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Конные лучники России на фестивале "Спасская башня"

Конные лучники России на фестивале "Спасская башня" - РИА Новости, 04.09.2021

Конные лучники России на фестивале "Спасская башня"

Показательные выступления российских конных лучников прошли на манеже у стен Кремля в рамках фестиваля "Спасская башня" в Москве.

2021-09-04T10:52

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видео

спасская башня

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Семь всадников, облаченных в этнические наряды, верхом на лошадях стреляли из лука по мишеням. "Спасская башня" проводится с 2006 года. В фестивале традиционно участвуют военные оркестры из России и зарубежных стран, подразделения почетной охраны глав государств и фольклорные группы.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Конные лучники России на фестивале “Спасская башня" Показательные выступления российских конных лучников прошли на манеже у стен Кремля в рамках фестиваля "Спасская башня" в Москве. Семь всадников, облаченных в этнические наряды, верхом на лошадях стреляли из лука по мишеням. "Спасская башня" проводится с 2006 года. В фестивале традиционно участвуют военные оркестры из России и зарубежных стран, подразделения почетной охраны глав государств и фольклорные группы. 2021-09-04T10:52 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, спасская башня, видео