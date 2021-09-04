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Лавров вручил награду митрополиту Илариону

Лавров вручил награду митрополиту Илариону - РИА Новости, 04.09.2021

Лавров вручил награду митрополиту Илариону

Глава МИД России Сергей Лавров наградил председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева)... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T01:45

2021-09-04T01:45

2021-09-04T01:45

русская православная церковь

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров наградил председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) министерским нагрудным знаком, сообщило ведомство.По данным Русской православной церкви, министр отметил его "вклад в развитие связей с соотечественниками за рубежом, в отстаивание традиционных духовных и моральных ценностей многонационального народа Российской Федерации и, в сотрудничестве с нашей дипломатией, отстаивание интересов страны на различных площадках, в том числе по линии ООН, Совета Европы и других многосторонних организаций".Митрополит заявил, что вызовы являются общими для церковной и светской дипломатии.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, сергей лавров, россия