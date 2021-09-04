https://ria.ru/20210904/ostrova-1748669439.html

Японцы призвали начать "действовать безжалостно" в ситуации с Курилами

Японцы призвали начать "действовать безжалостно" в ситуации с Курилами - РИА Новости, 04.09.2021

Японцы призвали начать "действовать безжалостно" в ситуации с Курилами

Читатели интернет-портала Yahoo News Japan активно комментируют заявление Сергея Лаврова о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T09:37

2021-09-04T09:37

2021-09-04T15:54

в мире

ссср

япония

владимир путин

курильские острова

сергей лавров

шикотан

хабомаи

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Читатели интернет-портала Yahoo News Japan активно комментируют заявление Сергея Лаврова о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.Так, глава МИД России выступил против японской инициативы, отметив, что она предполагает работу по отличной от российской юридической системе, что, в свою очередь, запрещено Конституцией.Многие пользователи сошлись во мнении, что Японии давно пора сменить тактику по вопросу "северных территорий".Так, один из комментаторов написал, что Москва никогда не откажется от Курильских островов, поэтому попытки Токио "угодить" ей не имеют никакого смысла.Читатель под ником Ksa отметил, что Токио следует остыть и переосмыслить сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что пока японская дипломатия терпит поражение в "курильском вопросе"."Японии надо просто молча отступить. Не надо больше предпринимать никаких действий. Прощайте!" — считает Kak.Некоторые юзеры назвали бывшего премьер-министра Синдзо Абэ виновным в заискиваниях с Москвой.Другие предложили "держаться от России" подальше, так как сотрудничество с Японией лишь усиливает ее и так развитые технологические возможности.Однако далеко не все читатели настроены миролюбиво. Так, комментатор под ником Tsu призвал Японию "начать действовать безжалостно" и ввести против России санкции.В то же время юзер под ником Yuu заключил, что Токио сможет вернуть "северные территории", только начав войну, в противном случае придется "терпеть унижение".Ранее Владимир Путин заявил, что на Курилах создадут беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, который освободят от налогов на десять лет. По его словам, новыми преимуществами смогут воспользоваться не только российские бизнесмены, но и иностранные инвесторы.Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны. В 1956 году две страны подписали Совместную декларацию, в которой СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Москва рассчитывала, что Совместная декларация поставит точку в споре, однако Токио считал документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Позиция российской стороны к настоящему времени остается неизменной: Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними не подлежит сомнению.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/kurily-1743473705.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/kurily-1577075999.html

https://ria.ru/20190121/1549552106.html

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курильские острова

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хабомаи

россия

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