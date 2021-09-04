https://ria.ru/20210904/khakatony-1748701548.html

АНО "РСВ" в 2021 году проведет хакатоны по ИИ в 10 регионах

АНО "РСВ" в 2021 году проведет хакатоны по ИИ в 10 регионах - РИА Новости, 04.09.2021

АНО "РСВ" в 2021 году проведет хакатоны по ИИ в 10 регионах

АНО "Россия - страна возможностей" планирует в 2021 году провести хакатоны по искусственному интеллекту для разработчиков в 10 регионах страны, сообщил РИА... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T16:27

2021-09-04T16:27

2021-09-04T16:27

образование - общество

технологии

ставропольский край

калининградская область

восточный экономический форум (вэф)

ано "цифровые платформы"

россия

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. АНО "Россия - страна возможностей" планирует в 2021 году провести хакатоны по искусственному интеллекту для разработчиков в 10 регионах страны, сообщил РИА Новости на ВЭФ заместитель генерального директора АНО "РСВ" Антон Сериков."Совершенно новый проект – серия хакатонов и лекций по искусственному интеллекту. Мы хотим охватить все регионы страны в течение нескольких лет. Уже в этом году мы охватим 10 регионов, которые собирают у себя специалистов в сфере ИИ. Мы реализуем этот проект совместно с министерством экономического развития РФ и другими ФОИВами, которые готовы предоставить собственные базы данных для анализа и для выработки решений. Хакатоны уже были организованы в Нижегородской и Калининградской областях, вчера стартовал хакатон в Ставропольском крае по актуальной теме борьбы с лесными пожарами. Победители будут определены в воскресенье", - сказал Сериков.Он добавил, что другие проекты платформы "Россия - страна возможностей" также находятся в активной фазе."Начинается учебный год, и вместе с ним мы запускаем много студенческих проектов. Конкурс "Цифровой прорыв" идет уже с весны, проект в активной фазе, сейчас проходит пятый хакатон конкурса, который посвящен финансовым технологиям. Также стартовала регистрация на Кубок по менеджменту "Управляй", осенний кубок международного инженерного чемпионата CASE-IN и проекта для студентов "Профстажировки 2.0", - пояснил он.

https://ria.ru/20210902/mishustin-1748311894.html

ставропольский край

калининградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, технологии, ставропольский край, калининградская область, восточный экономический форум (вэф), ано "цифровые платформы", россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")