https://ria.ru/20210904/kurily-1748681400.html
Чекунков назвал условие для создания особого налогового режима на Курилах
Чекунков назвал условие для создания особого налогового режима на Курилах - РИА Новости, 04.09.2021
Чекунков назвал условие для создания особого налогового режима на Курилах
Для создания преференциального налогового режима на Курилах нужно внести правки с федеральный закон, это сделает ГД нового созыва, сообщил глава... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T12:02
2021-09-04T12:02
2021-09-04T12:02
экономика
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
дальний восток
алексей чекунков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Для создания преференциального налогового режима на Курилах нужно внести правки с федеральный закон, это сделает ГД нового созыва, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html
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экономика, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), дальний восток, алексей чекунков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Чекунков назвал условие для создания особого налогового режима на Курилах
Чекунков: для создания особого налогового режима на Курилах нужно внести правки в федзакон