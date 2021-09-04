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В России выявили 18 780 новых случаев COVID-19
В России выявили 18 780 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.09.2021
В России выявили 18 780 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России зафиксировали 18 780 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:03
2021-09-04T11:03
2021-09-04T11:51
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировали 18 780 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Жертвами болезни стали 796 человек.Накануне сообщалось о 18 856 новых случаях. Темп прироста составляет 0,27 процента. Выписались 18 737.Больше всего новых пациентов в Москве — 1229, Санкт-Петербурге —1494, и Подмосковье — 756; меньше всего — в Магаданской области — 26, Ненецком автономном округе — 14 и на Чукотке — десять.За время пандемии в России заразились коронавирусом 6 993 954 человека, из них 186 407 скончались, 6 255 475 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 218,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 220 миллионам. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:03 04.09.2021 (обновлено: 11:51 04.09.2021)
В России выявили 18 780 новых случаев COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выявили 18 780 новых случаев COVID-19