https://ria.ru/20210904/koronavirus-1748675851.html

В России выявили 18 780 новых случаев COVID-19

В России выявили 18 780 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.09.2021

В России выявили 18 780 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 18 780 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T11:03

2021-09-04T11:03

2021-09-04T11:51

распространение коронавируса

общество

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировали 18 780 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Жертвами болезни стали 796 человек.Накануне сообщалось о 18 856 новых случаях. Темп прироста составляет 0,27 процента. Выписались 18 737.Больше всего новых пациентов в Москве — 1229, Санкт-Петербурге —1494, и Подмосковье — 756; меньше всего — в Магаданской области — 26, Ненецком автономном округе — 14 и на Чукотке — десять.За время пандемии в России заразились коронавирусом 6 993 954 человека, из них 186 407 скончались, 6 255 475 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 218,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 220 миллионам. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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