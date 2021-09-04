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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210904/muzyka-1748588544.html
Возвращение ABBA и другие музыкальные новинки недели
Возвращение ABBA и другие музыкальные новинки недели - РИА Новости, 04.09.2021
Возвращение ABBA и другие музыкальные новинки недели
Начало осени у многих меломанов ассоциируется с песней Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Песня 1993 года действительно стала хитом, но кому-то за это... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T06:34
2021-09-04T06:34
культура
новости культуры
музыка
михаил шуфутинский
стас михайлов
таисия повалий
abba
глюкоза (наталья ионова)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Начало осени у многих меломанов ассоциируется с песней Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Песня 1993 года действительно стала хитом, но кому-то за это время уже надоела. О том, какой новой музыкой заглушить "я календарь переверну — и снова третье сентября", — в подборке РИА Новости. ABBA снова в строю!Спустя почти 40-летнего перерыва в карьере одна из самых известных поп-групп в мире ABBA вышла с релизом.На этой неделе легендарная четверка презентовала сразу две новые песни "I still have faith in you” и "Don’t shut me down". Обе войдут в грядущий альбом музыкантов "Voyage", в котором будет еще восемь свежих композиций. Его премьера запланирована на 5 ноября. После стольких лет ожиданий, потерпеть еще два месяца поклонникам не должно составить труда. Тем более, что пока можно посмотреть клип на "I still have faith in you" или последить за официальным TikTok шведской группы. Little Big спелись с эстонцем и американцем Еще одна приятная премьера недели — фит питерской панк-поп рейв группы Little Big сразу с двумя европейскими звездами — американским певцом Оливером Три и эстонским рэпером Томми Кэшем. Американца знают по хитам "When I’m Down" и "Hurt", а эстонца по "Benz-Dealer", "Winaloto" и другим. А теперь обоих будут вспоминать еще и по песне "Turn It Up". В этом треке смешалось все: рэп, поп и качающие биты. На этом музыканты не остановились и создали еще несколько песен. Они войдут в EP "Welcome To The Internet", послушать который можно будет 30 сентября. "Что с тобой? Как же я?": У Михайлова и Повалий много вопросов Если уж и грустить осенними холодными вечерами, то только под новую песню Стаса Михайлова и Таисии Повалий "Что с тобой? Как же я?". Артисты поют о большой и трагической любви и на четыре минуты погружают слушателей в настоящую драму. В ней бушуют страсть, ревность, сомнения и вопросы, на которые нет ответов. Это не первый дуэт Михайлова и Повалий. Более десяти лет назад вся страна подпевала их хиту "Отпусти" — тоже, кстати, о несостоявшейся любви. Глюк'oZa продолжает летоА если страдать и хандрить не хочется, можно послушать легкий танцевальный трек Глюк'oZы (Наталья Чистякова-Ионова) "Пина колада". В песне Глюк'oZа призывает мужчин быть смелее и не стесняться подходить к девушкам. А если страшно, то достаточно представить, что дама напоминает известный коктейль с тропическим фруктом и сливками.
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новости культуры, музыка, михаил шуфутинский, стас михайлов, таисия повалий, abba, глюкоза (наталья ионова)
06:34 04.09.2021
 

Возвращение ABBA и другие музыкальные новинки недели

© http://images.fanpop.comГруппа ABBA
Группа ABBA
© http://images.fanpop.com
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Начало осени у многих меломанов ассоциируется с песней Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Песня 1993 года действительно стала хитом, но кому-то за это время уже надоела. О том, какой новой музыкой заглушить "я календарь переверну — и снова третье сентября", — в подборке РИА Новости.

ABBA снова в строю!

Спустя почти 40-летнего перерыва в карьере одна из самых известных поп-групп в мире ABBA вышла с релизом.
На этой неделе легендарная четверка презентовала сразу две новые песни "I still have faith in you” и "Don’t shut me down". Обе войдут в грядущий альбом музыкантов "Voyage", в котором будет еще восемь свежих композиций. Его премьера запланирована на 5 ноября.
После стольких лет ожиданий, потерпеть еще два месяца поклонникам не должно составить труда. Тем более, что пока можно посмотреть клип на "I still have faith in you" или последить за официальным TikTok шведской группы.

Little Big спелись с эстонцем и американцем

Еще одна приятная премьера недели — фит питерской панк-поп рейв группы Little Big сразу с двумя европейскими звездами — американским певцом Оливером Три и эстонским рэпером Томми Кэшем.
Американца знают по хитам "When I’m Down" и "Hurt", а эстонца по "Benz-Dealer", "Winaloto" и другим. А теперь обоих будут вспоминать еще и по песне "Turn It Up". В этом треке смешалось все: рэп, поп и качающие биты.
На этом музыканты не остановились и создали еще несколько песен. Они войдут в EP "Welcome To The Internet", послушать который можно будет 30 сентября.

"Что с тобой? Как же я?": У Михайлова и Повалий много вопросов

Если уж и грустить осенними холодными вечерами, то только под новую песню Стаса Михайлова и Таисии Повалий "Что с тобой? Как же я?".
Артисты поют о большой и трагической любви и на четыре минуты погружают слушателей в настоящую драму. В ней бушуют страсть, ревность, сомнения и вопросы, на которые нет ответов.
Это не первый дуэт Михайлова и Повалий. Более десяти лет назад вся страна подпевала их хиту "Отпусти" — тоже, кстати, о несостоявшейся любви.

Глюк'oZa продолжает лето

А если страдать и хандрить не хочется, можно послушать легкий танцевальный трек Глюк'oZы (Наталья Чистякова-Ионова) "Пина колада".
"Продлим лето?" — предложила поклонникам певица.
В песне Глюк'oZа призывает мужчин быть смелее и не стесняться подходить к девушкам. А если страшно, то достаточно представить, что дама напоминает известный коктейль с тропическим фруктом и сливками.
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