https://ria.ru/20210904/metallolom-1748657252.html

Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом

Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом - РИА Новости, 04.09.2021

Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом

Россия хочет превратить газотранспортную систему Украины в металлолом. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Шустер онлайн" высказал бывший премьер-министр... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T04:39

2021-09-04T04:39

2021-09-04T04:39

в мире

украина

арсений яценюк

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия хочет превратить газотранспортную систему Украины в металлолом. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Шустер онлайн" высказал бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.Яценюк также подчеркнул, что официальному Киеву нужно настаивать на подписании не двух-, а трехстороннего договора касательно транзита российского газа. Третьей стороной, по его словам, должна выступить Европа."А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт", – пояснил свою позицию Яценюк.Украина активно выступает против проекта газопровода "Северный поток — 2", который протянут из России в Германию, он уже почти достроен. Киев опасается потерять доходы от транзита, против проекта выступают и США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Берлин и Вашингтон обнародовали в июле заявление, в котором выразили поддержку Киеву и озвучили ряд условий, касающихся "Северного потока — 2". В частности, стороны выступили за сохранение транзита газа через Украину после 2024 года. При этом ФРГ обещала приложить для этого усилия и пригрозила России санкциями в случае, если та станет использовать энергию в качестве меры давления на страны Европы.На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с коллегой Джо Байденом заявил, что Вашингтон "гарантирует санкции" против проекта, если Киеву будут создавать "энергетические проблемы".

https://ria.ru/20210903/kompenchatsii-1748572182.html

украина

россия

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в мире, украина, арсений яценюк, северный поток — 2, россия