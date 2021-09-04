Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210904/koronavirus-1748675851.html
В России выявили 18 780 новых случаев COVID-19
В России выявили 18 780 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.09.2021
В России выявили 18 780 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России зафиксировали 18 780 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:03
2021-09-04T11:51
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировали 18 780 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Жертвами болезни стали 796 человек.Накануне сообщалось о 18 856 новых случаях. Темп прироста составляет 0,27 процента. Выписались 18 737.Больше всего новых пациентов в Москве — 1229, Санкт-Петербурге —1494, и Подмосковье — 756; меньше всего — в Магаданской области — 26, Ненецком автономном округе — 14 и на Чукотке — десять.За время пандемии в России заразились коронавирусом 6 993 954 человека, из них 186 407 скончались, 6 255 475 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 218,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 220 миллионам. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:03 04.09.2021 (обновлено: 11:51 04.09.2021)
 
В России выявили 18 780 новых случаев COVID-19

Оперштаб: в России за сутки выявили 18 780 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировали 18 780 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Жертвами болезни стали 796 человек.
Накануне сообщалось о 18 856 новых случаях. Темп прироста составляет 0,27 процента. Выписались 18 737.
Больше всего новых пациентов в Москве — 1229, Санкт-Петербурге —1494, и Подмосковье — 756; меньше всего — в Магаданской области — 26, Ненецком автономном округе — 14 и на Чукотке — десять.
За время пандемии в России заразились коронавирусом 6 993 954 человека, из них 186 407 скончались, 6 255 475 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 218,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 220 миллионам. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30"Страх Европы": на Украине рассказали, как Меркель "наплевала" на Киев
05:01В Токио назвали дату встречи глав МИД G-7 с участием представителей России
04:18National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского в США
04:15Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества
04:05На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка
03:40Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон
03:31В НАТО высказались за участие России в борьбе с террористами в Афганистане
03:15Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм
03:13На МКС в 2023 году испытают защиту от радиации в дальнем космосе
03:05Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
02:15Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон
02:15Почетный донор объяснил желание делиться кровью
01:59"Хорошо для Путина": в Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением
01:53Племянница Трампа раскрыла его отношение к Путину
01:42В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине
01:35СМИ: в Ираке не менее семи полицейских погибли при атаке ИГ*
01:15Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать
23:28Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум
23:27На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
23:02Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального
Лента новостейМолния