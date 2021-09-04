В Парке Яуза открыли памятник 13-й дивизии Московского народного ополчения

"Сегодня для всех нас очень радостный день - в парке Яуза, у Ростокинского акведука, мы открыли памятник 13-й дивизии, ростокинской дизивии Московского народного ополчения... Московская городская дума непосредственно принимает участие и является инициатором программы памяти Московского народного ополчения, где одна из составляющих - это открытие и создание памятников тем дивизиям Московского народного ополчения, кому памятники еще не были установлены", - сказал Шапошников.