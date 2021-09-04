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АНО "РСВ" в 2021 году проведет хакатоны по ИИ в 10 регионах
АНО "РСВ" в 2021 году проведет хакатоны по ИИ в 10 регионах - РИА Новости, 04.09.2021
АНО "РСВ" в 2021 году проведет хакатоны по ИИ в 10 регионах
АНО "Россия - страна возможностей" планирует в 2021 году провести хакатоны по искусственному интеллекту для разработчиков в 10 регионах страны, сообщил РИА... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T16:27
2021-09-04T16:27
образование - общество
технологии
ставропольский край
калининградская область
восточный экономический форум (вэф)
ано "цифровые платформы"
россия
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. АНО "Россия - страна возможностей" планирует в 2021 году провести хакатоны по искусственному интеллекту для разработчиков в 10 регионах страны, сообщил РИА Новости на ВЭФ заместитель генерального директора АНО "РСВ" Антон Сериков."Совершенно новый проект – серия хакатонов и лекций по искусственному интеллекту. Мы хотим охватить все регионы страны в течение нескольких лет. Уже в этом году мы охватим 10 регионов, которые собирают у себя специалистов в сфере ИИ. Мы реализуем этот проект совместно с министерством экономического развития РФ и другими ФОИВами, которые готовы предоставить собственные базы данных для анализа и для выработки решений. Хакатоны уже были организованы в Нижегородской и Калининградской областях, вчера стартовал хакатон в Ставропольском крае по актуальной теме борьбы с лесными пожарами. Победители будут определены в воскресенье", - сказал Сериков.Он добавил, что другие проекты платформы "Россия - страна возможностей" также находятся в активной фазе."Начинается учебный год, и вместе с ним мы запускаем много студенческих проектов. Конкурс "Цифровой прорыв" идет уже с весны, проект в активной фазе, сейчас проходит пятый хакатон конкурса, который посвящен финансовым технологиям. Также стартовала регистрация на Кубок по менеджменту "Управляй", осенний кубок международного инженерного чемпионата CASE-IN и проекта для студентов "Профстажировки 2.0", - пояснил он.
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образование - общество, технологии, ставропольский край, калининградская область, восточный экономический форум (вэф), ано "цифровые платформы", россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
16:27 04.09.2021
 
АНО "РСВ" в 2021 году проведет хакатоны по ИИ в 10 регионах

Сериков: АНО "РСВ" в 2021 году проведет хакатоны по ИИ в 10 регионах

© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"Руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков выступает на торжественной церемонии открытия конкурса "Мастера гостеприимства" в Салехарде
Руководитель направления по работе с партнерами АНО Россия – страна возможностей Антон Сериков выступает на торжественной церемонии открытия конкурса Мастера гостеприимства в Салехарде - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса "Мастера гостеприимства"
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. АНО "Россия - страна возможностей" планирует в 2021 году провести хакатоны по искусственному интеллекту для разработчиков в 10 регионах страны, сообщил РИА Новости на ВЭФ заместитель генерального директора АНО "РСВ" Антон Сериков.
"Совершенно новый проект – серия хакатонов и лекций по искусственному интеллекту. Мы хотим охватить все регионы страны в течение нескольких лет. Уже в этом году мы охватим 10 регионов, которые собирают у себя специалистов в сфере ИИ. Мы реализуем этот проект совместно с министерством экономического развития РФ и другими ФОИВами, которые готовы предоставить собственные базы данных для анализа и для выработки решений. Хакатоны уже были организованы в Нижегородской и Калининградской областях, вчера стартовал хакатон в Ставропольском крае по актуальной теме борьбы с лесными пожарами. Победители будут определены в воскресенье", - сказал Сериков.
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Он добавил, что другие проекты платформы "Россия - страна возможностей" также находятся в активной фазе.
"Начинается учебный год, и вместе с ним мы запускаем много студенческих проектов. Конкурс "Цифровой прорыв" идет уже с весны, проект в активной фазе, сейчас проходит пятый хакатон конкурса, который посвящен финансовым технологиям. Также стартовала регистрация на Кубок по менеджменту "Управляй", осенний кубок международного инженерного чемпионата CASE-IN и проекта для студентов "Профстажировки 2.0", - пояснил он.
 
Образование - ОбществоТехнологииСтавропольский крайКалининградская областьВосточный экономический форум (ВЭФ)АНО "Цифровые платформы"РоссияАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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