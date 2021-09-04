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Лавров вручил награду митрополиту Илариону
Лавров вручил награду митрополиту Илариону - РИА Новости, 04.09.2021
Лавров вручил награду митрополиту Илариону
Глава МИД России Сергей Лавров наградил председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева)... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T01:45
2021-09-04T01:45
русская православная церковь
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров наградил председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) министерским нагрудным знаком, сообщило ведомство.По данным Русской православной церкви, министр отметил его "вклад в развитие связей с соотечественниками за рубежом, в отстаивание традиционных духовных и моральных ценностей многонационального народа Российской Федерации и, в сотрудничестве с нашей дипломатией, отстаивание интересов страны на различных площадках, в том числе по линии ООН, Совета Европы и других многосторонних организаций".Митрополит заявил, что вызовы являются общими для церковной и светской дипломатии.
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русская православная церковь, сергей лавров, россия
01:45 04.09.2021
 
Лавров вручил награду митрополиту Илариону

Глава МИД России Лавров наградил митрополита Илариона министерским нагрудным знаком

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров наградил председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) министерским нагрудным знаком, сообщило ведомство.

"В ходе встречи С.В. Лавров вручил митрополиту Илариону нагрудный знак Министерства иностранных дел Российской Федерации "За взаимодействие", - говорится в сообщении МИД.

По данным Русской православной церкви, министр отметил его "вклад в развитие связей с соотечественниками за рубежом, в отстаивание традиционных духовных и моральных ценностей многонационального народа Российской Федерации и, в сотрудничестве с нашей дипломатией, отстаивание интересов страны на различных площадках, в том числе по линии ООН, Совета Европы и других многосторонних организаций".
Митрополит заявил, что вызовы являются общими для церковной и светской дипломатии.

"Важно, что мы имеем возможность "сверять часы" на постоянной основе: имеется механизм консультаций, действует Рабочая группа Министерств иностранных дел Российской Федерации и Отдела внешних церковных связей. Эта Рабочая группа была создана, как Вы помните, по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла, когда он находился в должности председателя ОВЦС. И мы продолжаем начатую тогда работу", - приводит его словам сайт РПЦ.

 
Русская православная церковьСергей ЛавровРоссия
 
 
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