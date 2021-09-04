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На Курилах назвали бюрократию проблемой для развития бизнеса на островах
На Курилах назвали бюрократию проблемой для развития бизнеса на островах - РИА Новости, 04.09.2021
На Курилах назвали бюрократию проблемой для развития бизнеса на островах
Излишнее администрирование пограничных вопросов может затормозить развитие бизнеса на Курильских островах после введения там особого налогового режима, считает... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T08:51
2021-09-04T08:51
экономика
курильские острова
итуруп
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен - РИА Новости. Излишнее администрирование пограничных вопросов может затормозить развитие бизнеса на Курильских островах после введения там особого налогового режима, считает мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы.Курилы – это пограничная зона, и контроль здесь необходим, но его нужно переложить на современные методы, считает мэр."Чтобы не с какими-то пачками документов под мышкой ты в очереди стоял, а чтоб пограничник подошел, ты открыл телефон, показал штрихкод, отсканировал - проходи. А у нас бывают случаи, что туристические группы останавливают, начинается долгая проверка. Это все не 21-й век", - сказал Рокотов.
https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html
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экономика, курильские острова, итуруп, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:51 04.09.2021
 
На Курилах назвали бюрократию проблемой для развития бизнеса на островах

Мэр Курильского района Рокотов: пограничная бюрократия может стать тормозом для бизнеса

© РИА Новости / Сергей КрасноуховВиды острова Итуруп
Виды острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен - РИА Новости. Излишнее администрирование пограничных вопросов может затормозить развитие бизнеса на Курильских островах после введения там особого налогового режима, считает мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы.
"Надо что-то решить с пограничным режимом, излишним администрированием. Большое количество контролирующих, проверяющих органов на Итурупе. Чтобы это не стало тормозом. Это не самая главная проблема, но я как опытный чиновник, постоянно сталкивающийся с административными барьерами, предвижу, что это может помешать", - сказал Рокотов в интервью РИА Новости в субботу.
Курилы – это пограничная зона, и контроль здесь необходим, но его нужно переложить на современные методы, считает мэр.
"Чтобы не с какими-то пачками документов под мышкой ты в очереди стоял, а чтоб пограничник подошел, ты открыл телефон, показал штрихкод, отсканировал - проходи. А у нас бывают случаи, что туристические группы останавливают, начинается долгая проверка. Это все не 21-й век", - сказал Рокотов.
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ЭкономикаКурильские островаИтурупВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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