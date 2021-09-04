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Конные лучники России на фестивале "Спасская башня"
Конные лучники России на фестивале "Спасская башня" - РИА Новости, 04.09.2021
Конные лучники России на фестивале "Спасская башня"
Показательные выступления российских конных лучников прошли на манеже у стен Кремля в рамках фестиваля "Спасская башня" в Москве.
2021-09-04T10:52
2021-09-04T10:52
2021-09-04T10:52
видео
спасская башня
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Семь всадников, облаченных в этнические наряды, верхом на лошадях стреляли из лука по мишеням. "Спасская башня" проводится с 2006 года. В фестивале традиционно участвуют военные оркестры из России и зарубежных стран, подразделения почетной охраны глав государств и фольклорные группы.
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Конные лучники России на фестивале “Спасская башня"
Показательные выступления российских конных лучников прошли на манеже у стен Кремля в рамках фестиваля "Спасская башня" в Москве. Семь всадников, облаченных в этнические наряды, верхом на лошадях стреляли из лука по мишеням. "Спасская башня" проводится с 2006 года. В фестивале традиционно участвуют военные оркестры из России и зарубежных стран, подразделения почетной охраны глав государств и фольклорные группы.
2021-09-04T10:52
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PT1M07S
РИА Новости
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видео, спасская башня, видео
Конные лучники России на фестивале "Спасская башня"
Показательные выступления российских конных лучников прошли на манеже у стен Кремля в рамках фестиваля "Спасская башня" в Москве.