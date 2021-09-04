https://ria.ru/20210904/konkurs-1748701675.html

В АНО "РСВ" рассказали о новых треках конкурса "Лидеры России"

В АНО "РСВ" рассказали о новых треках конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 04.09.2021

В АНО "РСВ" рассказали о новых треках конкурса "Лидеры России"

На участие в конкурсе управленцев "Лидеры России" в этом году зарегистрировалось более 180 тысяч человек, сейчас стартовал этап финалов треков конкурса, сообщил РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T16:27

2021-09-04T16:27

2021-09-04T16:28

общество

образование - общество

технологии

восточный экономический форум (вэф)

ано "цифровые платформы"

россия

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748488616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e9e24a878625d75048ce06878baa7ff.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. На участие в конкурсе управленцев "Лидеры России" в этом году зарегистрировалось более 180 тысяч человек, сейчас стартовал этап финалов треков конкурса, сообщил РИА Новости на ВЭФ заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков."В дополнение к специализациям "Наука" и "Здравоохранение" в этом году у нас появились шесть новых треков: трек "Культура" в партнерстве с министерством культуры РФ, трек "Бизнес и промышленность", где собираются топовые государственные и негосударственные корпорации, чтобы подыскать себе людей, готовых реализовывать крупные проекты", - сказал Сериков.По его словам, также добавлен трек "Государственное управление", который позволяет отобрать людей, желающих связать свою жизнь с государственной или муниципальной службой, и трек "Информационные технологии" для лидеров в высокотехнологичной сфере."Есть еще два интересных новых трека, которые не связаны с отраслевыми направлениями. Это молодежный трек "Студенты" для активных ребят, которые хотят воспитать в себе лидерские качества, но еще не имеют управленческого опыта. Они уже сейчас, может быть, возглавляют студенческие советы, объединения, в своем юном возрасте уже обладают определенными компетенциями. И самый интересный трек, который привлек к себе большое внимание, - "Международный". Граждане 150 государств заявились на этот трек. Уже прошел первые этап финала в онлайн-формате. Главным призом, за который будут бороться участники, — это возможность получения гражданства Российской Федерации. Инициативу о введении такого приза поддержал Президент России на встрече с нашими победителями в марте этого года. Это вдохновило и привлекло к участию большое количество талантливых управленцев из-за рубежа", - подытожил Сериков.Конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей". Одноименная автономная некоммерческая организация была создана по инициативе президента России. Ключевые цели организации – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

https://ria.ru/20210903/predprinimtelstvo-1748480595.html

https://ria.ru/20210902/vef-2021-1748344813.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, технологии, восточный экономический форум (вэф), ано "цифровые платформы", россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")