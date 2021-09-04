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Эксперт рассказал, в чем слабость Парижского соглашения по климату
Эксперт рассказал, в чем слабость Парижского соглашения по климату - РИА Новости, 04.09.2021
Эксперт рассказал, в чем слабость Парижского соглашения по климату
Слабость Парижского соглашения по климату состоит не только в том, что оно не имеет обязательной юридической силы, но также и в том, что оно нацелено только на... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T14:39
2021-09-04T14:39
в мире
сша
европа
климат
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Слабость Парижского соглашения по климату состоит не только в том, что оно не имеет обязательной юридической силы, но также и в том, что оно нацелено только на производственные выбросы, не учитывая потребительские, рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.По его словам, Европа и США, импортируя товары из развивающихся стран, перекладывают свои выбросы на эти государства.Он объяснил, что в действительности речь идет об "утечке углерода" из Европы в Китай, что является следствием реструктуризации промышленности, а не изменения образа жизни. По словам эксперта, если в климатических целях будут учитываться только производственные выбросы, развивающимся странам будет сложно их достичь."Мы должны сократить наше потребление. Это реальное сокращение", - подчеркнул Рае Квон Чунг.По его мнению, сложно сократить выбросы, связанные с потреблением, поскольку это подразумевает изменение образа жизни людей. Эксперт считает, что ответственность лежит именно на потребителях, а не на правительстве или бизнесе.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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в мире, сша, европа, климат, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
14:39 04.09.2021
 
Эксперт рассказал, в чем слабость Парижского соглашения по климату

Нобелевский лауреат: бороться с изменением климата надо, сокращая потребительские выбросы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг
Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Слабость Парижского соглашения по климату состоит не только в том, что оно не имеет обязательной юридической силы, но также и в том, что оно нацелено только на производственные выбросы, не учитывая потребительские, рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.
По его словам, Европа и США, импортируя товары из развивающихся стран, перекладывают свои выбросы на эти государства.
"Если страна не соблюдает соглашение, ничего не произойдет. Еще одна слабость заключается в том, что определяемые на национальном уровне вклады - целевые показатели сокращения углеродных выбросов - основаны на производстве, а не на потреблении", - заявил Рае Квон Чунг.
Он объяснил, что в действительности речь идет об "утечке углерода" из Европы в Китай, что является следствием реструктуризации промышленности, а не изменения образа жизни. По словам эксперта, если в климатических целях будут учитываться только производственные выбросы, развивающимся странам будет сложно их достичь.
"Мы должны сократить наше потребление. Это реальное сокращение", - подчеркнул Рае Квон Чунг.
По его мнению, сложно сократить выбросы, связанные с потреблением, поскольку это подразумевает изменение образа жизни людей. Эксперт считает, что ответственность лежит именно на потребителях, а не на правительстве или бизнесе.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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В миреСШАЕвропаКлиматВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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