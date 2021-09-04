https://ria.ru/20210904/klimat-1748693326.html

Эксперт рассказал, в чем слабость Парижского соглашения по климату

Эксперт рассказал, в чем слабость Парижского соглашения по климату - РИА Новости, 04.09.2021

Эксперт рассказал, в чем слабость Парижского соглашения по климату

Слабость Парижского соглашения по климату состоит не только в том, что оно не имеет обязательной юридической силы, но также и в том, что оно нацелено только на... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T14:39

2021-09-04T14:39

2021-09-04T14:39

в мире

сша

европа

климат

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Слабость Парижского соглашения по климату состоит не только в том, что оно не имеет обязательной юридической силы, но также и в том, что оно нацелено только на производственные выбросы, не учитывая потребительские, рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.По его словам, Европа и США, импортируя товары из развивающихся стран, перекладывают свои выбросы на эти государства.Он объяснил, что в действительности речь идет об "утечке углерода" из Европы в Китай, что является следствием реструктуризации промышленности, а не изменения образа жизни. По словам эксперта, если в климатических целях будут учитываться только производственные выбросы, развивающимся странам будет сложно их достичь."Мы должны сократить наше потребление. Это реальное сокращение", - подчеркнул Рае Квон Чунг.По его мнению, сложно сократить выбросы, связанные с потреблением, поскольку это подразумевает изменение образа жизни людей. Эксперт считает, что ответственность лежит именно на потребителях, а не на правительстве или бизнесе.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, европа, климат, восточный экономический форум — 2021 (вэф)