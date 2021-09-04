https://ria.ru/20210904/konkurs-1748701675.html
В АНО "РСВ" рассказали о новых треках конкурса "Лидеры России"
В АНО "РСВ" рассказали о новых треках конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 04.09.2021
В АНО "РСВ" рассказали о новых треках конкурса "Лидеры России"
На участие в конкурсе управленцев "Лидеры России" в этом году зарегистрировалось более 180 тысяч человек, сейчас стартовал этап финалов треков конкурса, сообщил РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T16:27
2021-09-04T16:27
2021-09-04T16:28
общество
образование - общество
технологии
восточный экономический форум (вэф)
ано "цифровые платформы"
россия
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. На участие в конкурсе управленцев "Лидеры России" в этом году зарегистрировалось более 180 тысяч человек, сейчас стартовал этап финалов треков конкурса, сообщил РИА Новости на ВЭФ заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков."В дополнение к специализациям "Наука" и "Здравоохранение" в этом году у нас появились шесть новых треков: трек "Культура" в партнерстве с министерством культуры РФ, трек "Бизнес и промышленность", где собираются топовые государственные и негосударственные корпорации, чтобы подыскать себе людей, готовых реализовывать крупные проекты", - сказал Сериков.По его словам, также добавлен трек "Государственное управление", который позволяет отобрать людей, желающих связать свою жизнь с государственной или муниципальной службой, и трек "Информационные технологии" для лидеров в высокотехнологичной сфере."Есть еще два интересных новых трека, которые не связаны с отраслевыми направлениями. Это молодежный трек "Студенты" для активных ребят, которые хотят воспитать в себе лидерские качества, но еще не имеют управленческого опыта. Они уже сейчас, может быть, возглавляют студенческие советы, объединения, в своем юном возрасте уже обладают определенными компетенциями. И самый интересный трек, который привлек к себе большое внимание, - "Международный". Граждане 150 государств заявились на этот трек. Уже прошел первые этап финала в онлайн-формате. Главным призом, за который будут бороться участники, — это возможность получения гражданства Российской Федерации. Инициативу о введении такого приза поддержал Президент России на встрече с нашими победителями в марте этого года. Это вдохновило и привлекло к участию большое количество талантливых управленцев из-за рубежа", - подытожил Сериков.Конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей". Одноименная автономная некоммерческая организация была создана по инициативе президента России. Ключевые цели организации – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
https://ria.ru/20210903/predprinimtelstvo-1748480595.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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общество, образование - общество, технологии, восточный экономический форум (вэф), ано "цифровые платформы", россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
16:27 04.09.2021 (обновлено: 16:28 04.09.2021)
В АНО "РСВ" рассказали о новых треках конкурса "Лидеры России"
Сериков: на участие в конкурсе "Лидеры России" зарегистрировалось более 180 тысяч человек
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. На участие в конкурсе управленцев "Лидеры России" в этом году зарегистрировалось более 180 тысяч человек, сейчас стартовал этап финалов треков конкурса, сообщил РИА Новости на ВЭФ заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.
"В дополнение к специализациям "Наука" и "Здравоохранение" в этом году у нас появились шесть новых треков: трек "Культура" в партнерстве с министерством культуры РФ, трек "Бизнес и промышленность", где собираются топовые государственные и негосударственные корпорации, чтобы подыскать себе людей, готовых реализовывать крупные проекты", - сказал Сериков.
По его словам, также добавлен трек "Государственное управление", который позволяет отобрать людей, желающих связать свою жизнь с государственной или муниципальной службой, и трек "Информационные технологии" для лидеров в высокотехнологичной сфере.
"Есть еще два интересных новых трека, которые не связаны с отраслевыми направлениями. Это молодежный трек "Студенты" для активных ребят, которые хотят воспитать в себе лидерские качества, но еще не имеют управленческого опыта. Они уже сейчас, может быть, возглавляют студенческие советы, объединения, в своем юном возрасте уже обладают определенными компетенциями. И самый интересный трек, который привлек к себе большое внимание, - "Международный". Граждане 150 государств заявились на этот трек. Уже прошел первые этап финала в онлайн-формате. Главным призом, за который будут бороться участники, — это возможность получения гражданства Российской Федерации
. Инициативу о введении такого приза поддержал Президент России на встрече с нашими победителями в марте этого года. Это вдохновило и привлекло к участию большое количество талантливых управленцев из-за рубежа", - подытожил Сериков.
Конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей". Одноименная автономная некоммерческая организация была создана по инициативе президента России. Ключевые цели организации – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.