памятник 13-й дивизии Московского народного ополчения
Памятник 13-й дивизии Московского народного ополчения открыли в столичном парке Яуза, сообщил журналистам в субботу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T15:47
2021-09-04T15:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
московская городская дума
алексей шапошников
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Памятник 13-й дивизии Московского народного ополчения открыли в столичном парке Яуза, сообщил журналистам в субботу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.По его словам, остался один памятник, который откроют в ближайшее время, и таким образом закончат установку памятников всем дивизиям Московского народного ополчения.Председатель Мосгордумы отметил, что в городской парламент внесен законопроект, которым предлагается установить памятную дату города Москвы - День московского народного ополчения (1941 год) - 11 октября. Мероприятия, посвященные памятным датам города Москвы, будут проводиться в порядке, установленном правительством Москвы.
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общество, москва, московская городская дума, алексей шапошников
15:47 04.09.2021
 
В Парке Яуза открыли памятник 13-й дивизии Московского народного ополчения

Памятник 13-й дивизии Московского народного ополчения открыли в столичном парке Яуза

© Фото : Парк Яуза/FacebookПамятник 13-й дивизии Московского народного ополчения в парке Яуза, Москва
Памятник 13-й дивизии Московского народного ополчения в парке Яуза, Москва - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Фото : Парк Яуза/Facebook
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Памятник 13-й дивизии Московского народного ополчения открыли в столичном парке Яуза, сообщил журналистам в субботу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Сегодня для всех нас очень радостный день - в парке Яуза, у Ростокинского акведука, мы открыли памятник 13-й дивизии, ростокинской дизивии Московского народного ополчения... Московская городская дума непосредственно принимает участие и является инициатором программы памяти Московского народного ополчения, где одна из составляющих - это открытие и создание памятников тем дивизиям Московского народного ополчения, кому памятники еще не были установлены", - сказал Шапошников.
По его словам, остался один памятник, который откроют в ближайшее время, и таким образом закончат установку памятников всем дивизиям Московского народного ополчения.
Председатель Мосгордумы отметил, что в городской парламент внесен законопроект, которым предлагается установить памятную дату города Москвы - День московского народного ополчения (1941 год) - 11 октября. Мероприятия, посвященные памятным датам города Москвы, будут проводиться в порядке, установленном правительством Москвы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваМосковская городская думаАлексей Шапошников
 
 
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