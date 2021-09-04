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https://ria.ru/20210904/kurily-1748672007.html
На Курилах надеются, что налоговый режим не ударит по местному бюджету
На Курилах надеются, что налоговый режим не ударит по местному бюджету - РИА Новости, 04.09.2021
На Курилах надеются, что налоговый режим не ударит по местному бюджету
Мэр Курильского района Вадим Рокотов надеется, что после введения особого налогового режима на Курильских островах местный бюджет, живущий на поступления от... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T10:18
2021-09-04T10:18
экономика
владимир путин
курильские острова
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен - РИА Новости. Мэр Курильского района Вадим Рокотов надеется, что после введения особого налогового режима на Курильских островах местный бюджет, живущий на поступления от бизнеса, не останется без денег.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы."Помимо того, что бизнесу будет хорошо, и я за него рад, у меня возникает вопрос, что будет с деньгами, которые местный бюджет получает от предприятий. Муниципалитет зарабатывает только налогами. Кто возместит нам выпадающие доходы? Это тот вопрос, который я буду задавать от администрации и от имени населения", - сказал Рокотов в интервью РИА Новости в субботу, выразив также надежду, что государство не оставит муниципалитет в этом вопросе."Мне нужно ремонтировать автобусные остановки, косить траву, ремонтировать дороги, обновлять фасады, менять крыши на школах и так далее. Это и есть основная задача муниципалитета – не политика, а повседневная жизнь. Нам нужно как-то содержать город, чтобы люди видели его чистым и уютным и хотели в нем жить", - отметил глава района.Рокотов считает, что вопрос с местным бюджетом нужно прояснить, потому что, хоть район и получает субсидии от области, но "не может полностью сидеть на шее регионального бюджета".
https://ria.ru/20210903/vef-2021-1748595504.html
https://ria.ru/20210903/putin-1748506772.html
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экономика, владимир путин, курильские острова, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:18 04.09.2021
 
На Курилах надеются, что налоговый режим не ударит по местному бюджету

Мэр района на Курилах надеется, что особый налоговый режим не ударит по местному бюджету

© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен - РИА Новости. Мэр Курильского района Вадим Рокотов надеется, что после введения особого налогового режима на Курильских островах местный бюджет, живущий на поступления от бизнеса, не останется без денег.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы.
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"Помимо того, что бизнесу будет хорошо, и я за него рад, у меня возникает вопрос, что будет с деньгами, которые местный бюджет получает от предприятий. Муниципалитет зарабатывает только налогами. Кто возместит нам выпадающие доходы? Это тот вопрос, который я буду задавать от администрации и от имени населения", - сказал Рокотов в интервью РИА Новости в субботу, выразив также надежду, что государство не оставит муниципалитет в этом вопросе.
"Мне нужно ремонтировать автобусные остановки, косить траву, ремонтировать дороги, обновлять фасады, менять крыши на школах и так далее. Это и есть основная задача муниципалитета – не политика, а повседневная жизнь. Нам нужно как-то содержать город, чтобы люди видели его чистым и уютным и хотели в нем жить", - отметил глава района.
Рокотов считает, что вопрос с местным бюджетом нужно прояснить, потому что, хоть район и получает субсидии от области, но "не может полностью сидеть на шее регионального бюджета".
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