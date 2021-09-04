https://ria.ru/20210904/kurily-1748666679.html

На Курилах назвали бюрократию проблемой для развития бизнеса на островах

На Курилах назвали бюрократию проблемой для развития бизнеса на островах - РИА Новости, 04.09.2021

На Курилах назвали бюрократию проблемой для развития бизнеса на островах

Излишнее администрирование пограничных вопросов может затормозить развитие бизнеса на Курильских островах после введения там особого налогового режима, считает... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T08:51

2021-09-04T08:51

2021-09-04T08:51

экономика

курильские острова

итуруп

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен - РИА Новости. Излишнее администрирование пограничных вопросов может затормозить развитие бизнеса на Курильских островах после введения там особого налогового режима, считает мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы.Курилы – это пограничная зона, и контроль здесь необходим, но его нужно переложить на современные методы, считает мэр."Чтобы не с какими-то пачками документов под мышкой ты в очереди стоял, а чтоб пограничник подошел, ты открыл телефон, показал штрихкод, отсканировал - проходи. А у нас бывают случаи, что туристические группы останавливают, начинается долгая проверка. Это все не 21-й век", - сказал Рокотов.

https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html

курильские острова

итуруп

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, курильские острова, итуруп, восточный экономический форум — 2021 (вэф)