Лавров вручил награду митрополиту Илариону
Глава МИД России Лавров наградил митрополита Илариона министерским нагрудным знаком
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров наградил председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) министерским нагрудным знаком, сообщило ведомство.
"В ходе встречи С.В. Лавров вручил митрополиту Илариону нагрудный знак Министерства иностранных дел Российской Федерации "За взаимодействие", - говорится в сообщении МИД.
По данным Русской православной церкви, министр отметил его "вклад в развитие связей с соотечественниками за рубежом, в отстаивание традиционных духовных и моральных ценностей многонационального народа Российской Федерации и, в сотрудничестве с нашей дипломатией, отстаивание интересов страны на различных площадках, в том числе по линии ООН, Совета Европы и других многосторонних организаций".
Митрополит заявил, что вызовы являются общими для церковной и светской дипломатии.
"Важно, что мы имеем возможность "сверять часы" на постоянной основе: имеется механизм консультаций, действует Рабочая группа Министерств иностранных дел Российской Федерации и Отдела внешних церковных связей. Эта Рабочая группа была создана, как Вы помните, по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла, когда он находился в должности председателя ОВЦС. И мы продолжаем начатую тогда работу", - приводит его словам сайт РПЦ.