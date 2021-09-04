Эксперт рассказал, в чем слабость Парижского соглашения по климату
Нобелевский лауреат: бороться с изменением климата надо, сокращая потребительские выбросы
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Слабость Парижского соглашения по климату состоит не только в том, что оно не имеет обязательной юридической силы, но также и в том, что оно нацелено только на производственные выбросы, не учитывая потребительские, рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.
"Если страна не соблюдает соглашение, ничего не произойдет. Еще одна слабость заключается в том, что определяемые на национальном уровне вклады - целевые показатели сокращения углеродных выбросов - основаны на производстве, а не на потреблении", - заявил Рае Квон Чунг.
Он объяснил, что в действительности речь идет об "утечке углерода" из Европы в Китай, что является следствием реструктуризации промышленности, а не изменения образа жизни. По словам эксперта, если в климатических целях будут учитываться только производственные выбросы, развивающимся странам будет сложно их достичь.
"Мы должны сократить наше потребление. Это реальное сокращение", - подчеркнул Рае Квон Чунг.
По его мнению, сложно сократить выбросы, связанные с потреблением, поскольку это подразумевает изменение образа жизни людей. Эксперт считает, что ответственность лежит именно на потребителях, а не на правительстве или бизнесе.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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